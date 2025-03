Waarom blauw dé perfecte voorjaarskleur is

Samen met e5

Feeling blue? Wij ook! Blauw is namelijk een kleur die het in elk seizoen goed doet. Van een jeans met een gestreept hemd tot een gebreide sweater op een wijde pantalon… deze blauwe looks vormen het voorjaarsuniform van onze dromen.

Look 1: Blauw met wit

Het samenspel tussen lichtblauw en helder wit doet dromen van vakantie. Deze immer frisse combinatie vinden we terug bij ontwerpers als Simon Porte Jacquemus, die bekendstaat om zijn liefde voor de Provence en de Côte d’Azur. De favoriete zomertinten van de Franse designer kleuren ook de nieuwe samenwerking tussen Libelle en e5. Van een gestreepte sweater op een witte pantalon tot een simpel wit T-shirt op een blauwe rok of short. Mooi in al hun eenvoud.

Gestreepte sweater – € 59,99 en pantalon – € 65,99 – Libelle x e5.

Look 2: Blauw op blauw

Wij willen meer blauw op straat. Blauwe mode weliswaar! Een full look in de kleur is minder hard dan zwart, maar oogt even stijlvol. Vervang dus je zwarte basics eens door hun evenbeeld in het blauw: een navy kostuum, een jurk in kobalt- of een sweater in azuurblauw. Kortom: laat je inspireren door de kleuren van zee en wind. Een andere manier om meer blauw in je garderobe te integreren is jeans. Denim zorgt voor een interessante mix van materialen, zeker als je de stof combineert met luchtig linnen en breigoed.

Sweater met korte mouwen – € 69,99 – Libelle x e5.

Jeansshort – € 59,99 – Liberty Island Denim by e5.

Look 3: Blauw meets strepen

Blauw en wit vormen een klassieke combinatie, en met een streepje erbij is het vakantieplaatje pas echt compleet. Naast brede strepen op een hippe sweater, zoals hierboven te zien, spotten we in de collectie van Libelle en e5 ook een subtielere strepenprint op blouses en hemdjurken. Deze lente- en zomerfavorieten bestaan uit een mix van viscose en linnen, die heerlijk aanvoelt en toch amper kreukt. Ideaal voor in je reiskoffer! De dromerige print voert je in gedachten mee naar een parasol en handdoek op het strand. On y va?

Gestreepte blouse – € 65,99 en pantalon – € 65,99 – Libelle x e5.

5x shop de trend

Van de perfecte wijde jeans tot een hemdjurk die je de hele zomer wil dragen, dit zijn onze favorieten in het blauw uit de nieuwe collectie van Libelle en e5.

Gestreepte hemdjurk Gestreepte hemdjurk € 79,99 – Libelle x e5 Shop de hemdjurk Gestreepte blouse Gestreepte blouse € 59,99 – Libelle x e5 Shop de blouse Blouse met V-hals Blouse met V-hals € 55,99 – Libelle x e5 Shop de blouse met V-hals Midirok Midirok € 65,99 – Libelle x e5 Coming soon in de boetieks en website Wijde jeans Wijde jeans € 69,99 – Liberty Island Denim by e5 Shop de wijde jeans

De nieuwe collectie van Libelle en e5 is nu te koop via e5.be en in alle e5-boetieks.

