Goeie Vraag: wanneer en hoe neem je ontslag?

Wie eraan denkt om van job te veranderen, gaat meestal niet over één nacht ijs. Anderzijds kan het zeker geen kwaad om af en toe een andere uitdaging aan te gaan. Het houdt je fris, je doet andere ervaringen op… Maar hoe hak je de knoop door?

Wie ontslag wil nemen, moet een aantal regels volgen. We vroegen aan Joke Van Bommel van VDAB welke die precies zijn.

Wanneer neem je ontslag?

Joke Van Bommel van VDAB: “Ons eerste advies: denk er goed over na. Stel jezelf de vraag: waar wil ik naartoe met mijn loopbaan? Kun je dat eventueel vinden bij je huidige werkgever? Of, als je geen mogelijkheden meer ziet, waar wil je dan naartoe? Het kan geen kwaad om daar een duidelijk beeld van te krijgen vóór je je ontslag geeft, want daar hangen natuurlijk consequenties en onzekerheden aan vast. Anderzijds kan het zeker geen kwaad om af en toe van werk te veranderen. Het houdt je fris, je doet andere ervaringen op… Maar doe het niet impulsief en sta even stil bij waar je naartoe wilt.”

Hoe breng je je werkgever op de hoogte?

Uiteindelijk beslist om je job op te zeggen? Dan moet je dat schriftelijk laten weten aan je werkgever. Je kunt je brief persoonlijk gaan afgeven en laten aftekenen, of die aangetekend versturen, in dat laatste geval gaat de kennisgeving wel pas in op de derde werkdag na de verzending, wat belangrijk kan zijn voor je opzegtermijn. Vermeld je naam en adres, de datum, het begin en de duur van je opzegtermijn.

Joke Van Bommel: “Als je ergens weg wilt, hoort je werkgever dat sowieso het best van jou zelf. Breng eerst je rechtstreekse verantwoordelijke op de hoogte vóór je naar de personeelsdienst stapt. Probeer ook in schoonheid afscheid te nemen. Je moet wellicht nog een opzegtermijn uitdoen, misschien heb je je huidige werkgever nodig als referentie voor een volgende job… Tijdens het gesprek kun je meteen ook praktische afspraken maken in verband met de tijd die je nog komt werken, je werkgever kan een C4 opmaken die jullie arbeidsovereenkomst officieel verbreekt, enzovoort.”

Wie breng je, naast je werkgever, nog op de hoogte?

Heb je al een andere job te pakken? Dan hoef je verder niemand op de hoogte te brengen. Moet je wel nog op zoek naar iets anders? Dan zijn er bepaalde verplichtingen.

Joke Van Bommel: “Als je je ontslag gegeven hebt en de opzegtermijn is afgelopen zonder dat je overstapt naar een andere werkgever, dan moet je je zo snel als mogelijk inschrijven bij VDAB, en je aanmelden bij je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering. Zij kunnen je helpen bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Als je zelf je ontslag gegeven hebt en dus vrijwillig werkloos bent, dan staat daar wel een sanctie tegenover: de RVA zal de werkloosheidssteun pas na een bepaalde periode toekennen. Die schorsing kan oplopen tot 52 weken.”

Kun je je werkgever vragen om je te ontslaan, zodat je het recht op een uitkering niet verliest?

Joke Van Bommel: “Misschien zullen sommige werkgevers daar op ingaan, bijvoorbeeld omdat ze niet aan je (groei)verwachtingen kunnen voldoen, maar wettelijk is het niet. Als een werkgever iemand ontslaat, dan moet die daar op de C4 een geldige motivatie voor geven. De RVA kan achteraf vragen om die motivatie te staven. Als je om de een of andere reden ergens niet meer wilt werken, dan moet je daar zelf je verantwoordelijkheid in nemen.”

Meer info op werk.belgie.be

Twijfels? Loopbaanbegeleiding kan helpen

Twijfel je of je van werk wilt veranderen, maar weet je niet hoe je het aanpakt? Onder bepaalde voorwaarden — je moet bijvoorbeeld minstens zeven jaar werkervaring hebben — kun je bij VDAB twee keer een cheque voor loopbaanbegeleiding aanvragen – een van 3 uur en een van 4 uur – voor maar 45 euro per cheque. VDAB stelt voor werkzoekenden ook een aantal gratis opleidingen tot knelpuntberoepen zoals leerkracht of verpleegkundige ter beschikking.

Meer info op vdab.be

Meer lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!