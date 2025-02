100 pagina’s, 100 fijne prijzen: Libelle’s nieuwe puzzelboek is er!

Voor de enthousiaste puzzelaars onder ons hebben we een leuk nieuwtje: de derde editie van het Libelle Puzzelboek is nu verkrijgbaar in pakket met Libelle! Boordevol uitdagende kruiswoordraadsels, woordzoekers en sudoku’s. En met een nieuw puzzelboek komen ook weer mooie prijzen die je in de wacht kunt slepen. Haal het puzzelboek vandaag nog in huis, en puzzel mee!

Urenlang puzzelplezier met Libelle’s nieuwe puzzelboek

De lente komt eraan, maar we genieten nog even van de gezelligheid van binnen met ons nieuwe puzzelboek! Deze eerste editie van het jaar bevat maar liefst 100 pagina’s aan variapuzzels, en een hele reeks uitdagende breinbrekers, met o.a.:

Woordzoekers die je taalgevoel aanscherpen

die je taalgevoel aanscherpen Kruiswoordraadsels om je algemene kennis te testen

om je algemene kennis te testen Blokpuzzels en Sudoku’s die je logisch denkvermogen op de proef stellen

die je logisch denkvermogen op de proef stellen Zweedse puzzels waarmee je je hersenen laat kraken

Deze week in pakket met Libelle: het Libelle puzzelboek. 100 pagina’s pure ontspanning, en dat voor maar € 6 extra!

Puzzelpret mét mooie prijzen

En met een nieuw puzzelboek komen ook weer mooie prijzen die je in de wacht kunt slepen! Duik in het puzzelboek en ontrafel de 10 sleutelwoorden die we verstopt hebben in de Zweedse puzzels en Filippines. Slaag jij erin om alle gekleurde vakjes in te vullen?

Geef de woorden vóór 30 maart in via libelle.be/puzzelboek of de onderstaande knop, en wie weet fleurt het Libelle tafellaken jouw tuinfeestjes op, tover je de lekkerste gerechten met de Emile Henry ovenschotel, of droom je weg in een van onze heerlijke romans.



Deze wedstrijd loopt van 27 februari tot en met 30 maart 2025!

10x een ovenschaal Emily Henry 10x een ovenschaal Emily Henry Schotel jij je gezin graag lasagne, gratin dauphinois, moussaka of gehakt parmentier voor? Dan is deze ovenschaal van Emile Henry onmisbaar. 10x Libelle’s zomertafellaken 10x Libelle’s zomertafellaken Haal de zomer in huis met het zomertafellaken van Libelle. Met dit fleurige tafellaken kun je eindeloos buiten tafelen. 10x een handdoekenset van Jules Clarysse 10x een handdoekenset van Jules Clarysse Een prachtige handdoekenset van Jules Clarysse: superzacht én van stevige kwaliteit. 10x roman ‘Het Huis aan het Water’ van Dora Heldt 10x roman ‘Het Huis aan het Water’ van Dora Heldt Deze roman van Dora Heldt belicht op wondermooie wijze de vele kanten van vriendschap en de kracht van herinneringen. 10x thriller ‘De Hulp’ van Freida McFadden 10x thriller ‘De Hulp’ van Freida McFadden Freida McFadden schreef met ‘De Hulp’ een psychologische thriller, een echte pageturner die smaakt naar veel meer. 10x Het grote Libelle kipboek 10x Het grote Libelle kipboek Bij Libelle weten we hoe populair kip is in je dagelijkse én feestelijke keuken. Daarom verzamelden we in dit kookboek 178 verrassende recepten, goed voor heel wat inspiratie om je huisgenoten en gasten te verwennen. 10x Libelle’s kookboek ‘Koken uit één pan’ 10x Libelle’s kookboek ‘Koken uit één pan’ In dit boek vind je 265 recepten van eenpansgerechten: van wokschotels tot stoofpotten en ovenschotels. Vis, vlees en veggie, Vlaamse kost en wereldkeuken, klassiekers en vernieuwende recepten: alles komt aan bod. 10x roman ‘De Parelfamilie’ van Charlotte Jacobi 10x roman ‘De Parelfamilie’ van Charlotte Jacobi Dit boek vertelt het verhaal van de 21-jarige Marie, wiens passie voor juwelen haar naar een vooraanstaande juwelier in München en de parelvissers in Vogtland brengt. 10x Het grote Libelle kookboek 10x Het grote Libelle kookboek Het grote Libelle kookboek telt maar liefst 344 haalbare recepten voor elke dag, van voor- en hoofdgerechten tot soepen en desserts. Dit boek is de ideale inspiratiebron voor wie elke dag wil koken met verse seizoensproducten. 10x roman ‘De Tropische Zoektocht’ van Karen Swan 10x roman ‘De Tropische Zoektocht’ van Karen Swan Tara Tremain heeft zich eindelijk losgemaakt van haar extreem rijke familie, dankzij haar eigen carrière als arts. Bestsellerauteur Karen Swan zorgt voor een heerlijk zomerboek vol mysterie en spanning.

