Dé 5 gouden tips om meer (en beter) te drinken

Beter drinken is beter leven. Dat is een feit. Wie voldoende gehydrateerd wil blijven, moet per dag zo’n 1,5 liter water drinken. Maar hoe kom je zonder al te veel inspanning aan die hoeveelheid? En hoe kunnen we naast meer ook beter water drinken? Veel vragen mét duidelijke antwoorden.

1. Start je dag met een glas water

Goed begonnen is half gewonnen! Maak er een gewoonte van om meteen wanneer je opstaat een groot glas water te drinken. ’s Nachts verliezen we zowel door onze ademhaling als door onze huid heel wat water. Tijd om bij te tanken!

2. Zet altijd water in zicht

Zit je overdag vaak aan je bureau? Zet dan altijd je waterfles binnen handbereik. En neem die laatste ook overal mee naartoe. Heb je nog steeds moeite met voldoende te drinken? Stel dan eventueel drinkdoelen door er streepjes met uren op te tekenen.

3. Drink uit grotere glazen

Drink je liever uit een glas dan uit een fles? Dan is een groot waterglas een goeie tip voor jou. Zonder dat je het goed en wel doorhebt, ga je hierdoor meer water binnenkrijgen dan met een klein glaasje.

4. Gebruik een rietje

Als je met een rietje drinkt, drink je doorgaans meer. Er zijn tegenwoordig superveel ecologische herbruikbare rietjes verkrijgbaar. Ga jij voor exemplaren uit bamboe, aluminium of hip gekleurd glas?

5. Kies voor lekker en gezond water en varieer met smaakjes

SPA® Reine is lekker en gezond water, maar een beetje afwisseling kan geen kwaad. Breng daarom je water eens op smaak met citroen, pompelmoes met rozemarijn, aardbeien met munt… En proef ook zeker eens SPA® TOUCH, water met een smaakje zonder toegevoegde suiker.

Beter drinken doe je met SPA®

SPA® Reine is een puur en natuurlijk mineraalwater dat bijdraagt aan een gezonde hydratatie voor het hele gezin. Het is gezond water voor dagelijkse consumptie omdat…

… het uiterst mineraalarm is

Daardoor is het geschikt voor iedereen om dagelijks te drinken, inclusief mensen die een zoutarm dieet volgen.

… het een laag nitraat- en natriumgehalte heeft

Dat zorgt ervoor dat het onze nieren en lever niet extra belast én het voorkomt dat het lichaam vocht vasthoudt. Natriumarm water bevordert een gezonde vochtbalans.

… het een hoge microbiologische zuiverheid heeft

Dankzij strikte beschermingsmaatregelen rond de bronnen is SPA®-water vrij van vervuilingen uit landbouw of industrie. Dit betekent dat het van hoogstaande kwaliteit is.

Ontdek hier hoe SPA® de natuur en haar bronnen beschermt.

Naar de bron: dit wil je doen tijdens een weekendje Spa!

Tip 1: ontspan in de Thermen van Spa

Zot van water? Dat moet haast wel als jullie een bezoekje brengen aan de waterstad bij uitstek… Les Thermes de Spa bieden een luxe spa-ervaring met heilzaam water, verschillende behandelingen, massages en rustruimtes. Het is de perfecte plek om even helemaal te ontspannen. En ook voor kinderen is het er heerlijk vertoeven!

Les Thermes de Spa, Colline d’Annette et Lubin, 4900 Spa. thermesdespa.com

Tip 2: volg de Parade des Pierrots

Pierrot, het iconische figuurtje dat ‘watertje-over’ doet op de etiketten van SPA®, is in de loop der jaren ook het symbool geworden van de stad. Tijdens een wandeling door het stadscentrum ontdek je 12 Pierrot-beelden die beschilderd zijn door hedendaagse kunstenaars.

Stadswandeling Pierrot Parade, info@visitspa.be

Tip 3: ga culinair genieten

Spa biedt naast heerlijk puur water ook uitstekende gastronomische restaurants en smakelijke bistro’s. Voor de échte luxe-ervaring moet je een tafeltje reserveren bij Manoir de Lébioles, ook weleens het Kleine Versailles van de Ardennen genoemd. Absolute aanrader: de verfijnde bistronomie keuken van La Brasserie des Bobelines, waar je luncht of dineert in een uniek kader.

Manoir de Lébioles, Domaine de Lébioles 1/5, 4900 Spa. manoirdelebioles.com

La Brasserie des Bobelines, Place Royale 41, 4900 Spa. luxuryspa.be/brasserie-des-bobelines

