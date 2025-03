Drie stylingtips die je wil onthouden uit de Kim Van Oncen-collectie voor JBC

Kim Van Oncen weet als geen ander hoe je moeiteloos stijlvol voor de dag komt en brengt met haar exclusieve collectie voor JBC looks die je instant dat ‘wow’-gevoel geven. Stijlvol, moeiteloos en altijd on-trend: deze collectie tilt je garderobe naar een hoger niveau. Van opvallende denim tot krachtige accessoires, elk item laat je stralen. Dit zijn drie stylingtrucs die je absoluut wil proberen!

Denim-on-denim met een twist

Een jeansoutfit saai? Helemaal niet! Nu de ballonjeans met volumineuze pijpen z’n comeback maakt in de modewereld, wordt het dit seizoen dé must-have voor een eigentijdse denimlook. De lichte, soepele stof en de flatterende fit van de trenchcoat geven een eigentijdse twist aan het klassieke denim-on-denim concept. Rol je mouwen op, speel met knoopjes en voeg een knalkleur toe in de vorm van schoenen of een handtas. Zo geef je je outfit instant pit.

Shop de denim-on-denim look

Accessoires maken de look

Accessoires hebben de kracht om een eenvoudige outfit naar een hoger niveau te tillen. Een basic combinatie van jeans en een witte T-shirt wordt meteen een statementlook wanneer je er enkele opvallende zilveren accenten aan toevoegt. Denk aan metallic laarzen, een elegante zilveren riem of een tas met een subtiele glans. Deze accessoires geven je outfit net dat tikkeltje extra en zorgen ervoor dat je moeiteloos opvalt, zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen.

Mix & match met natuurtinten

Bruin is hét nieuwe zwart, en deze lente mix en match je alle tinten van karamel tot chocolade. Combineer een beige businessbroek met een kastanjebruine gilet of draag je riem over je blazer. Het resultaat? Een verfijnde, tijdloze look die luxe uitstraalt zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen.

Met deze drie simpele maar effectieve tips haal je het maximum uit de collectie en creëer je simpele en stijlvolle outfits die je elke dag wil dragen!

WOW, you’re invited!



Op zaterdag 15 maart kan je bij JBC langs voor een stijl-update! Tijdens de WOW-week draait alles om mode en inspiratie. In 22 winkels kan je terecht voor gratis stylingadvies van professionals, waaronder influencer Olivia Burguet. Kom langs, ontdek de nieuwste collectie van Kim Van Oncen, Thelma en Louise en CKS, en laat je begeleiden naar jouw perfecte look.



Van 13u tot 18u ben je welkom op ons exclusieve WOW-event. Laat je stylen, geniet van een hapje en drankje én shop je favoriete (feest)collecties met 10% korting. Bij aankopen vanaf €60 ontvang je bovendien een goedgevulde goodiebag.