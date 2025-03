Opgelet: deze dingen mag je niet schoonmaken met azijn

Azijn is een echt wondermiddel in huis. Je kunt het inzetten om te ontkalken, als alternatief voor wasverzachter, om vieze geurtjes te verwijderen en nog zoveel meer. Toch zijn er ook plekken die je beter niet met azijn schoonmaakt. Wij lijsten ze graag voor je op.

Niet schoonmaken met azijn

Azijn is erg zuur, en daarom is het niet zomaar geschikt voor elke schoonmaaktoepassing. Wist je trouwens dat schoonmaakazijn een synthetisch product is en een veel hogere zuurtegraad heeft dan natuurazijn? Het is alleszins niet geschikt voor consumptie, maar ook niet voor eender welk schoonmaakklusje. Onderstaande taakjes pak je dus beter niet aan met azijn, zelfs niet met de mildere variant.

1. Houten vloer

Zuur en natuurlijk hout, dat is geen goede combinatie. Je laat je schoonmaakazijn dus beter in de kast staan als je je houten vloeren wilt poetsen. Het zuur kan namelijk de afwerklaag van je houten vloer aantasten, waardoor de glans vermindert en er doffe plekken kunnen ontstaan. Je kiest beter voor een milde allesreiniger of een zeep die speciaal ontwikkeld is voor een houten vloer.

2. Natuursteen

Ook voor een natuurstenen vloer, keukenblad of wasbak is azijn niet aangewezen. Net zoals bij houten vloeren kunnen de zuren het materiaal aantasten.

Gelukkig zijn er andere manieren om je natuursteen schoon te krijgen. Ontdek onze beste tips!

3. Het scherm van je elektronisch toestellen

Het klinkt verleidelijk en bovendien eenvoudig om het scherm van je smartphone, tablet of televisie even snel schoon te vegen met een oplossing van azijn, toch doe je het beter niet. De zure eigenschappen van het mengsel kunnen het beschermlaagje en in sommige gevallen zelfs de touchscreen-functie beschadigen. Kies liever voor een speciaal reinigingsmiddel voor beeldschermen.

4. Rubberen onderdelen

Azijn kan handig zijn om de vuil- en zeepresten in je wasmachine op te lossen. Af en toe een lege machine laten draaien met een kopje natuurazijn kan geen kwaad, maar let op dat je niet overdrijft. De zuren kunnen namelijk de rubberen afdichtingen en onderdelen van je machine na verloop van tijd aantasten.

5. Groene aanslag op je terras

Op veel plaatsen lees je dat schoonmaakazijn goed zou zijn om de groene aanslag van je terras te verwijderen. Dit kan best effectief zijn, maar lief voor je tuin of planten is dit middeltje zeker niet. Daarom is het ook geen goed idee om het in te zetten als onkruidverdelger.

Meer schoonmaaktips:

