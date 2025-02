Doe de test: welke romantische bestemmingen passen bij jou?

Valentijn komt eraan, en misschien kriebelt het door al die liefde in de lucht om nog eens andere oorden op te zoeken samen met je geliefde. Wat dacht je van een bestemming die perfect past bij jouw liefdestaal? Touroperator TUI tipt de meest romantische bestemmingen aan de hand van de vijf liefdestalen.

Wat zijn de vijf liefdestalen?

Volgens schrijver Gary Chapman ervaart iedereen liefde op vijf mogelijke manieren, ook wel de vijf liefdestalen genoemd. De vijf liefdestalen zijn: woorden van bevestiging, samen zijn, cadeaus, hulpvaardigheid of lichamelijke aanraking. Het is niet onwaarschijnlijk dat je meerdere van de liefdestalen belangrijk vindt, maar iedereen heeft één primaire liefdestaal: dé manier waarop jij het liefst je liefde uitdrukt naar andere mensen toe.

Touroperator TUI koppelt de vijf liefdestalen telkens aan twee bijpassende romantische bestemmingen. Zo kan je liefdestaal ook bepalen hoe je een reis ervaart. Op vakantie kijken we vaker door een roze bril, waardoor een bestemming die écht bij je past de ervaring nog intenser kan maken.

Haal inspiratie bij je eigen liefdestaal, of verras je partner met een tripje naar de bestemming van zijn/haar liefdestaal. Single op Valentijnsdag, maar toch kriebels om te reizen? Vergeet je vrienden, familie én jezelf niet, want die vorm van liefde is minstens even belangrijk. Trek eropuit met eender wie je liefhebt, of ga eens solo op reis.

De liefdestalen als reisgids: déze bestemmingen passen het best bij jou

1. Woorden van bevestiging: Firenze en Barcelona

Dwaal samen door de sprookjesachtige straatjes, luister livemuziek op pittoreske pleintjes, voer diepe gesprekken op een romantisch terras… In Firenze en in Barcelona hangt de liefde in de lucht, ideale citytrips dus voor wie de liefde graag in woorden uitdrukt.

2. Samen zijn: Lissabon en Kopenhagen

Is quality time jouw mantra? Dan is Lissabon of Kopenhagen misschien wel iets voor jou. Beide bestemmingen zijn ideaal om samen nieuwe culturen te ontdekken, bijzondere smaken te proeven en herinneringen te creëren die een leven lang meegaan.

3. Cadeaus: Parijs en Milaan

Voor wie houdt van mooie, doordachte cadeaus geven en/of krijgen zijn Parijs en Milaan (of Dubai, als het iets meer mag zijn) perfecte citytripbestemmingen. In beide steden combineer je eindeloos shoppen met een vleugje glamour en een flinke dosis romantiek.

4. Hulpvaardigheid: Stockholm en Helsinki

Voor hulpvaardige personen die hun partner of geliefde liefst regelmatig eens goed in de watten leggen, tipt TUI Stockholm en Helsinki als dé romantische bestemmingen. Beide steden staan bekend om hun warme gastvrijheid, maar je vindt er ook een heleboel luxehotels en relaxte spa’s. De perfecte setting voor een romantische trip, als je ‘t ons vraagt.

5. Lichamelijk contact: Rome en Budapest

Is lichamelijk contact jouw ultieme vorm van liefde? Dwaal samen met je geliefde hand in hand door de schilderachtige straatjes van Rome en sluit je dag af met een intiem diner in een Italiaans restaurant. Of plan een trip naar het mooie Budapest, waar je tal van luxespa’s vindt waar je elkaar volop in de watten kunt leggen.

Meer inspiratie:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!