5 boeketjes gemaakt van pijpenragers

Deze bloemen hoef je niet in water te zetten. Twist, draai en plooi pijpenragers in de mooiste vormen en geniet een lente lang van het fleurige uitzicht.

Dit is het basismateriaal voor elk boeket

• pijpenragers voor de bloem zelf in een vrolijke tint (bijv. bij Schleiper)

• pijpen­ragers voor de blaadjes in een groentint (bijv. bij Schleiper)

• een rol groene bloementape (bijv. in het tuincenter)

• groene bloemensteeltjes van ijzerdraad (bijv. in het tuincenter)

• lijmpistool of ­secondelijm

• schaar

Tip: pijpenragers bestaan in verschillende soorten diktes. Als je de iets ‘vollere’ pijpenragers gebruikt, krijg je een mooier resultaat.

Van elk type bloem maakten we een handige video tutorial. Klik op de links hieronder om de video’s te bekijken.

Sierlijke lelies

Lelies zijn tijdloze bloemen die altijd een elegante keuze zijn om je interieur op te fleuren.

Aantal pijpenragers

(voor 1 bloem):

• 10 roze pijpenragers • 1 gele pijpenrager • 4 groene pijpen-ragers (voor de onderkant van de bloem en 1 blad)

Bekijk de video om met pijpenragers lelies te maken hier.

Schitterende ranonkels

Met hun opvallende kleur en vorm zijn ranonkels een echte blikvanger.

Aantal pijpenragers

(voor 1 bloem):

• 2 gele pijpenragers • 3 groene pijpenragers

Bekijk de video om met pijpenragers ranonkels te maken hier.

Zo maak je het

1 Maak de bloem: plooi de uiteinden van de 2 gele pijpenragers 2 cm over elkaar zodat je 1 lange pijpenrager krijgt. Wikkel de lange pijpenrager strak rond een pen totdat hij helemaal opgekruld is. Haal hem van de pen en schuif 1 gele pijpenrager door de opgekrulde gele pijpenragers. Leg een knoop in de uiteinden van de gele pijpenrager en trek aan. Steek beide uiteinden weg in een paar van de opgekrulde ‘lagen’ van de gele pijpenragers en laat ze er dan weer uitkomen en knip er eentje door. Plooi het andere naar onder toe zodat je het straks tegen het steeltje kunt kleven.

2 Maak het kroontje: vouw 1 groene pijpenrager dubbel en knip door. Plooi 4 kleine blaadjes als kroontje onderaan de bloem. Kleef de bloem in het groene kroontje.

3 Maak de groene bladeren: plooi 2 groene pijpenragers dubbel. Leg ze dwars op elkaar. Draai de uiteinden van de ene pijpenrager enkele keren rond elkaar zodat hij goed vastzit rond de andere pijpenrager. Plooi de 2 uiteinden van de ene pijpenrager naast de andere 2 uiteinden zodat er een blad ontstaat. Knijp het puntje van het blad samen zodat het puntiger oogt. Wikkel één van de stukjes pijpenrager op 1cm van de uiteinden strak rond de uiteinden. Knip alle uiteinden op één na bij tot aan de wikkel.

4 Kleef het steeltje van de bloem tegen het ijzeren steeltje. Knip een 40-tal cm van de bloementape en begin deze bovenaan (eventueel met behulp van een drupje lijm om het vast te maken) rond het steeltje te wikkelen. Wikkel verder naar onder toe en kleef het uiteinde van de tape vast met een drupje lijm. Knip de overtollige tape weg.

Fijne lelietjes

Deze lieve bloemetjes stralen tederheid en ­eenvoud uit. Zijn ze niet ­onweerstaanbaar, in hun ­pijpenragervariant?

Aantal pijpenragers

(voor 1 bloem met 1 bloemknopje aan de steel):

• 2 roze pijpenragers • 1 kort stuk gele pijpenrager • 1 groene pijpenrager

Bekijk de video om met pijpenragers fijne lelietjes te maken hier.

Lentefrisse tulpen

Niets zegt meer lente dan tulpen. In een handomdraai maak je je eigen vrolijke versie van deze lentetopper.

Aantal pijpenragers

(voor 1 bloem):

• 8 paarse pijpenragers • 7 groene pijpenragers

Bekijk de video om met pijpenragers tulpen te maken hier.

Speelse margrietjes

Met hun zachtroze bloemblaadjes en zonnig gele hart breng je in een handomdraai een lentebries in huis.

Aantal pijpenragers

(voor 1 bloem):

• 1 zalmkleurige pijpenrager • 1 gele pijpenrager • 1 groene pijpenrager

Bekijk de video om met pijpenragers margrietjes te maken hier.

Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan: Van Uytsel

Nog meer creatieve ideetjes:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!