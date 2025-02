Deze 8 BV’s gaan tot het uiterste in Kung Fu Helden

Wat gebeurt er als je de ruis van het dagelijkse leven wegneemt? In het gloednieuwe VTM-programma ‘Kung Fu Helden’ trekken acht BV’s voor elf dagen naar Zuid-Korea. Volledig afgesloten van de buitenwereld leren ze de eeuwenoude leer Shaolin Kung Fu en worden ondertussen mentaal én fysiek tot het uiterste gedreven.

Reset your mindset, dat is de insteek van het gloednieuwe VTM-programma Kung Fu Helden. Daarin laten acht bekende Vlamingen elf dagen lang alles achter – hun drukke levens, hun zekerheden en comfort – en trekken naar een eeuwenoude Zenboeddhistische tempel in Zuid Korea voor een groots avontuur.

Ze leven er volledig afgezonderd van de buitenwereld. Geen telefoon, geen boeken, geen afleiding. Alleen zichzelf en een eeuwenoude leer die hun lichaam en geest tot het uiterste drijft: Shaolin Kung Fu.

Onder toeziend oog van ervaren Shaolin Masters Shifu Yan Lei en Shi Heng Yi trainen de BV’s hun lichaam én hun geest. Ze mediteren tot hun gedachten stilvallen en trainen tot hun spieren branden. Elk met hun eigen drijfveer maken ze ruimte om het verleden los te laten. Hoe ver kunnen ze zichzelf pushen?

Tussen de serene tempelmuren ontdekken de BV’s dat Kung Fu meer is dan een vechtkunst, het is een manier van leven. Discipline, focus en volharding zijn key. Of zoals master Shi Heng Yi zegt: “There are two mistakes: you don’t start it and you don’t go all the way.”

Kung Fu Helden: deze 8 BV’s wagen zich aan de mentale en fysieke beproeving

1. Sabine Hagedoren – Weervrouw

“Ik ben soms met veel dingen tegelijk bezig. In mijn hoofd kan het weleens serieuze chaos zijn. Ik vergelijk het meestal met een flipperkast, niet met één bal, maar met tien ballen tegelijk. Het gaat soms alle kanten uit en dat geeft kortsluiting. Ik wil daar op een andere manier mee leren omgaan.”

2. Arno Van Impe (Arno The Kid) – Content creator

“Ik zou graag mijn emotionele rugzak verlichten en niet vergroten, zodat ik het kan blijven dragen. Daarnaast wil ik werken aan mijn zelfdiscipline. We leven in een tijd waarin je dingen kunt laten liggen of kunt vermijden als je ze niet leuk vindt of er geen zin in hebt zonder dat dit grote gevolgen heeft. Maar uiteindelijk ben jij degene die daar het meest onder lijdt.”

3. Laurent Bailleul (Guga Baúl) – Imitator en acteur

“Ik voel mij als een ajuin waarvan al heel wat lagen gepeld zijn. De kern is binnen handbereik, al zit die voorlopig nog op slot en heb ik de sleutel nog niet gevonden. Als er al ajuinensleutels bestaan…”

4. Anke Buckinx – Radiopresentatrice

“Ik ben heel extravert en lach veel. Ik heb een positieve inborst, dat is heel naturel. Maar ik heb ook zo’n donker binnenkantje dat ik hermetisch heb afgesloten. Ik hoop dat de masters mijn hoofd na 44 jaar kunnen opruimen.”

5. Jeroen Perceval – Acteur en regisseur

“Ik ben benieuwd hoe snel de geest naar een soort van basisrust en helderheid zal keren zonder telefoon, social media en afleiding. Het lijkt alsof we die dingen nodig hebben, maar het omgekeerde is zeker waar.”

6. Nora Monsecour – Professioneel danseres

“Ik heb altijd een hele hoge druk op mezelf gelegd. Vanbinnen is het soms een angstige oceaan. Ik hoop dat los te kunnen laten en volledig in het moment te kunnen duiken.”

7. Kevin Janssens – Acteur

“Ik wil er niet te veel over nadenken. Ik heb in het verleden al geleerd: hoe minder ik weet, hoe beter. Ik heb met mezelf de afspraak gemaakt een open geest te hebben en alles op me te laten afkomen.”

8. Astrid Coppens – Ondernemer

“Wanneer ik ergens toekom, voel ik nervositeit opkomen – wat zullen ze wel niet denken? Ik hoop mijn gedachten tot rust te kunnen brengen.”

Kung Fu Helden: binnenkort bij VTM en vanaf 17 februari al integraal op Streamz.

