Amsterdam: 10 adresjes getipt door redactrice Manon

Redactrice Manon houdt van lekker eten, koken én reizen. Ze deelt met plezier elke maand haar beste adresjes voor de smakelijkste trips. Deze keer: Amsterdam.

1. The July – Boat & Co

The July is een aparthotel en heeft intussen twee vestigingen in de stad. Je voelt je hier heel even een echte local. De kamers zijn ruim en modern ingericht en je kunt zelf koken of eten in het restaurant beneden. Voor gezinnen zijn er ook grotere appartementen in het hotel met twee slaapkamers. Handig!

thejuly.com

2. Domenica

Authentiek Italiaans eten doe je bij restaurant Domenica. Tijdens de wintermaanden is het hier extra gezellig dineren bij kaarslicht. Op de kaart vind je de verfijnde Italiaanse keuken met overheerlijke huis-gemaakte pasta’s, vlees- en vis-gerechten. Best reserveren!

restaurantdomenica.com

3. Ron Gastrobar

Ron Blaauw is één van de bekendste chefs in Nederland. Bij Ron Gastrobar serveert hij de authentieke Indonesische keuken. Zijn rijsttafel is wereldberoemd en niet onterecht. Wat een feest! Wie kleine kinderen heeft, kan een rijsttafel-box bestellen via rongastrobarathome.nl. Je warmt de gerechten dan gewoon op in je b&b of airbnb, terwijl de kinderen al in bed liggen.

rongastrobar.nl

4. BAK

Bij BAK neem je plaats in een ietwat bruut, maar gezellig pakhuis in de Amsterdamse houthavens. Hier staat de lokale gastronomische keuken centraal. De stijl doet wat denken aan de New Nordic Cuisine en is gedurfd en anders, maar steeds smaakvol. Perfect voor wie een beetje uit zijn comfortzone wil treden.

bakrestaurant.nl

5. Bakkerij Egstorf

Hans Egstorf is de oudste bakkerij van de stad. Al sinds 1898 (!) beoefenen vele generaties bakkers met passie hun ambacht in de Spuistraat. Hier vind je lekkere zuurdesembroden en croissants, maar ook de beste authentieke stroopwafels. Een must toch als je in Nederland bent.

hansegstorf.com

6. Nela

© Gault&Millau

Nela ligt wat buiten het centrum, midden in een chique zakenwijk. Wie hier binnenwandelt, denkt plots in New York te zitten. De vibe, de netjes geklede zakenmensen, het fantastische eten, het interieur… Wauw!

nelarestaurant.com

7. Pluk

Pluk de dag met een heerlijk stukje gebak van bij Pluk in de 9 straatjes. Als je geluk hebt, scoor je hier een tafeltje en anders kun je perfect wat meenemen voor onderweg. Denk aan verse appeltaart, carrot cake, brownies… Je vindt hier ook leuke decospulletjes en cadeautjes.

pluk-amsterdam.com

8. Restaurant De Kas

Wie hyperlokaal en gastronomisch wil eten én een plekje weet te bemachtigen, kan zijn hart ophalen bij restaurant De Kas. Het restaurant werd beloond met een Michelinster, scoort een 16/20 in Gault&Millau en staat in de 50 best Discovery-lijst van San Pellegrino.

restaurantdekas.com

9. De Weldaad

© Enjoy! The Good Life

Ben je op zoek naar leuke cadeautjes, decospulletjes of servies? Dan móét je naar De Weldaad. Deze prachtige winkel ligt vlak bij restaurant Domenica en biedt meteen een extra reden voor een omweg naar dit deel van de stad.

weldaad.com

10. Bunbun

Trendy bakkerijen lijken de nieuwste hype in elke wereldstad en ook Amsterdam springt mee op die kar. Bunbun is zo’n echte hipsterplek, dankzij hun buns van het lekkerste verse bladerdeeg met allerlei heerlijke vullingen en toppings.

Instagram.com/bunbun.ams

Uit: Libelle Lekker 13/2024 – Tekst: Manon Van Aerschot

Meer leuke reistips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!