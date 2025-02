Makkelijk: zelf toiletreinigingstabletten voor je wc maken

Je toilet schoonmaken is niet een van de fijnste klusjes, dat geven we toe. Maar wat als je het makkelijker en aangenamer kunt maken met je zelfgemaakte wc-bommetjes? Je leest het goed, je kunt heel erg makkelijk je eigen toiletreinigingstabletten maken. Wij vertellen je graag hoe.

DIY toiletreinigingstabletten

Wc-bommetjes zijn handig in gebruik. Je gooit er eentje in je toilet, laat het even bruisen en schrobben maar. Wist je dat je ook zélf reinigingstabletten voor je toilet kunt maken, zonder chemische ingrediënten en met je lievelingsgeur?

Wat heb je nodig*?

225 gram natriumbicarbonaat/baking soda

100 gram citroenzuur

30 druppels etherische olie

water (in sprayflacon)

ijsblokjesvorm (liefst van silicone)

handschoenen



* deze verhoudingen vonden we bij TV Plus. De hoeveelheden zijn uiteraard afhankelijk van het aantal toiletreinigingstabletten dat je wilt maken, of de grootte van je ijsblokjesvorm.

Hoe ga je te werk?

Trek voor de veiligheid handschoenen aan voor je aan deze wc-bommetjes begint. Citroenzuur kan namelijk de huid irriteren.

Doe de baking soda en het citroenzuur in een kom en meng ze goed door elkaar.

Voeg 30 druppels etherische olie aan het mengsel toe. Welke olie je gebruikt, dat beslis je helemaal zelf. Zorg er wel voor dat het om een pure olie gaat, zodat je zeker bent dat ze geen schadelijke stoffen bevat. Etherische olie heeft niet enkel een lekkere geur, bepaalde varianten hebben ook antibacteriële eigenschappen. Enkele van onze favorieten zijn eucalyptus, munt, tea tree, citrus en lavendel.

Roer alles goed om en voeg stelselmatig een beetje water toe. Wij vinden een sprayflacon handig. Het is namelijk heel belangrijk dat je niet te veel water toevoegt, anders begint het mengsel al te bruisen. Het moet wat brokkelig en kleverig zijn om er tabletten van te kunnen maken.

Verdeel het mengsel gelijkmatig over je ijsblokjesvorm en druk het goed aan. Laat het enkele uren of een nachtje harden, zodat je de wc-bommetjes er nadien makkelijk uit kunt halen.

Bewaar je heerlijk geurende, zelfgemaakte en milieuvriendelijke reinigingstabletten in een afsluitbare pot.

Tip: gebruik elke week een zelfgemaakt wc-bommetje in je toilet, zo geef je urinesteen of een donkere aanslag geen kans!

