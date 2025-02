Vlooien bestrijden: zo kom je er het snelst van af

Heb je huisdieren, dan bestaat de kans dat je te maken krijgt met vlooien in huis. Ze zijn vooral te vinden in spleten, gaten en kieren, maar ze kunnen ook voorkomen in je tapijt, beddengoed of zetel. Wat kun je zelf doen om vlooien te bestrijden? Wij weten raad!

Soorten vlooien

Een vlo is een rood- of bruinachtig beestje van 1 tot 3 mm lang. Er zijn verschillende soorten zoals onder meer de mollenvlo, de rattenvlo, de hondenvlo, de kattenvlo en de mensenvlo. Deze laatste komt gelukkig nog amper voor. Een vlo kiest een gastheer uit, maar leeft er niet permanent op zoals de meesten zouden denken. Ze bespringt hem of haar enkel om zich te voeden. Op mensen overleven vlooien niet, maar het kan wel voorkomen dat je gebeten wordt door een vlo, meestal op je onderbenen of voeten. Een vlooienbeet herken je doorgaans aan een rood puntje in het midden van de beet.

Zelf vlooien bestrijden in huis: zo pak je het aan

Je huisdier loopt een vlooienbesmetting doorgaans buiten op. Brengt hij de beestjes mee binnen, dan is de kans op een vlooienplaag groot. De cyclus van een eitje tot volwassen vlo duurt immers slechts 10 weken. Je wilt het ongedierte dus zo snel mogelijk bestrijden. Zo pak je het aan!

1. Stevig stofzuigen

Heb je last van vlooien in huis, dan is stevig stofzuigen een must! Hiermee kun je de eitjes opzuigen en voorkomen dat ze uitkomen. Let vooral goed op kieren, spleten, gaten en naden. Ook langs je plinten moet je nauwkeurig te werk gaan. Denk eraan dat je de stofzuigerzak weggooit, het kan namelijk zijn dat de eitjes niet meteen dood zijn.

2. Alles heet wassen

Heb je vlooien aangetroffen, dan is het een kwestie van zo snel mogelijk alle textiel heet te wassen, liefst op 60 tot 90 graden, afhankelijk van de stof natuurlijk. Denk aan kleding, beddengoed, kussens en dekens, maar ook de spullen van je huisdier. Schud de slaapplekken van je dieren regelmatig uit en was ze – als het kan – op minimum 60 graden.

Heb je spullen die je niet heet mag wassen, stop ze dan minimum een week in een afgesloten zak of bak zodat de vlooien geen zuurstof krijgen.

Lijken de vlooien niet verdwenen, dan schakel je best een professionele ongediertebestrijder in. Zij kunnen je helpen met milieuvriendelijke en duurzame oplossingen en kunnen je raad geven zodat je in de toekomst een vlooienplaag kunt vermijden.

Een vlooienplaag voorkomen

Stofzuig je huis regelmatig met speciale aandacht voor spleten en kieren.

Controleer je huisdier op vlooien met een vlooienkam .

. Bespreek met je dierenarts welk anti-vlooienmiddel het meest geschikt is.

het meest geschikt is. Hou de omgeving van je dier proper en was zijn of haar spullen regelmatig op 60 graden.

