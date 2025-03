Citytrip Bilbao: 5 niet te missen bezienswaardigheden

Ongelooflijk maar waar: 40 jaar geleden was Bilbao nog een vervuilde oude industriestad met vervallen staalfabrieken en scheepswerven, het ‘Manchester van Spanje’. Maar de opening van het Guggenheimmuseum in 1997 luidde de renaissance en een nieuwe schwung in, en nu moet deze wervelende stad zeker op je bucketlist.

5x de mooiste bezienswaardigheden in Bilbao

1. Pintxos-tour in het oude centrum

Bilbao is een stad voor lekkerbekken. De culinaire ontdekkingen kun je echt niet op één hand tellen. Als we ’s middags door de sfeervolle ‘Siete Calles’ of 7 straten lopen van de Casco Viejo, het historische centrum, zitten de restaurants eivol.

Lang voor ‘local food’ een hype werd, was het hier al de de gewoonste zaak ter wereld. Seafood, kaas, vis, patisserie: je vindt het in Bilbao in overvloed. Net zoals de pintxos, zeg maar de Baskische versie van de Spaanse tapas. Met dit verschil dat de locals hun pintxos nooit als lunch op één plek eten. Ze verorberen telkens één hapje met een drankje in een bar, en trekken dan naar de volgende! De bars zijn hier een deel van het dagelijks leven, van de Baskische cultuur.

Onze gids troont ons mee naar de Plaza Nueva, een supercharmant architectonisch hoogstandje omgeven door monumentale galerijen en sierlijke balkons. Dé place to be voor de beste pintxos, en de volgende twee uur hoppen we van de ene bar naar de andere.

Plaza Nueva © Allwrite/Johan Lambrechts

In de klassieke Bar Bilbao proeven we van de authentieke basisversie: met ansjovis, olijf en groene paprika. Heerlijk met een glas Txakoli-wijn, de witte wijn die je enkel in Baskenland vindt.

Victor Montes © Allwrite/Johan Lambrechts

Aan de toog van het bijzonder kleurrijke restaurant Victor Montes serveren ze de wat creatievere versies van de hapjes, met inktvis, krab en octopus. En tot slot is er nog de onvolprezen pintxo ‘bacalau al pil-pil’, kabeljauw met knoflook- en chilipepersaus. ‘Het geheim voor geluk’, noemen ze het hier: vrienden, een glas wijn en pintxos. En ze hebben groot gelijk!

Victor Montes © Allwrite/Johan Lambrechts

2. Ensanche

Ensanche of de nieuwe stad toont je een heel ander beeld van Bilbao. Op de plaats waar vroeger rokende fabrieksschoorstenen en scheepswerven de skyline domineerden, ligt nu de nieuwste wijk van de stad. Met eigentijdse wolkenkrabbers en het Guggenheimmuseum, maar ook heel veel winkels.

Een oude opslagplaats voor wijn en graan is door ontwerper Philippe Starck omgetoverd tot het Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao, een ongewone mix van kunstgalerij, boetieks, een restaurant en zwembad in één. Vanop het gelijkvloers kijk je uit op de transparante bodem van het zwembad. Loop ook zeker eens binnen in Basque Design, een superleuke shop met originele creaties van lokale designers, van papierwaren tot mode.

Nadien kijken we nog onze ogen uit op enkele monumentale architecturale parels die getuigen van de grandeur van 140 jaar geleden, toen Bilbao een rijke industriestad was. Zoals het Teatro Arriaga, het opera- en theatergebouw uit 1890 in neo-barokke stijl. Aan de brede avenue Gran Vía liggen grote modeboetieks en grote warenhuizen zoals El Corte Inglés, waar je úren kunt shoppen.

Teatro Arriaga © Allwrite/Johan Lambrechts

Ideaal om te combineren met je citytrip Bilbao: 9x zien & doen in San Sebastián en aan de Baskische kust

3. Het Guggenheimmuseum

Het schitterende museumgebouw van Frank Gehry naast de rivier is dé hotspot waarvoor de meeste toeristen naar Bilbao gaan – alvorens ze ontdekken dat het véél meer is dan enkel één museum. Maar toegegeven: als wij voor de grillige gevel met schubvormige titaniumplaten en veel glas staan, worden we ook van onze sokken geblazen door de overweldigende architectuur. Wow!

