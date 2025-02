Koper poetsen: 4 handige tips

Of het nu gaat om potten en pannen of een antiek stuk, de liefhebbers van koper vinden het materiaal naast praktisch ook stijlvol en elegant. Helaas is koper onderhevig aan invloeden van buitenaf waardoor het een doffe schijn krijgt. Gelukkig hoeft koper poetsen niet altijd moeilijk te zijn.

Sommige mensen omarmen de doffe look die koper na een tijdje krijgt als gevolg van oxidatie. Wil je je koperen items echter opnieuw hun oorspronkelijke glans en uitstraling bezorgen, dan hebben we enkele handige tips voor jou.

Koper poetsen: onze beste tips

1. Maak schoon met citroen en zout

Deze twee ingrediënten heb je vast in huis! Snij een citroen doormidden en strooi wat zout op een helft. Wrijf je koperen item hiermee in en laat het even intrekken. Nadien spoelen met warm water en goed nadrogen.

2. Maak een mengsel van azijn, bloem en zout

Het huis- tuin- en keukenmiddeltje dat zijn effect al bewezen heeft is een mengsel van azijn, bloem en zout. Neem gelijke delen van elk en mix ze samen in een kom. Breng je zelfgemaakt mengsel aan op je koperen voorwerp en laat een kwartiertje inwerken. Veeg vervolgens schoon met een propere doek.

3. Wat dacht je van ketchup

Je leest het goed, je favoriete saus komt ook handig van pas bij het poetsen van koper. Ketchup bevat namelijk zuren die de vlekken en de doffe laag verwijderen. Breng een laagje ketchup aan op je koperen pot, pan of ander voorwerp, laat het 15 minuten intrekken en veeg het schoon. Spoel grondig met voldoende water en droog na. Koper poetsen met ketchup werkt prima, al is het iets minder krachtig dan het mengsel van azijn, bloem en zout.

4. Kies voor speciale koperpoets

Zijn deze middeltjes ontoereikend, dan kun je in de supermarkt of drogist terecht voor speciale koperpoets. Deze verwijdert probleemloos vlekken en aanslag en herstelt de oorspronkelijke glans van je koperen potten, pannen en andere voorwerpen.

