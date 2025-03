Van Lezer(es) tot Lookalike: zoek de gelijkenissen!

Deze dames – en heer – krijgen vaak twijfelende blikken én ook te horen dat ze lijken op een bekende persoon. Zie jij ook de gelijkenissen?

Is het Clara Cleymans of lezeres Zoë?

Zien anderen het? “Het is niet zo dat mensen me al echt hebben verward met Clara Cleymans, maar ik kreeg wel al vaak te horen dat ik erg op haar lijk.”

En jijzelf? “Ik zag het zelf lang niet. Tot ik Clara zag in het programma ‘Over de oceaan’, zonder zware make-up. En toen snapte ik het wel. De bleke huid, de sproetjes, en natuurlijk het lange rode haar…”

Compliment? “Yes! Ik hou van haar retrostijl, die ook wel de mijne is. En het is een mooie vrouw. Ik heb het zelf lange tijd moeilijk gehad met mijn rode haar. Nu ik ouder word, is dat aan het veranderen en krijg ik er steeds meer complimenten over. Heel fijn. Mijn lief heeft een zwak voor mijn haarkleur – dat is misschien nog wel het allermooiste compliment!”

De Clara-connectie? “Tijdens deze shoot zag ik mezelf gaandeweg veranderen in Clara Cleymans – met make-up en kleding die de gelijkenissen tussen ons accentueerden. Heel fascinerend om me even meer Clara te voelen dan mezelf.””Ik zag het zelflang niet. Maar toen ik Clara zonder make-up zag in ‘Over de Oceaan’ snapte ik het wel”

Zijn het Toon Hermans & Micha Marah of lezers Eric en Juliana?

Zien anderen het? Eric: “Ik hoor wel vaker dat ik op Toon Hermans lijk, vooral van oudere mensen, die de cabaretier nog hebben gekend, want hij is intussen al meer dan twintig jaar geleden overleden. Onlangs was ik een vriend aan het helpen in zijn appelboomgaard toen de ploeg van het programma ‘Dwars door de lage landen’ passeerde en ons enkele vragen stelde. Zelfs presentator Arnout Hauben zag toen meteen de gelijkenis. En na de uitzending werd ik opnieuw meermaals aangesproken met: ‘Hier zie, Toon Hermans!’ Juliana: “Vooral op de lokale markt voel ik de blikken van de mensen – ook bij mij vooral de oudere generatie. En vaak volgt dan de vraag of ik Micha Marah ben.”

En jijzelf? Eric: “We delen het snorretje, de guitige blik en onze gezichtsvorm, denk ik? Zeker met de jongere Toon Hermans zie ik zelf wel de gelijkenis.” Juliana: “Bij mij zit het ’m in de blonde haren, de typische frou, de lachrimpeltjes en de blik. Ik zie de gelijkenis zeker wel! Ook al verschillen we van stijl.”

Compliment? Eric: “Zeker. Toon Hermans is iemand die door zijn juiste timing een zaal aan het lachen kon krijgen. Een icoon in het Nederlandse taalgebied. Hij beheerste de kracht van eenvoud, en daar kan ik me erg in vinden.” Juliana: “Ik ben Franstalig en kende Micha Marah lang niet. Maar ze ziet eruit als een lieve en enthousiaste vrouw.”

De Toon-connectie? Eric: “We kijken thuis vooral Franstalige televisie en dus was het werk van Toon Hermans me lang niet zo bekend. Ik heb hem ook nooit live gezien en heb dus – buiten mijn looks dan – weinig met de man.”

De Micha-connectie? Juliana: “Ik ontmoette Micha al in het echt! Ze was de verrassingsact op een feestje van mijn schoonbroer. Daar stond ik ineens oog in oog met mijn dubbelgangster. Heel frappant, ik leek wel haar jongere zus. We hebben toen veel foto’s gemaakt van ons samen, want ook zij vond de gelijkenis ver-bazingwekkend.” “Het zijn vooral oudere mensen die ons aanspreken. Zeker op de lokale markt zijn er veel blikken”

Is het Kim Van Oncen of lezeres Kirby?

