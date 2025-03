Proef van de lente tijdens het Tuinfestival in Affligem

De lente is officieel in het land, en daarmee komt ook de eerste tuinbeurs van het jaar eraan. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 maart is Domein Verbrugghen in Affligem het decor voor het Tuinfestival, een inspiratiewalhalla voor al wie van het buitenleven houdt. Of je nu groene vingers hebt of gewoon graag een apertief in de tuin drinkt.

Begint het met de start van de lente te kriebelen om je tuin of terras onder handen te nemen? Voor wie nog wat inspiratie zoekt, is er op 28, 29 en 30 maart in Affligem het Tuinfestival. Je vindt er verschillende standhouders die jou helpen je tuin tot leven te wekken met planten en bloemen, de mooiste outdoor lifestyle, heerlijke streekproducten en verrassende kunstwerken.

Als je graag zelf de handen uit de mouwen steekt, kun je dagelijks workshops volgen op het Tuinfestival. Van bakken op de BBQ over een sessie schapendrijven tot bloemschikken. Ook je (klein)kinderen kunnen gewoon mee, want er zijn springkastelen, volksspelen, speleoboxen, een springkussen en lammetjes die gekuffeld mogen worden.

Dit kun je allemaal doen op het Tuinfestival in Affligem

1. Planten en bloemen kopen

Hét doel van een tuinbeurs is inspiratie opdoen om je tuin opnieuw leven in te blazen. Na een natte winter snakt je (moes)tuin naar nieuw plantgoed, en jij misschien even goed naar een reden om met je handen in de aarde te kroelen.

Vaste planten, klimplanten, irissen, bloembollen en knollen, kruiden en moestuingoed, fuchsia’s en camelia’s: op het Tuinfestival vind je het allemaal.

2. Ga samen met je hond op de foto

Altijd al eens een fotoshoot willen doen samen met je trouwe viervoeter? Breng je hond mee naar het Tuinfestival en laat jullie samen fotograferen door Annelies Huylebroeck van Stories From The Heart Photography. Zij zorgt voor een uniek portret van jullie twee, een mooie herinnering om te koesteren.

3. Lammetjes aaien en schapen drijven

Zijn jouw (klein)kinderen zot van dieren of wil je de schapendrijver in jezelf naar boven halen? Herder Ward van Hof van Amandus brengt zijn lievelingskudde en herdershond mee naar Tuinfestival. Ga lammetjes aaien of – als het wat actiever mag – volg een korte sessie van 30 minuten waarin je alles leert over schapendrijven en ook zelf aan de slag mag.

4. Workshop bloemschikken

Tijdens de tuinbeurs staan enkele creatieve bloemisten klaar om jou te inspireren en de lente in huis te brengen met fleurige boeketjes. Liever zelf de knepen van het vak leren? Op zaterdag en zondag kun je een workshop bloemschikken volgen bij Charlotte van Hello Honey. Een ontspannend, creatief moment voor jezelf én je gaat naar huis met een prachtig boeket.



5. Trakteer jezelf met 5 euro

Mooi meegenomen: je ticket voor het Tuinfestival kost 10 euro, maar van dat bedrag mag je 5 euro vrij besteden op de tuinbeurs. Ga je voor heerlijke mattentaart of Ardense worst? Een stukje kaas of liever een originele plant? Een keramieken potje, of toch maar een glas rosé op het lenteterras? Aan jou de keuze!

Tuinfestival, van 28 tot en met 30 maart in Domein Verbrugghen in Affligem. Info en tickets: tuinfestival.be.

