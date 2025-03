Niet vergeten: de kozijnen van je raam schoonmaken

Als je je ramen wast, denk je dan ook aan de kozijnen? Ook deze krijgen namelijk heel wat te verduren. Gelukkig hoef je het niet elke maand op je to-dolijstje te zetten. Twee keer per jaar is doorgaans voldoende. Houten kozijnen vragen iets meer onderhoud.

Wat zijn kozijnen?

Met raamkozijnen bedoelen we de omlijsting waarin je raam geplaatst wordt, zodat het stevig in de muur zit. Het materiaal van je kozijn heeft een invloed op het onderhoud. Houten kozijnen hebben een warm uitzicht, maar hebben veel onderhoud nodig. Kunststof en aluminium ramen zijn eerder onderhoudsarm.

De kozijnen schoonmaken

Houten kozijnen

Heb je houten kozijnen, dan zul je het vaakst je schoonmaakmiddelen moeten bovenhalen. Maak er een gewoonte van om tijdens het ramen lappen ook de kozijnen een grondige schoonmaakbeurt te geven.

Met een zachte borstel of stofzuiger met borstelmondstuk kun je het meeste vuil verwijderen. Nadien neem je een sopje met een mild schoonmaakmiddel of groene zeep en veeg je het raamwerk schoon. Opgelet, gebruik niet te veel water en zorg er steeds voor dat je alles goed nadroogt. Hout is gevoeliger dan bijvoorbeeld kunststof. Gebruik daarom geen agressieve schuurmiddelen, harde borstels of schuursponsjes.

Tip: controleer je kozijnen bij elke schoonmaakbeurt op houtrot. Dit is een soort schimmel die, door blootstelling aan vocht, vaker voorkomt bij houten kozijnen. Regelmatig onderhoud verkleint de kans op houtrot. Denk er ook aan om eens in de vijf jaar het hout een beetje op te schuren en van een nieuwe verflaag te voorzien.

Kunststof kozijnen

Heb je kunststof ramen, dan is één tot twee keer per jaar schoonmaken meer dan voldoende. Ze zijn namelijk een stuk onderhoudsvriendelijker dan hout. Toch kan vuil zich ophopen en de beschermlaag beschadigen. Kies bij het schoonmaken voor een sopje met een mild schoonmaakmiddel en vermijd schurende middelen. Je wilt namelijk geen krassen op je mooie ramen.

Tip: wil je je raamkozijnen beschermen? Voorzie ze dan na het schoonmaken van een speciale wax voor kunststof. Hierdoor blijft de kleur mooi en krijgen de kozijnen een extra beschermlaag waardoor het vuil zich minder snel hecht.

Aluminium kozijnen

Ook deze hebben weinig onderhoud nodig. Net zoals bij de kunststofversie heb je aan een schoonmaakdoek en een beetje milde pH-neutrale zeep voldoende om je kozijnen één of twee keer per jaar goed schoon te maken.

Extra: vergeet dit niet

Voor welk materiaal je ook koos, vergeet bij de schoonmaak de bewegende delen, de scharnieren en sloten van je raam niet proper te maken. Gleuven, spleten en kieren kun je het best schoonmaken met een oude tandenborstel. Een keer per jaar een beetje smeermiddel op het sluitwerk zorgt ervoor dat alles naar behoren blijft werken.

Bronnen: vtwonen.be, cleanipedia.com, belisol.be, profel.com

Meer schoonmaaktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!