© Allwrite/Johan Lambrechts

Frank Gehry maakte er dan ook een iconisch ontwerp van, in de vorm van een omgekeerd schip en met allemaal vloeiende lijnen en geen rechte hoeken. Ook de eerste kunstwerken die we zien voeren ons meteen naar een andere wereld. Zoals het levende Puppy-kunstwerk van Jeff Koons, dat tweemaal per jaar met verse bloemen en planten wordt bekleed.

Of de kronkelende slang van Richard Serra waar je doorheen kunt lopen, gemaakt in roestvrij staal en met koper, chroom en nikkel dat zorgt voor de verschillende kleurschakeringen. Of de inventieve installatie FOG, waarbij nevel oprijst uit de rivier. Op de derde verdieping van het museum vind je de permanente collectie.

© Allwrite/Johan Lambrechts

Zelfs als je geen kunstliefhebber bent word je gegarandeerd betoverd door de adembenemende uitzichten die je van hieruit hebt. Reken op minstens drie uur voor je bezoek. guggenheim-bilbao.eus/en

4. Mercado de la Ribera

De grootste overdekte markthal van Europa: dat is de Mercado de la Ribera aan de rechteroever van de Nervión-rivier, vlak naast het historische centrum. Het Art Nouveaugebouw dateert uit 1929 en beslaat een oppervlakte van maar liefst 10.000 meter.

© Allwrite/Johan Lambrechts

De markt – enkel gesloten op zondag – wordt dagelijks door heel wat inwoners bezocht, en is een perfecte illustratie van het hoge Baskische levensniveau. Wat een keuze hebben ze hier! We kijken onze ogen uit op de 180 kraampjes, verspreid over twee verdiepingen, met een fantastisch aanbod charcuterie, jámon iberico, vis en seafood, fruit en kaas.

© Allwrite/Johan Lambrechts

En de prijzen? Die liggen een stuk lager dan bij ons. Een ideale plek dus om wat culinaire souvenirs in te slaan voor het thuisfront, én voor onszelf.

Dat geldt trouwens voor nog wel wat andere foodadressen in de stad. Ben je gek op gebakjes? Rep je dan naar de authentieke patisserie Arrese! Hier komen foodies sinds 1852 voor smeuïge boterbroodjes, chocolade palmharten en de pantxineta-taart met banketbakkerscrème. arrese.biz

Pastelería Arrese © Allwrite/Johan Lambrechts

Nog zo’n culinair instituut is Martina de Zuricalday. De alleroudste banketbakkerij van de stad (anno 1830!) heeft als specialiteit ‘Carolina’. Dat rijstkoekje met merengue smaakt niet alleen verrukkelijk, het ziet er ook visueel onweerstaanbaar uit met zijn vorm van een omgekeerd ijshoorntje. martinazuricalday.com

5. Fietsen naar de Vizcayabrug

Een mooie afsluiter voor ons bezoek is alweer een indrukwekkend staaltje van historische architectuur. Heb je tijd, dan kun je een fiets huren en vanuit het centrum 14 kilometer lang de Nervión-rivier zeewaarts volgen. Maar wij nemen de bus, om aan de riviermonding de adembenemende historische brug te bekijken die de gemeentes Portugalete en Getxo met elkaar verbindt.

© Allwrite/Johan Lambrechts

De stalen constructie werd in 1893 voltooid door Alberto Palacio, een van de leerlingen van Gustave Eiffel, en is ook nu nog een ingenieus hoogstandje. Sinds 1998 staat de 61 meter hoge en 160 meter brug op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Elke 8 minuten verplaatst een zwevende gondel maximaal 6 auto’s en 2 passagiers. Maar veel leuker is het om de brug als passagier te voet over te steken. Een lift voert ons 61 meter naar boven. Vandaar kunnen we op een houten looppad naar de overkant wandelen. We snuiven de zeelucht op en voelen de zeebries in onze haren, terwijl we intussen genieten van fantastische panorama’s op de jachthaven en de rivier.

