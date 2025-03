13x overnachten in een monument

Van een elektriciteitstoren en een molen over een eeuwenoude afspanning en een soldatenclub uit de Eerste Wereldoorlog tot een kerk: op deze plekken is het memorabel logeren.

Hier kun je overnachten in een monument

1. Bed & Bar Tolomeus in Diksmuide

Vroeger: kerk

Al van Champing gehoord? Wellicht niet want Bed & Bar Tolomeus is de eerste ‘church camping’ van Vlaanderen. Kamperen in een kerk dus. In deze wederopbouwkerk duiken zes ‘champing pods’ op, slaaphutten voor twee met neogotische allures. Elke pod heeft bovendien zijn eigen beschermheilige.

In de kerk pronken alle originele elementen nog steeds, van de preekstoel tot het altaar, maar je beschikt ook over een eet- en zithoek en een spelletjesruimte en je kunt zelfs een film projecteren. Te huur in zijn geheel.

Vanaf € 711/nacht, bedenbartolomeus.be

2. Huis Billiet in Brugge

Vroeger: diamantslijperij

Ooit een diamantslijperij met woning, vandaag een B&B met twee kamers én beschermd monument. En dat net buiten de Brugse Vesten.

Architectuurfans komen hier thuis, want dit modernistische erfgoed werd in 1927 door de gereputeerde Huib Hoste opgetrokken in opdracht van bouwheer Jules Billiet aan wie het huis zijn naam dankt. De harmonieuze, maar gedurfde kleurencombinaties van Hoste, het kubistische karakter en de revolutionaire keuze voor beton, zorgden toen al voor ophef.

Het resultaat is een tijdloze geklasseerde parel. De eigenaars hebben het pand met veel liefde, geduld en respect aangepakt en vertellen je graag over hun renovatieparcours en het belang van dit stukje erfgoed.

Vanaf € 159/nacht, huisbilliet.be

3. The Millhouse in Belsele

Vroeger: molen

Deze kranige molen werd opgetrokken in 1862 en compleet gerenoveerd in 2022, zónder een greintje aan karakter in te boeten. De wieken en de kap verdwenen ergens in de jaren twintig en toch zie je meteen dat dit een echte molen is.

Vandaag fungeert dit historische monument als vakantiewoning voor twee en strekt The Millhouse zich elegant uit over drie etages. Op elke verdieping doe je ontdekkingen, van eeuwenoude balken tot loodzware maalstenen. Of hoe je erfgoed intens kunt beleven en merken dat je ook kunt functioneren in een plek zonder rechte muren. Zeer geschikt voor romantische uitjes!

Vanaf € 129/nacht, themillhouse.be

4. Zalig in Blankenberge

Vroeger: belle époque-monument

Een geklasseerd belle époque-monument uit 1893 ombouwen tot een luxe vakantiewoning voor 24. Daar draaien Kathleen en Stefaan hun hand niet voor om. Sterker nog, alle originele elementen werden netjes weer in ere hersteld. Van de gevel over de plafondschildering en het reliëfbehang tot de heerlijke trap. En voor het onderstel van de zelfontworpen tafel dienden de originele houten rolluiken van weleer.

Het renovatieparcours nam twee jaar in beslag, maar het resultaat is er. In de keuken een raampartij van 4 meter, de tv-hoek oogt als een cinema en alle vloeren, tafels, trappen en bad-kamers werden in mortex uitgevoerd. Bovendien heeft elke kamer zijn eigen badkamer. Een unieke, geklasseerde logeerplek op 200 meter van het strand.

