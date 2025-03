Malta, midden maart, 19 graden. Ideaal om de winter uit je jas te schudden en eropuit te trekken. Onze columniste Annick trok samen met Walter naar dit eiland tussen Sicilië en Tunesië, waar schoondochter Claire hen op sleeptouw nam doorheen haar geboortestreek.

Columniste Annick Ruyts maakte 5 wandelingen op Malta

Wandeling 1: Marsaskala tot aan de vuurtoren

Romeo’s vriendin Claire groeide op in Australië maar is op Malta geboren. Ze woonde hier tot haar zevende en staat te popelen om ons van alles te laten zien en proeven. Dus staan we na een heerlijk ontbijt klaar om onze eerste wandeling op het eiland aan te vatten.

We rijden naar het dorpje Marsaskala in de baai van Saint Thomas. We parkeren onze auto bij een van de vele restaurants en lopen langs de kust het dorp uit. Al snel wandelen we tussen cactussen naar de witte klippen. We volgen de azuurblauwe zee tot we rechts afbuigen en een stukje langs een baan stappen. We moeten naar links richting St. Peter’s Pool, maar we stappen even door tot aan de vuurtoren.

St. Peter’s Pool is een mooie inham in de zee, je kunt er zonnen en zwemmen. We lopen langs de zee tot we terug in de baai van Saint Thomas zijn. Een ritje van 6 kilometer brengt ons van Marsaskala naar Marsaxlokk waar je heerlijke vis kunt eten in het haventje, terwijl je naar de kleurrijke bootjes kijkt.

In het haventje van Marsaxlokk kun je heerlijke vis eten op een terras

Praktisch

Startpunt: Marsaskala inSaint Thomas Bay

Marsaskala inSaint Thomas Bay Naam: Marsaskala Hiking-wandeling gevolgd via de Alltrails app.

Marsaskala Hiking-wandeling gevolgd via de Alltrails app. Type: luswandeling

luswandeling Lengte: 12 km als je er de vuurtoren bij doet.

12 km als je er de vuurtoren bij doet. Tijd: 3 uur

3 uur Moeilijkheidsgraad: makkelijk maar niet plat.

makkelijk maar niet plat. Voorzieningen: parking en restaurants aan het vertrek.

parking en restaurants aan het vertrek. Tip: ga lunchen op een terras in de kleurrijke vissershaven van het nabijgelegen dorp Marsaxlokk. De gegrilde octopus is heerlijk!

Wandeling 2: Dingli Cliffs

De bekendste plek van Malta mag uiteraard niet ontbreken op onze wandelingen. We rijden met onze wagen naar de Dingli Cliffs (maar ze zijn ook makkelijk te bereiken met de bus.) We parkeren op de parking van restaurant The Cliffs bijna aan het uiteinde van de rots en we reserveren meteen een tafel op het terras voor straks.

Wie aan het begin van de wandeling versnaperingen wil halen, kan dat doen bij een kraampje iets verderop. Het is super wandelweer en we genieten van de prachtige kleuren van de Middellandse zee, die aan onze rechterkant ligt. We wandelen een heel stuk hoog boven de zeespiegel, tot de weg naar rechts draait en we door het Maltese platteland aan de afdaling beginnen.

Hier komen we door oude dorpjes en zien we wel eens auto’s neus aan neus staan. De zee ligt nu aan onze linkerkant. We lopen onderaan de rotsen en als we omhoog kijken, wanen we ons in een cowboyfilm. Een pittig klimmetje brengt ons weer naar de top van de klippen. We versnellen onze pas, want het restaurant wacht op ons!

We wandelen een heel stuk hoog boven de zeespiegel en beginnen dan aan de afdaling

Praktisch

Startpunt: restaurant The Cliffs

restaurant The Cliffs Naam: Dingli Cliffs

Dingli Cliffs Type: luswandeling

luswandeling Lengte: 9,9 km

9,9 km Tijd: 2,5 uur

2,5 uur Moeilijkheidsgraad: makkelijk, maar niet plat, één rotsig klimmetje.

makkelijk, maar niet plat, één rotsig klimmetje. Voorzieningen: veel parkeerplaats, je kunt de toiletten gebruiken in het restaurant zonder te consumeren.

veel parkeerplaats, je kunt de toiletten gebruiken in het restaurant zonder te consumeren. Tip: reserveer bij vertrek een tafel op het terras in restaurant The Cliffs. Lekker eten voor een goede prijs.