© Allwrite/Johan Lambrechts

Bilbao PRAKTISCH

Hoe zit dat nu met dat Baskisch?

Het Baskisch is de oudste gesproken taal in Europa. Ze heeft geen enkel uitstaans met het Spaans, en ook niet met enige andere taal op aarde. In het Baskisch alfabet vind je geen c of q. De ‘tx’ zoals in het bekende pintxo spreek je uit als ‘sj’. Zo’n 2,5 miljoen mensen spreken de taal. De Basken zijn echte buitenbeentjes in Spanje. De autonome regio Baskenland, Euskadi in het Baskisch, heeft een eigen regering en parlement.

Erheen

Vliegen naar Bilbao kan vanuit België o.a. met Brussels Airlines en Vueling. De vlucht duurt twee uur.

Slapen

Wij verbleven in het Tayko Bilbao Hotel, een trendy viersterrenhotel met een knap industrieel decor, uitstekend gelegen in het oude centrum. Het Guggenheim ligt op wandelafstand. Naast elegante kamers kun je hier genieten van een uitgebreid ontbijtmenu met veel gezonde gerechten. Prijs: vanaf € 120 voor een tweepersoonskamer. taykohotels.com/en/bilbao

Voordeelkaart

De Bilbao Bizkaia Card kost € 20 voor drie dagen en is goed voor drie dagen gebruik van het openbaar vervoer. Een mooie extra is dat ook diverse begeleide stadstours georganiseerd door Bilbao Turismo zijn inbegrepen, onder meer een wandeling met gids door de oude stad en de wijk Ensanche-Abandoibarra. Je krijgt korting in handelszaken, en 50 % reductie in enkele musea. Het Guggenheim betaal je wél, maar je maakt zonder reservatie gebruik van de fastlane. bilbaobizkaiacard.com

© Allwrite/Johan Lambrechts

Eten & shoppen in Bilbao: hier moet je zijn!

Lokaal lekkers

Pintxos-bars : Bar Bilbao, Victor Montes, Toma y Daka

: Bar Bilbao, Victor Montes, Toma y Daka La Bodega de Ola by Martín Berasategui : naast het Michelinrestaurant van de Spaanse topchef, herbergt het Tayko Bilbao Hotel ook een brasserie-versie. Het tasting menu voert je langs de hoogtepunten van de lokale keuken, van gazpacho tot pintxos. Echte smaakbommetjes!

: naast het Michelinrestaurant van de Spaanse topchef, herbergt het Tayko Bilbao Hotel ook een brasserie-versie. Het tasting menu voert je langs de hoogtepunten van de lokale keuken, van gazpacho tot pintxos. Echte smaakbommetjes! Sugarra : dé place voor gegrilde steaks, maar ook vers seafood, sugarra.eus

: dé place voor gegrilde steaks, maar ook vers seafood, sugarra.eus Restaurant Nerua: geen betere manier voor een foodie om een bezoek aan het Guggenheim af te sluiten dan met dit éénsterren Michelinrestaurant in het museum. Het decor is minimalistisch, het tasting menu (9 gangen, € 92) is een vijfsterrenervaring. Hier smul je van de echte vernieuwende Baskische keuken met lokale ingrediënten, van garnalen en zeebaars tot een hemelse ossenhaas met selder en sherrypurée. Een absolute aanrader! Drink er een Baskische Riojawijn bij, want een klein stukje van het beroemde wijngebied ligt in Baskenland.

Bodega de Ola © Allwrite/Johan Lambrechts

Shoppen & co

In de Casco Viejo vind je heel veel kleine, lokale boetiekjes, van kleren tot decospullen.

vind je heel veel kleine, lokale boetiekjes, van kleren tot decospullen. Toeristische info: tourism.euskadi.eus/en

Budget in Bilbao Openbaar vervoer (busticket): € 0,50

Koffie: € 2

Glas wijn: € 2,50

Glas wijn + 1 pintxo: € 5

Transfer luchthaven (busticket): € 3

Meer inspiratie:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!