Vanaf € 850/nacht, zaligaanzee.be

5. Bleyckhof in Ranst

Vroeger: een linnenblekerij

Dit landhuis duikt op in een privé natuurgebied in Oelegem, vlak bij Antwerpen, en deed in het gezegende 1748 al dienst als linnenblekerij. De elegante lanen, eeuwenoude bomenkanjers en wilde bloemenvelden geven deze bijzondere erfgoedplek nog meer cachet. Voeg daar twee jonge creatievelingen aan toe en je krijgt een hub vol inspiratie. Of een plek waar mens en natuur opnieuw met elkaar verbinden. Een outdoor apero, een verstillend weekend, een beklijvend feest, een yoga retreat, een concert in het veld, een deugddoende workshop…

Dit statige landhuis pakt uit met zes tweepersoonskamers, diverse salons en eetkamers en in de immense parktuin duiken ’s zomers tipitenten op. In het park staan bovendien altijd een romantische tent en pergola klaar.

Vanaf € 950/nacht, bleyckhof.be

6. De Beddermolen in Westerlo

Vroeger: het huis van de molenaar

De Beddermolen werd in de zestiende eeuw voor het eerst vermeld, maar wellicht is de molen, die opgetrokken werd in opdracht van de Abdij van Tongerlo, nog een stuk ouder. Naast de molen verrezen een woonhuis, stal, schuur en bakhuisje. Een typisch Kempens molenerf dus, omringd door quasi eindeloze akkers en weilanden.

Al dat erfgoed werd volledig en met zorg gerestaureerd, van balk tot rietdak. De molen maalt opnieuw en de molenaarswoning zet zijn deuren open voor tien logees die willen proeven van dat authentieke landleven. Dit domein werd bovendien beschermd als monument én als landschap.

Vanaf € 156/nacht, beddermolen.be

7. Talbot House in Poperinge

Vroeger: een soldatenclub

Het Talbot House kan je uren, dagen zelfs, entertainen met spannende en beklijvende oorlogsverhalen. In deze soldatenclub kwamen tijdens WOI immers tal van Britse soldaten geregeld uitblazen. Het was een ‘Every Man’s Club’ – rang noch stand was hier van tel. Soldaten en officieren ontsnapten hier even aan de oorlogsrealiteit en ze beschikten daartoe over een kantine, piano, biljart, bibliotheek, schrijfkamer, zolderkapel en heerlijke tuin.

Al snel werd het herenhuis te klein, dus werd het aanpalende hoppemagazijn omgetoverd tot concerthal. Vandaag kun je hier nog steeds een kopje thee met een wolkje melk drinken, verpozen in de tuin én logeren, net als tijdens WOI. De concerthal van weleer fungeert als museum en de pakkende getuigenissen maken gegarandeerd indruk.

Vanaf € 44,50/nacht, talbothouse.be

8. Château de Rienne in Gedinne

Vroeger: een kasteel

Deze stevige Ardense burgerwoning heeft dankzij het wapenschild op de schouw, de robuuste open haard en de bedden met baldakijnen overduidelijk kasteelallures. Bovendien baadt Château de Rienne in historie. Logisch, deze plek werd opgetrokken op de resten van het oude kasteel van Rienne (1728) en kreeg zo zijn naam.

Een geklasseerd erfgoedpand dus, omgetoverd tot een vakantiewoning voor vijftien personen en gezegend met talloze authentieke elementen: van de stevige muren over de geweien tot het vuur dat flakkert in de imposante open haarden. Kwestie van helemaal thuis te komen! Je vindt het vlak bij de Franse grens, tussen Dinant en Bouillon.

Vanaf € 237,5/nacht, duinenzeezicht.be

9. Great in Gent

Vroeger: middeleeuws pand

In het historische hart van Gent, pal in het Prinsenhof (de plek waar Keizer Karel geboren werd), kochten Greetje en Patrick een oud pand uit de zeventiende en de achttiende eeuw. Een monumentale plek die ze met veel geduld twee jaar lang duurzaam restaureerden. Op een bepaald moment leek het zelfs alsof alleen de statige witte gevel nog rechtstond. Dat is maar schijn, want tal van authentieke elementen werden bewaard.