Wandeling 3: Gozo

Malta bestaat uit 3 eilanden: Malta zelf, het wondermooie Gozo en het piepkleine Comino waar, behalve in de zomer, 3 mensen wonen. Gisterenavond namen we de ferry naar Gozo, een tochtje van 25 minuten. Hij vaart heel frequent en je kunt er ook met de auto op.

De lente is officieel nog niet begonnen, maar daar denkt de natuur op Gozo anders over. De grote bloemenweides met prachtige kleuren in combinatie met de zon laden me helemaal op. We vertrekken in de hoofdstad Victoria voor een wandeling naar de zoutpannen. Gelukkig hebben we een plannetje meegenomen van het toerismebureau, want de blauw-witte aanduiding van de wandeling zien we maar af en toe.

We vertrekken aan de opera en stappen naar de mooie citadel, maar buigen net daarvoor af en lopen de stad uit langs een smal steil straatje. Vanaf dan is het een en al bloeiende velden met af en toe een dorp. We wandelen door uitbundige natuur tot aan de zee. De kust van Malta is overal ruig, met diepe inhammen in rotspartijen waarin je het water hoort bonken.

We komen aan bij de oude zoutpannen, waar nog altijd aan zoutwinning wordt gedaan. Net voor we weer landinwaarts gaan, lunchen we in de baai op een terras. Gesterkt lopen we terug naar Victoria, waar we ’s avonds op een leuk pleintje dineren.

Het is nog geen lente, maar daar denkt de natuur op Gozo anders over

Praktisch

Startpunt: de opera in Victoria

de opera in Victoria Naam: Rabat Hiking/Salt Pans

Rabat Hiking/Salt Pans Type: luswandeling

luswandeling Lengte: 13 km

13 km Tijd: 3,5 uur

3,5 uur Moeilijkheidsgraad: makkelijk

makkelijk Voorzieningen: terrasje aan zee na de zoutpannen.

terrasje aan zee na de zoutpannen. Tip: hoewel de wandeling aangeduid zou zijn met blauw-witte tekens, komen we er onderweg maar enkele tegen. Gelukkig hebben we een kaart bij.

Wandeling 4: Valetta

We wandelen het liefst in de natuur, maar de historische stadswandeling in Valetta is er toch een die je niet mag overslaan. De prachtige hoofdstad van Malta is zo goed als autovrij. Je kunt er wandelen binnen en zelfs op de oude stadsmuren en langs parkjes en monumenten vind je de geschiedenis van de stad terug.

Rondom rond is er zicht op de zee en z’n boten. Wij wandelen eerst rond de stad om nadien in het oude stadscentrum te duiken en rond te slenteren in de oude straatjes vol winkels, terrasjes en restaurants. Valetta is ook ideaal om de Maltese keuken te ontdekken. Claire laat ons allerlei lekkers proeven uit haar thuisland, maar gelukkig wandelen we ook veel…

We duiken in het oude centrum van Valetta, waar we ook de Maltese keuken ontdekken

Praktisch

Startpunt: de stadspoort

de stadspoort Naam: Valetta en stadsmuren

Valetta en stadsmuren Type: luswandeling

luswandeling Lengte: we wandelen 5 km langs de stadsmuren en 4 km in het oude centrum.

we wandelen 5 km langs de stadsmuren en 4 km in het oude centrum. Tijd: zolang je wilt en zoveel terrasjes als je wilt.

zolang je wilt en zoveel terrasjes als je wilt. Moeilijkheidsgraad: makkelijk

makkelijk Voorzieningen: heel veel terrasjes, heel weinig parking.

heel veel terrasjes, heel weinig parking. Tip: als je écht Maltees wilt eten is restaurant LeGlinGin een hele goede plek. Zorg wel dat je genoeg honger hebt…

Wandeling 5: Heritage trail in St. Paul’s Bay

Voor onze laatste wandeling trekken we iets meer naar het noorden van Malta. We vertrekken aan het begin van de Heritage trail in St. Paul’s Bay. Dit pad leidt ons langs een aantal historische bezienswaardigheden: restanten van plekken waar bijen werden gehouden, een prachtige 1000 jaar oude Johannesbroodboom en prehistorische tombes.

