5x creatief met strijkparels

5 tips voor je aan de slag gaat

1. Bepaal je kleurenpalet. Toon op toon werken is altijd mooi.

2. Kijk goed welk type onderplaat je moet gebruiken voor het ontwerp in kwestie.

3. Neem het patroon erbij en tel alles goed na wanneer je de strijkparels legt.

4. Is je werkje klaar? Leg dan voorzichtig een velletje bakpapier op de parels en strijk het op met een heet strijkijzer. Let hierbij op dat je niet te lang over de topjes van de onderplaat strijkt waarop geen parels zitten, want deze kunnen smelten en dan kun je de plaat daarna niet meer gebruiken. Koop daarom ook het best onderplaatjes van een merk dat gespecialiseerd is in strijkparels. De kwaliteit hiervan is duurzamer en ze zullen dus iets minder snel smelten dan die van andere, goedkopere merken.

5. Op gespecialiseerde sites waar je strijkparels en onderplaten kunt kopen, vind je ook een soort van plastic ‘pincet’, speciaal voor strijkparels. Het is een handige tool om je parels sneller op de onderplaat te kunnen plaatsen.