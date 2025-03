Op citytrip in Aalst: 10 lekkere hotspots om te ontdekken

Aalst prijkt dan wel aan het begin van het alfabet, te vaak bengelt het onderaan in toeristische lijstjes. Nochtans heeft de ajuinenstad veel meer te bieden dan carnaval en Louis Paul Boon. Laat je verrassen door deze culinaire én out-of-the-box hotspots en voel aan de lijve: Aalst is écht Londen aan de Dender.

10 lekkere adresjes in Aalst: onze favorieten

1. Aperoni

’s Ochtends vroeg of ’s avonds laat, op zondag of op maandag, bij stralende zon of in bittere koude: het terras van Aperoni is hét bewijs dat Aalst leeft. Met een roséetje, een sozjeke – dekentje in het Aalsters – en een aperoplank is dit terras de place to be voor levensgenieters van alle leeftijden. Extra leuk: de gratis sneukels die je krijgt bij elke bestelling.

Nieuwstraat 6, 9300 Aalst. Aperoni.be.



2. Bistro D’licious

Chef-kok Dimitri van Bistro D’licious is even gekend als berucht in Aalst. Gekend omwille van zijn geweldige keuken én de heerlijke huiselijkheid van zijn restaurant, berucht omdat hij wars is van al wat commercieel is. Geen website, geen tierlantijntjes: zijn eten én zijn flamboyante persoonlijkheid zijn genoeg om de services steevast uitverkocht te krijgen. Een plek zoals er nog maar weinigen zijn en net daarom: zo typerend voor Aalst.

Gentsestraat 4, 9300 Aalst.



3. Utopiacafé

Wie Utopiacafé bezoekt, mag direct een andere highlight uit Aalst van de lijst schrappen. Het café bevindt zich in de stadsbibliotheek Utopia, een architecturale parel waar de stad terecht fier op is. Het café combineert heerlijke dranken en een Mediterraanse keuken met een Zuiders ogend terras, mét zomerse zandbak voor de kinderen tijdens de vakantie.

Utopia 1, 9300 Aalst. Utopiacafe.be.



4. Den Biekerf in Oilsjt

Op zoek naar een bruine kroeg om aan de toog te hangen, een plak kaas – letterlijk! – of een heerlijk streekbier te proeven? Dan ben je in Den Biekerf in Oilsjt aan het juiste adres. Het café is leeftijdloos, zoals het een echte kroeg betaamt: van de kaarters tot de meisjes, van de boomers tot de scouts; iedereen zit hier gemoedelijk naast elkaar.

Kerkstraat 26, 9300 Aalst.



5. De Refter

‘Eten zonder streken’: geen slogan past beter bij De Refter dan deze. Chef Theo haalt alles uit de kast om een heerlijk, huisgemaakt maal op zijn typische toile cirée – witte en rode hokjes, uiteraard – te toveren. Is het kindermenu op? Geen probleem: Theo springt vlug de supermarkt naast zijn deur binnen om met een curryworst een lach op het gezicht te doen verschijnen.

Molenstraat 68a, 9300 Aalst.



6. De Soeptrien

Wat ooit begon als een klein zaakje in het mooiste steegje van Aalst, is nu een heus imperium met twee locaties en heel wat business klanten. De Soeptrien springt er dan ook uit als concept: drie soorten soepen, verschillende heerlijke broodjes en enkele verrassende salades. Allemaal dagvers bereid en elke dag anders.

Kerkstraat 6, 9300 Aalst. Desoeptrien.be.



7. Lotje Bakt

In Aalst wordt Lotje nooit meer aangesproken met enkel haar naam, maar krijgt ze altijd het achtervoegsel ‘Bakt’ erbij. De straffe madam heeft dan ook op jonge leeftijd een echt merk in de stad opgebouwd. Met haar heerlijke brownies en lemon bars, huisgemaakte stoeftaarten en onweerstaanbare cookies lokt ze iedereen naar haar schattige roze pand in de Molenstraat. Extra leuk: je kunt ook lid worden van haar boekenclub, die elke twee maanden in Lotje Bakt samenkomt.

Molenstraat 21, 9300 Aalst. Lotjebakt.be.



8. KOP koffie

Heel wat mensen gaan naar KOP voor de signature koffies, en we kunnen hen geen ongelijk geven. Sommigen gaan er voor het heerlijke vegan gebak van Deeg’lek, anderen voor het verborgen binnenterras in het centrum van de stad. Maar de meesten – of dat vermoeden wij toch – gaan er voor de killer cocktails die Kjell maakt. Een heerlijke hotspot in Aalst!

Keizersplein 3, 9300 Aalst. Kopkoffiezaak.be.



9. De Goeie Gasten

Aalst is niet alleen een heel lekkere bestemming voor een citytrip, de stad heeft ook een hart voor haar mensen. In De Goeie Gasten werkt een team van 20 mensen met een beperking om jou een heerlijk ontbijt, koffie of lunch te bezorgen. Zelfgemaakt én zelf geserveerd, met de glimlach. De buitengewone lunchbar is te vinden in Cimorné, een al even bruisende plek als dit initiatief.

Alfred Nichelsstraat 14, 9300 Aalst. Degoeiegasten.be.



10. Plong

Vlakbij het stadspark van Aalst vind je Plong, een parel die zo uit een film van Wes Anderson had kunnen komen. Naast visueel helemaal te kloppen, smaakt het eten ook nog eens heerlijk. Voeg daarbij het ruime terras, de nabijheid van natuur én de vele outdooractiviteiten vlakbij en je beseft dat je een topper uit de Aalsterse horeca te pakken hebt.

Erembodegemstraat 33, 9300 Aalst. Plong.be.



Overnacht in Aalst en wordt verwend!

Nóg leuker dan een dagje Aalst? Twee dagen Aalst, mét overnachting! En al zeker als je vertoeft in een van onze drie zorgvuldig geselecteerde topadresjes. Als Libelle-fan geniet je er tot in de zomer van leuke extraatjes die je verblijf onvergetelijk maken! Ontdek er alles over in het artikel hieronder.

