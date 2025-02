5x leuke uitjes en evenementen die je niet mag missen in februari!

Februari is kort, krachtig en zit boordevol verrassingen en leuke activiteiten! Van een bezoekje aan een LEGO®-bloemenwinkel met duizenden bloemen tot een prehistorische trip in een dierenpark: hier vind je de vijf leukste evenementen en uitjes voor een dagje eropuit in februari!

5 leuke dingen om te doen in februari

1. Bloemen shoppen in de LEGO®bloemenwinkel

Wie geen groene maar wel creatieve vingers heeft, zal grote ogen trekken in de allereerste Belgische LEGO®-bloemenwinkel in Antwerpen. Aan de IJzerenwaag worden er in de pop-upwinkel geen bloemen geschikt, maar gebouwd, mét duizenden LEGO®-steentjes. Orchideeën, rozen, bonsaiboompjes, wildboeketten: je spot het er allemaal, in verschillende kleuren en maten.

Wat je bezoekje nog zo fijn maakt: alles wat je ziet, is te koop! Via een QR-code in de winkel kom je in de webshop van bol terecht, om het boeket te kopen waarop je oog gevallen is.

LEGO The Botanical, nog tot en met 15 februari in de IJzerenwaag 11 in Antwerpen, van 10 uur tot 18 uur. Voor meer info: lego.com.

© 2025 De LEGO Groep

2. Claude Monet: The Immersive Experience

Sinds begin februari kun je naar de tentoonstelling ‘Claude Monet: The Immersive Experience’ in het Antwerpse DIVE, de nieuwste sensatie op het gebied van immersieve ervaringen in Vlaanderen. De tentoonstelling telt maar liefst vier belevingsruimtes, met elk een apart thema en uitvoering, die je een verfrissende (in)kijk geven in het leven van de iconische kunstenaar Claude Monet en zijn impressionistische meesterwerken.

Met Virtual Reality en verbluffende projecties word je meegenomen op een reis Monets leven en zijn meest iconische werken. Wandel bijvoorbeeld door de tuinen van Giverny, alsof je er zelf rondloopt en laat je overweldigen door de kleurenpracht en de dynamiek van zijn schilderijen, die tot leven komen in een spectaculair schouwspel. En dat is lang niet alles wat je te wachten staat!

‘Claude Monet: The Immersive Experience’, te bewonderen in het Antwerpse DIVE (Carnotstraat 90 – 2060 Antwerpen), van maandag tot zondag van 10 uur tot 19 uur. Gesloten op dinsdag. Tickets & info: monetexpo.com.

3. Reis naar de IJstijd met ‘Prehi Daiza’

Vanaf 8 februari opent Pairi Daiza weer de deuren, en dat doet het dierenpark met een nieuwe publiekstrekker: Prehi Daiza. Tijdens deze gloednieuwe openluchttentoonstelling maak je een prehistorische trip doorheen de tijd en sta je plots oog in oog met een zestigtal dinosaurussen en dieren uit de IJstijd. Van prehistorische reuzen tot de meest diverse diersoorten van vandaag: Pairi Daiza staat garant voor een dag vol onvergetelijke ontmoetingen en plezier!

Prehi Daiza, The Land of the Past in dierenpark Pairi Daiza (Domaine de Cambron, 7940 Brugelette). Nog geen einddatum bekend. Tickets & info: pairidaiza.eu.

4. Loop voor de liefde in Rivierenhof

Tortelduifjes die graag samen sporten, of wie nog op zoek is naar een metgezel voor het leven, moet op zondag 9 februari in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Antwerpen zijn. Daar wordt immers de liefde op een sportieve manier gevierd met een heuse Valentijnrun, die dit jaar aan zijn 13de editie toe is. Trek een grappig kostuum aan, loop 5 of 10 kilometer en maak kans op mooie prijzen. Bij de finish wacht je een lekker drankje, een opkikker, en wie weet zelfs – voor de vrijgezellen onder ons – een nieuwe liefde op!

De 13de Valentijnrun in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof (startschot om 11 uur op de Parkweg van het Rivierenhof). Registreren en omkleden kan vanaf 9 uur aan de kleedkamers van Antwerp Athletics. Geschikt voor beginnende en ervaren lopers. Meer info: provincieantwerpen.be.

© Leo Van Gool

5. Nieuwste ‘Plop show: Samen kamperen’

Leuk voor de kleintjes! Kabouter Plop en zijn kaboutervrienden nodigen je uit voor een gezellig kampeerfeestje in de tuin van Plop’s melkherberg. Maar Klus zou Klus niet zijn als hij er geen knotsgekke draai aan zou geven! Benieuwd hoe dat uitdraait? Kom kijken naar de nieuwste ‘Plop show: Samen kamperen’!

Plop show: Samen kamperen, vanaf 22 februari tot 21 april te zien op verschillende locaties in Vlaanderen. Tickets en meer info: studio100.com.

© Studio 100

