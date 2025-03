Flexi-job: de belangrijkste vragen beantwoord

Een extraatje bijverdienen via een flexi-job wordt alsmaar populairder. Misschien overweeg ook jij om een flexi-job te zoeken. Maar kom je er eigenlijk wel voor in aanmerking? En hoeveel mag je dan bijverdienen? De meest cruciale vragen beantwoorden we hieronder.

Wat is een flexi-job?

Een flexi-job is een voordelige manier om een centje bij te verdienen, zonder al te veel administratieve rompslomp. Je verdient er wat extra geld mee, doet ervaring op en het is een makkelijke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Voor de werkgever is het dan weer een handige en flexibele manier om extra personeel in te zetten op drukke momenten.

Wie mag een flexi-job doen?

Werknemers die minstens 4/5de werken voor een of meerdere andere werkgever(s) dan de flexi-jobwerkgever. Je moet drie kwartalen voor je met de flexi-job start minstens 4/5de gewerkt hebben voor een andere werkgever. Denk je eraan om in januari (eerste kwartaal) te starten als flexi-jobber, dan moet je in het voorgaande jaar minstens 4/5de gewerkt hebben in de maanden april, mei en juni (ofwel het tweede kwartaal).

Ook gepensioneerden mogen een flexi-job doen. Dan moet je twee kwartalen voor je met de flexi-job start gepensioneerd zijn. Start je in januari met flexi-jobben, dan kan dat enkel als je in het voorgaande jaar met pensioen was in juli, augustus of september.

In welke sectoren kan ik een flexi-job doen?

Je kunt in een heleboel sectoren aan de slag als flexi-jobber, er is werkelijk voor ieder wat wils. Onder andere in de horeca en de detailhandel, maar ook in de sport- en zorgsector, het onderwijs en de voedingsindustrie. Ook in de cultuur- en eventsector, land- en tuinbouw en kinderopvang kun je aan de slag.

Op vlaanderen.be vind je een volledig overzicht.

Hoeveel mag ik verdienen met mijn flexi-job?

Je mag als flexi-jobber jaarlijks tot 12.000 euro bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen. Dat betekent dus dat je elke maand 1.000 euro mag bijverdienen. Je brutoloon is met andere woorden gelijk aan je nettoloon. Je bouwt als flexi-jobber ook sociale rechten op, zoals het recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie, …

Ben je gepensioneerd? Dan hangt hoeveel je mag bijverdienen af van je leeftijd.

Wie 65 of ouder is, mag onbeperkt bijklussen zonder dat je belastingen hoeft te betalen.

is, mag onbeperkt bijklussen zonder dat je belastingen hoeft te betalen. Voor gepensioneerden jonger dan 65 geldt een jaarlijkse limiet afhankelijk van je persoonlijke situatie. Meer info hierover vind je bij de federale pensioendienst.

Bron: vlaanderen.be, VDAB