Hierna gaan we naar rechts en omhoog en langs een grote baan tot we links aan het Il-Majjistral Natuurpark komen. Daar volgen we de weg tot aan de zee en gaan links. We volgen de mooie ruwe kustlijn een tijdje en genieten weer van prachtige zichten.

Via een lange zandweg wandelen we terug naar de Heritage trail. We eindigen waar we begonnen zijn. In St. Pauls vinden we snel een terrasje aan zee om uit te blazen.

Dit pad leidt ons langs de kustlijn en langs historische bezienswaardigheden

Praktisch

Startpunt: St. Paul’s Bay

St. Paul’s Bay Naam: Roman road + Majjistral Natuur- en Geschiedenispark op Alltrails

Roman road + Majjistral Natuur- en Geschiedenispark op Alltrails Type: luswandeling

luswandeling Lengte: 10 km

10 km Tijd: 2.45 uur

2.45 uur Moeilijkheidsgraad: makkelijk

makkelijk Voorzieningen: geen, terrassen en restaurants in St. Pauls

geen, terrassen en restaurants in St. Pauls Tip: maak een wandeling in het natuurpark.

Onze reis praktisch

Vervoer

Wij vlogen met AirMalta vanuit Brussel. Naar goede gewoonte heb ik een auto gehuurd op het eiland. Claire had me aangeraden om geen grote auto te huren en verwittigde me dat de straatjes heel smal waren. Dat is niet overdreven, maar dat ze zo smal zouden zijn kon ik me niet voorstellen. Bovendien rijden ze in Malta links én met een zuiders temperament. Dat is niet voor iedere chauffeur weggelegd…

Het busvervoer is goed georganiseerd, Bolt taxi’s kosten hier heel weinig. Afhankelijk van hoe je wilt reizen, is een auto dus geen must – het eiland is zo klein dat de afstanden heel beperkt zijn.

Wandelen

De bewegwijzering van wandelingen op Malta is vaak onbestaande. Wij trackten enkele wandelingen via de gps-app Alltrails. Visitmalta (visitmalta.com) bezorgde me een aantal wandelkaarten. Over de stadswandeling in Valetta vind je veel informatie ter plaatse.

Taal

Iedereen op Malta spreekt Engels. De andere taal hier is Maltees. Dat klinkt als een mengeling van Arabisch en Italiaans, ik begrijp er weinig van.

Eten

Claire was wild enthousiast om ons haar favoriete gerechten te laten proeven, met op nummer één pastizzi, bladerdeeghapjes gevuld met kaas of erwten. We aten ook Ħobz Biz-Żejt (letterlijk: brood met olie), het typische ronde Maltese brood gevuld met tonijn en gbejna, (verse witte kaas). Op Gozo genoten we van de specialiteit ftira, een soort pizza met aardappelen.

Overnachten

We kozen drie verschillende logies uit om van daaruit onze wandelingen makkelijk te kunnen doen:

Hotel Mulberries: een prachtige locatie met mooie en grote kamers, je waant je in het oude Malta. Het wordt uitgebaat door een heel vriendelijk koppel dat er alles aan heeft gedaan om de ‘antieke’ sfeer te behouden. Heel lekker ontbijt ook met veel zelfgemaakte gebakjes en confituren. Info en prijzen: mulberries.mt Op het kleinere eiland Gozo kozen we voor een verblijf via Airbnb, fijn om met z’n allen in één huis te kunnen logeren. La Rustica Holiday Home via airbnb.com (rechtstreekse link: abnb.me/EHzeLEsiaHb) In het noorden in Salini logeerden we in hotel Salini Resort. De perfecte manier om deze trip te beëindigen, dankzij z’n fijne wellness. Ik trakteerde Claire en mezelf op een massage, er is een sauna en een binnen- en een buitenzwembad en het restaurant heeft een handige buffetformule. Info en prijzen: saliniresort.com

Meer info: visitmalta.com

Nog meer wandelpret:

