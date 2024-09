Genieten in stijl op Tenerife

Tenerife transformeerde de afgelopen twintig jaar van populaire massabestemming naar een paradijs voor de vakantieganger op zoek naar dat tikkeltje extra. Het Canarische eiland pakt uit met een exclusief toeristisch aanbod in een adembenemend decor. Hier word je ondergedompeld in verfijnde luxe en ongeëvenaarde service en stijl.

Golfwalhalla Tenerife

Voor golfliefhebbers is Tenerife een droombestemming. Het eiland beschikt over diverse golfterreinen van wereldklasse, ontworpen door gerenommeerde architecten en omgeven door spectaculaire landschappen. Of je nu een ervaren golfer bent of een beginner, de banen bieden uitdagingen en plezier voor elk niveau.

Dankzij het milde klimaat kan je op Tenerife trouwens het hele jaar door een balletje slaan. En dat verveelt op geen enkel moment. Hier doe je niet zomaar aan golf – hier vóel je het. Daar zorgt de combinatie van prachtig weer, adembenemende uitzichten en perfect onderhouden greens voor.

Voeding voor lichaam en geest

Na een dag vol swings op de golfbaan, kan je je van top tot teen laten verwennen in een van de vele spa’s en wellnesscentra die het eiland rijk is. Van ontspannende massages met gouden olie tot luxueuze behandelingen met vulkanische stenen – de spa’s hier bieden een oase van rust en revitalisatie te midden van een prachtig landschap.

Ook culinair heeft Tenerife veel te bieden, met een keuken gedreven door passie en creativiteit. De lokale restaurants, een aantal zelfs met Michelinster, bieden een mix van traditionele gerechten en innovatieve creaties, bereid met verse ingrediënten van lokale telers. Een absolute must zijn de guachinches, kleine familierestaurants waar je kunt genieten van huisgemaakte gerechten te midden van de lokale bevolking, waardoor je de authentieke smaken van Tenerife ten volle ervaart.

De rijke culinaire traditie van het eiland wordt verder versterkt door de lokale wijnen, die vaak zelf geproduceerd worden. Met vruchtbare vulkanische grond en een gunstig klimaat gedijen druivensoorten zoals Malvasía en Listán Negro hier uitstekend. Tijdens een bezoek aan de plaatselijke wijngaarden kan je naar hartenlust proeven van Tenerife’s signature drink, én kom je meer te weten over het wijnbereidingsproces.

Sterrenkijken: een hemelse belevenis

Niet alleen van de sterrenkeuken, maar ook van de sterrenhemel kan je op Tenerife volop genieten. Dankzij de heldere, onvervuilde lucht en de strategische ligging is het Canarische eiland zelfs een van de beste plekken ter wereld om sterren te observeren. Het Nationaal Park El Teide is de ideale setting om te genieten van dit imposante natuurfenomeen.

Je kunt er zelfs deelnemen aan een begeleide stargazing tour. Die neemt je mee de Teide op , waar je de magie van het universum en de luxe van de stilte vanop de eerste rij ervaart.

Mooie dagen, nog betere avonden

Tenerife herbergt een scala aan charmante dorpen en bruisende steden. La Laguna, een Unesco-werelderfgoedstad, betovert met zijn koloniale gebouwen en levendige pleinen, terwijl Santa Cruz de Tenerife moderniteit combineert met futurisme, vooral bij het indrukwekkende Auditorio de Tenerife.

Om je verblijf nog onvergetelijker te maken, biedt Tenerife een scala aan exclusieve resorts en hotels: van de weelderige luxe van het Ritz-Carlton Abama Resort tot de eigentijdse elegantie van het Hard Rock Hotel Tenerife. Voor een drankje in stijl kan je terecht in de trendy (rooftop) bars en beach clubs langs de kust. Geniet van de chique ambiance van Papagayo Beach Club in Playa de las Américas, de ontspannen sfeer van El Caracol in Playa de las Teresitas, de verfijnde omgeving van Vertigo Pool Club & Lounge in Puerto de la Cruz of de exclusieve vibe van Monkey Beach Club in Playa de las Américas.

Tenerife belooft een vakantie-ervaring die onvergetelijke emoties oproept. Het eiland combineert luxe, gastronomie en plezier voor een unieke reiservaring die je voor altijd bijblijft.



Voor meer info, bezoek https://www.webtenerife.nl/