Zien anderen het? “Toen Kim Van Oncen in de serie ‘Dertigers’ zat, hoorde ik het heel regelmatig van patiënten – ik ben verpleegkundige – collega’s en vrienden. Ik volgde de reeks zelf niet, maar op een bepaald moment hebben mijn man en ik toch wel eens gekeken. We hebben de tv op pauze gezet toen ze in beeld was, zodat ik ernaast kon gaan staan in dezelfde pose en we een rondje ‘zoek de zeven verschillen’ konden doen!”

En jijzelf? “Bepaalde dingen zijn inderdaad gelijkend: onze amandelvormige ogen en natuurlijk ook de kuiltjes in onze wangen.”

Compliment? “Zeker! Kim is een mooie vrouw met stijl. Al grapte ik weleens te-gen mijn omgeving dat Kim misschien wel op míj lijkt – en niet omgekeerd. Mijn man ziet gelukkig vooral Kirby, en niet Kim.” (lacht)

De Kim-connectie? “Het is niet zo dat ik ineens fan van Kim ben geworden omdat ik op haar lijk. Mijn zus is eigenlijk al dichter bij haar gekomen: zij ging ooit naar een closet sale (een tweedehandse kledingverkoop, red.) van Kim Van Oncen en kocht er een roze broekpak.” “Kim Van Oncen is een mooiE vrouw met stijl. Natuurlijk vind ik het een compliment!”

Is het Birgit Van Mol of lezeres Chantal?

Zien anderen het? “Zeker toen Birgit nog als nieuwsanker werkte, hoorde ik vaak dat ik op haar leek. Vooral mensen die me voor het eerst zagen, wezen me erop.”

En jijzelf? “De kaaklijn en de jukbeenderen zijn wel gelijkend. Zij is 1m74, vertelde Wikipedia me, en ik ben 1m71. En we schelen maar enkele jaren in leeftijd. Maar ik voel me toch vooral Chantal!”

Compliment? “Birgit Van Mol is een mooie, stijlvolle vrouw. Met een vriendelijk voorkomen, dus uiteraard vind ik de vergelijking vleiend!”

De Birgit-connectie? “Ik ontmoette Birgit nooit in het echt. Maar toen ze in 2021 stopte met nieuwslezen maakte ik toevallig ook een carrièreswitch, van artdirector in de reclamewereld naar mijn huidige job als zelfstandig interieurarchitect.””Vooral toen Birgit nog nieuwsanker was, hoorde ik vaak dat ik op haar leek”

Is het Kristel Verbeke of lezeres Sabrina?

Zien anderen het? ” ‘Ken ik jou ergens van?’ of ‘Je komt me bekend voor’… dat hoor ik héél regelmatig, en dan volgt meteen: ‘Je lijkt op Kristel van K3!’ Zeker wanneer ze op tv geweest is, zoals onlangs in een aflevering van De Columbus, hoor ik het de dagen erna meerdere keren.”

En jijzelf? “Een beetje wel. Misschien de jukbeenderen, de vorm van onze ogen, de zachte uitstraling, het lange donkere haar? Ergens voel ik wel een connectie met haar. Ik vind haar minimalistische, elegante kledingstijl ook mooi en herkenbaar.”

Compliment? “Absoluut. Ik vind haar een zachte vrouw, met een positieve, bescheiden uitstraling. Heel puur!”

De Kristel-connectie? “We brachten ooit met enkele collega-leerkrachten een optreden op school. We zongen ‘Alle kleuren van de regenboog’ met een andere tekst, en uiteraard was ik toen ook de donkere van K3.” “Ik zong ooit samen met mijn collega-leerkrachten ‘Alle kleuren van de regenboog’. Uiteraard was ik toen de donkere van K3!”

