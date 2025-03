Hoeveel geld geef je cadeau voor een trouw?

Uitgenodigd voor een bruiloft? Je wilt niet met lege handen arriveren op het liefdesfeest, maar hoeveel geld geef je nu eigenlijk cadeau voor een trouw? We vroegen het aan onze lezeressen en aan een etiquettespecialist.

Hoeveel geld geef je bij een bruiloft?

Op onze Libelle Facebookpagina vroegen we hoeveel geld jullie doorgaans cadeau geven voor een trouw.

Er zijn er onder jullie die hun cadeaubedrag laten afhangen van voor welk deel van het feest ze uitgenodigd zijn. Van 50 euro als het enkel over een uitnodiging voor de receptie gaat, tot 100 euro of 150 euro als je ook voor het avondfeest mag blijven. Anderen kijken dan weer naar de band met de trouwers, bijvoorbeeld 100 euro voor vrienden of kennissen, voor dichte familie wat meer.

Sommigen geven deze bedragen per koppel, anderen per persoon. Hoeveel geld je cadeau geeft voor een huwelijk is dan ook heel persoonlijk, en bepaal je volledig zelf.

Wat zegt de etiquette?

Isabelle Coppens, etiquettespecialist bij Gracious Manners en auteur van het boek ‘De kunst van etiquette’ (€ 24,99, Lannoo): “Het is moeilijk om een concreet bedrag te noemen, omdat hoeveel geld je geeft voor een bruiloft enerzijds heel persoonlijk is en volgens de etiquette typisch afhangt van een aantal factoren:

Waarvoor ben je uitgenodigd? Enkel voor de receptie of ook voor het dansfeest? Is het een bescheiden receptie in kleine kring of een uitgebreid luxefeest met alles erop en eraan? Als je enkel bent uitgenodigd voor de receptie, zal je waarschijnlijk een kleiner cadeau geven dan wanneer je naar de volledige bruiloft mag, van begin tot einde. Hoe goed ken je de bruid of bruidegom? Voor de trouwreceptie van een collega geef je logischerwijs iets minder dan aan je beste vriend(in), van wie je het hele avondfeest mag bijwonen. De vrienden of familieleden die het dichtst bij je staan, geef je wat meer dan verdere kennissen. Wat is er financieel mogelijk? Als je het financieel wat moeilijker hebt, om welke reden dan ook, dan wordt er niet van jou verwacht dat je een groot cadeau koopt of een enorm groot geldbedrag neertelt. Kijk dus naar wat voor jou persoonlijk haalbaar is.”

“Belangrijk is ook dat je je cadeau geeft vóór of op het feest zelf. Stort niet pas achteraf een geldbedrag op het rekeningnummer van het pasgehuwde koppel, want dan lijkt het alsof je eerst hebt gekeken hoe het feest eruit zag, en dan pas hebt beslist hoeveel je cadeau wilt geven. Dat kan vreemd overkomen.”

En als je samenlegt met een groep?

Isabelle Coppens: “Idealiter legt iedereen in de groep hetzelfde bedrag bij, anders voelen mensen zich misschien bevoordeeld of benadeeld. Spreek liever een bedrag per persoon af in plaats van per koppel, zo blijft het voor iedereen gelijk – ook voor de singles.

Stel dat je beste vriend(in) trouwt en je toch liever iets meer wilt geven dan het afgesproken bedrag, dan kun je samenleggen met de vriendengroep én daarbovenop nog een extraatje geven aan je beste vriend(in).”

Ligt het afgesproken bedrag voor jou te hoog? Durf dit dan te bespreken met de groep, want iedereen heeft andere financiële mogelijkheden. Zulke gesprekken vragen soms moed en zijn niet altijd even makkelijk, maar lonen. De kans is immers groot dat je op begrip kunt rekenen van je vrienden en familie.

Helemaal klaar voor het feest?