De imposante houten trap en de poort bijvoorbeeld, maar ook de indeling van dit beschermde monument hielden stand. Zo krijg je een mooie mix van historische en hedendaagse architectuur, aangevuld met tal van unieke spullen en mooie objecten. Goed voor twee appartementen, vier kamers en een zalig rooftopterras. Adults only, kwestie van die middeleeuwse rust te bewaren.

Vanaf € 190/nacht, great.gent

10. Blauwpoort in het Heuvelland

Vroeger: adellijke boerderij

Deze vakantiewoning voor 36 personen werd opgetrokken in 1807, doorstond twee wereldoorlogen en is nu een beschermd monument dat door Toerisme Vlaanderen met vijf sterren beloond werd. De eerste bewoonster van het huis had adellijk bloed, misschien was ze de buitenechtelijke dochter van een graaf die haar wel een boerderij maar geen kasteel schonk?

Wat er ook van is, Nathalie en Hendrik werden verliefd op Blauwpoort en restaureerden deze verkommerde hoeve met veel stijl: van de geklasseerde schuur uit iepenhout tot de balken waarin de granaatinslagen uit WOI nog zichtbaar zijn. En om al dat geluk compleet te maken, voegden ze nog een zwemvijver, een zwevende spiegelbox met sauna en een heus cafeetje toe.

Vanaf € 1100/nacht, blauwpoort.be

11. Het Blauwe Huis in Nieuwpoort

Vroeger: Vlaamse renaissancewoning

Het Blauwe Huis werd in 1908 ontworpen als een variant op de Vlaamse renaissancestijl, maar werd pas opgetrokken na WOI, bij de wederopbouw van Nieuwpoort. En dat op de nieuwe avenue die op de vroegere vestingwallen van Nieuwpoort-Stad aangelegd werd. In 2005 werd het pand, dat zijn naam dankt aan de originele blauw geschilderde luiken, erkend als erfgoed en zo bleef het gespaard van de sloop.

Gelukkig maar, want Ariane en Nicolas toverden deze plek om tot een heerlijke B&B, gezegend met tijdloze kleurencombinaties. Er zijn drie kamers en elk exemplaar is gevuld met design, kunst en vondsten: van vintage fluweel over kraakvers linnen tot bamboe.

Vanaf € 112/nacht, blauwehuis.be

12. La Tour de Larbuissonin Charneux

Vroeger: een elektriciteitstoren

Logeren in een elektriciteitstoren uit 1930? Het klinkt als een gevaarlijk idee, maar dat is het niet. Want La Tour de Larbuisson werd uiteraard helemaal ontmanteld en ontdaan van gevaarlijke kabels, zodat je nu gewoon kunt chillen… en wel op vier verdiepingen! De toren meet 2,5 op 2,5 meter en strekt zich in de hoogte uit.

Je komt binnen in de hal op het gelijkvloers en vindt op de eerste etage (met terras) een keuken. De badkamer duikt nog een verdieping hoger op en de slaapkamer bevindt zich bovenaan en pakt uit met een zicht van 360° op het Land van Herve. Hier kun je hoog en droog logeren omringd door groen.

Vanaf € 180/nacht, facebook.com/LaTourDeLarbuisson

13. In de Zwaan in Sint-Truiden

Vroeger: afspanning met stamboom

Driehonderd jaar geleden kon je hier al verpozen, want al in 1656 was Afspanning In De Zwaan the place to be voor reizigers. Hier kwamen die passanten op krachten bij een bourgondische maaltijd om daarna een nachtje te slapen en ’s anderdaags hun tocht verder te zetten.

Vandaag is dit geklasseerde monument een heerlijke authentieke vakantiewoning voor zestien personen. Ondanks haar historische status is de woning goed voor zes kamers en vijf badkamers. De eetkamer pakt uit met een haardvuur en rood-witte tafelkleedjes en oogt als een bruin café. Vermits David hier jarenlang een restaurant runde, beschik je ook over een professionele keuken met aparte koelcel. Buiten vind je speeltoestellen, een petanquebaan, een barbecue én een jacuzzi.

Vanaf € 550/nacht, indezwaan.com

