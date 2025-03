Goeie vraag: moet je elke dag je keukenhanddoek vervangen?

De meesten onder ons gebruiken hun keukenhanddoeken dagelijks. Om je handen of de vaat mee af te drogen bijvoorbeeld. Een vochtige keukenhanddoek is echter een broeihaard aan bacteriën, waardoor de vraag zich opdringt: moet je elke dag een proper exemplaar nemen en de vuile keukenhanddoek wassen?

Ja, zeker als je die dagelijks gebruikt. Het aanrecht dat je net hebt afgekuist en de potten en pannen die je met de hand hebt afgewassen bevatten niet alleen zeepresten, maar ook etensresten. Dat maakt een vochtige handdoek de perfecte broedplaats voor bacteriën. Daarnaast kunnen er nare geurtjes in blijven hangen. Je keukenhanddoek regelmatig wassen is dus een goed idee!

Keukenhanddoek wassen

Vuile handdoeken was je best op 60 graden: zo ben je zeker dat alle bacteriën gedood worden. Een wasprogramma op 90 graden is niet voor elke handdoek geschikt, bekijk dus zeker de wasvoorschriften.

Extra tips:

vermijd wasverzachter, hierdoor vermindert het absorptievermogen van je keukenhanddoek.

van je keukenhanddoek. hang je handdoeken buiten in de zon te drogen zodra het kan, zeker als het witte of bleke handdoeken zijn. De zon is namelijk een natuurlijk bleekmiddel , waardoor vlekken van etensresten als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen!

te drogen zodra het kan, zeker als het witte of bleke handdoeken zijn. De zon is namelijk een natuurlijk , waardoor vlekken van etensresten als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen! voor je ‘m gebruikt, kun je je nieuwe keukenhanddoek best wassen, zo ben je zeker dat alle productieresten en eventuele chemicaliën weg zijn.

gebruik je je keukenhanddoeken ook om je handen aan af te drogen na het wassen, hou ze dan apart. Eén handdoek voor de handen, een andere om de vaat of oppervlakken mee af te drogen.

