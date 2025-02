Soraya Lane komt naar Vlaanderen en jij kunt erbij zijn

De Australische bestsellerauteur Soraya Lane brengt op zaterdag 5 april een bezoekje aan Vlaanderen. Wij konden haar strikken voor een exclusief event, en daar kun jij bij zijn!

Wie is Soraya Lane?

De Australische bestsellerauteur Soraya Lane schrijft al jarenlang historische romans en brak wereldwijd door met haar Verloren Dochters-reeks. Deze achtdelige serie bevat meeslepende liefdesgeschiedenissen over de hele wereld. Van De Italiaanse dochter, De Cubaanse dochter, De Griekse dochter en De Zwitserse dochter werden al meer dan 250.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen. Begin februari verscheen het vijfde deel: De Franse dochter.

Leuke extra: vanaf 20 maart kun je met een bon in Libelle de eerste drie boeken uit de Verloren Dochter-reeks afhalen voor maar 29,99 euro i.p.v. 51 euro.

Ontmoet Soraya Lane

Wij konden Soraya Lane strikken voor een exclusief event bij e5 – zeer toepasselijk, want haar nieuwste roman De Franse dochter speelt zich af in de modewereld. Op het programma: ontvangst met koffie en thee, een interview met Soraya Lane door Annelies van de Libelle Leesclub, een workshop stijladvies door de e5 styliste, aansluitend een signeersessie met cava én een goodiebag. Het event is gratis maar inschrijven is verplicht. Wees er snel bij – met je partner, vriendin, zus, moeder… – want het aantal plaatsen is beperkt. Als het event volzet is, beland je op onze wachtlijst voor wanneer mensen zouden afzeggen.

Praktisch

Het event vindt plaats bij e5, Boomsesteenweg 79, 2630 Aartselaar op zaterdag 5 april van 10 tot 12.30 uur. Je ontvangt enkele dagen ervoor een mail met alle praktische info.

Schrijf je hier in