Dit zijn dé trendkleuren van de lente + win 300 euro shopping budget

Eens het voorjaar aanbreekt, mogen de opvallende prints en felle kleuren weer uit de kast. Duik samen met ons in de nieuwe collectie van Libelle en e5 om de trends van het moment te ontdekken. Geen idee hoe je al dat moois combineert? Doe mee aan onze wedstrijd en wie weet win jij een personal styling-sessie met de personal shoppers van e5.

Trend 1: Tropisch als The White Lotus

Ook fan van The White Lotus? De bekroonde serie neemt kijkers telkens mee naar een andere exotische bestemming. Na Hawaï en Sicilië speelt het derde seizoen zich af in Thailand. Het dromerige resort dat als locatie dient, inspireert de voorjaarsmode van het moment. Die oogt volop tropisch, al zijn de temperaturen dat nog niet. Zo speelt een abstracte bladerprint de hoofdrol in de nieuwe collectie van Libelle en e5. De campagne van e5 werd op het buitenaards mooie Lanzarote geshoot – ideetje voor The White Lotus seizoen 4?

Trend 2: De nieuwe pastels

Vergeet Barbieroze en babyblauw, het voorjaar van 2025 kleurt saliegroen en koraalrood. Deze trendkleuren hebben alles om je hart en kast te veroveren: ze zijn niet alledaags en toch makkelijk te combineren met o.a. beige, wit en aardetinten. Ze presteren uitstekend in de lente, maar doen toch al dromen van de zomer. Samen vormen ze een harmonieus geheel en houden ze het midden tussen zacht en fel, rustig en dynamisch. In de collectie van Libelle en e5 spotten we sweaters in koraal en salie als perfect bovenlaagje.

Trend 3: Mix & match

Eén trend is maar alleen. Dit seizoen slaan we lustig aan het mixen en matchen. Een jurk met bladerprint popt nog meer dankzij een koraalrode sweater. Diezelfde trui doet het ook goed op een saliegroene culotte. Die broek kan je dan weer doordragen met een geprinte blouse en ga zo maar door. De collectie van Libelle en e5 is eindeloos combineerbaar, onderling en met eerdere collecties. Ben je zelf geen held in het combineren? Lees dan vooral verder, want wij geven een persoonlijke stylingsessie bij e5 weg!

Win: styling sessie én 300 euro shopping budget

MyStyle, dat is personal shopping en styling in je favoriete e5-boetiek. Of je nu op zoek bent naar je eigen stijl, een outfit voor een speciale gelegenheid wil scoren, een frisse wind door je kleerkast wil laten waaien of gewoon wil ontdekken wat jou het beste staat, de personal shoppers van e5 staan voor je klaar. Dankzij Libelle en e5 kan jij zo’n MyStyle-sessie winnen, voor jou én een vriendin of familielid! Dat is nog niet alles, jullie krijgen ook elk 150 euro shopping budget er bovenop!

Zo doe je mee:

7x shop de trends

Van statementstuks met bladerprint tot de ideale basics om ermee te combineren, dit zijn onze favorieten uit de nieuwe collectie van Libelle en e5.

Blouse met bladerprint Blouse met bladerprint € 65,99 – Libelle x e5 Shop de blouse

Koraalrode trui Koraalrode trui € 59,99 – Libelle x e5 Shop de trui

Sjaal met bladerprint Sjaal met bladerprint € 22,99 – Libelle x e5 Shop de sjaal

Saliegroene trui Saliegroene trui € 59,99 – Libelle x e5 Shop de trui

Koraalrode blouse Koraalrode blouse € 59,99 – Libelle x e5 Shop de blouse

Beige jeans Beige jeans € 59,99 – Liberty Island Denim by e5 Shop de jeans

Schoudertas in twee kleuren Schoudertas in twee kleuren € 55,95 – Libelle x e5 Shop de schoudertas

De nieuwe collectie van Libelle en e5 is nu te koop via e5.be en in alle e5-boetieks.