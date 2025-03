7 niet te missen tips in Waterloo en omgeving

Wie zo nu en dan de ring van Brussel passeert, heeft ‘m al regelmatig gespot: de Leeuw van Waterloo. De Waals-Brabantse gemeente ademt geschiedenis, maar er valt nog zoveel meer te beleven in de regio. Dit zijn onze tips voor Waterloo en omgeving.

De Slag van Waterloo en de site van de Leeuw

18 juni 1815 heeft een prominente plaats in de geschiedenisboeken over Europa, op die dag werd Napoleon verslagen door de troepen van Blücher en Wellington. Die laatste zorgde ervoor dat Waterloo z’n plekje in de geschiedenis kreeg, want hij tekende zijn overwinningsbericht in zijn hoofdkwartier in de Waals-Brabantse gemeente.

Vandaag ziet het slagveld er nog zo uit als 200 jaar geleden en kun je het bezoeken. Je treedt er in de voetsporen van de mannen die geschiedenis schreven. Breng een bezoek aan het Wellington Museum, het Memorial 1815 en natuurlijk de Heuvel met de Leeuw, met het imposante bronzen beeld op 40 meter hoogte. Beklim ook zeker de 226 (!) treden, want boven wacht je een weids uitzicht over de omgeving.



Tip: met het Pass 1815 combiticket bezoek je drie musea; het Domein van de Slag van Waterloo (Eigenbrakel), het Laatste hoofdkwartier van Napoleon (Genappe) en het Wellingtonmuseum (in Waterloo).

Wandelen of fietsen in Waterloo

Trek je liever je wandelschoenen aan? Tijdens de 1815-wandeling rondom het slagveld van Waterloo stap je in de sporen van de Hertog van Wellington en van het leger van Napoleon. Je passeert langs historische plekken waar de strijd plaatsvond die de kaart van Europa destijds veranderd heeft.

De route telt 14 kilometer en kun je te voet, per paard of met de fiets doen. Een kaart is verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor van Waterloo (in het stadscentrum).

Tips in de omgeving van Waterloo

1. Microbrouwerij Mont-Saint-Jean

De charmante hoeve van Mont-Saint-Jean deed tijdens de Slag van Waterloo dienst als veldhospitaal voor Engelse troepen. In 2015 werd de hoeve gerenoveerd en ondertussen vind je er de microbrouwerij van Waterloo. Met microdistilleerderij, museum, winkel, restaurant en groot terras (inclusief speelveld voor de kinderen!).



2. Bos van Bruyères

Een frisse neus halen doe je in het Bos van Bruyères, op een steenworp van Waterloo. In een vorig leven werd er houtskool geproduceerd in dit oude stukje van het Zoniënwoud, nu dient het als decor voor een mooie boswandeling. Een route van 3 kilometer leidt je rond het meer.



3. De Abdij van Villers-la-Ville

De Abdij van Villers werd gesticht in 1146, is een van de meest prestigieuze getuigenissen van het leven van de monniken in de cisterciënzerorde én wordt beschouwd als een van de mooiste architectonische locaties in Europa. Een bezoekje waard dus!

Naast de ruïnes van de abdij kun je er ook wandelen door vijf verschillende tuinen, waaronder een tuin met geneeskrachtige planten en een Franse siertuin. Voor gezinnen is er een ontdekkingsboekje op kindermaat. Wie liever een grotere wandeling maakt, kan deze route van 9,5 kilometer rondom de Abdij volgen.



4. Domein Solvay in Terhulpen

Op enkele kilometers van Brussel vind je Domein Solvay, een bijzonder stukje erfgoed dat een deel van het Zoniënwoud en van het Kasteel van Terhulpen omvat. Het domein draagt de bijnaam ‘park van 1000 rododendrons’. Je vindt er naast het Kasteel van Terhulpen en het Museum van de Stichting Folon ook een portie flamboyante natuur. Volg een van de drie verschillende wandelroutes en stap door de Franse tuinen, langs waterpartijen en wel 450 soorten wilde planten.



5. Waterloo met kinderen

Ook als je een tripje naar Waterloo plant samen met je (klein)kinderen, valt er heel wat te beleven in de omgeving. Daag elkaar uit voor een potje indoor minigolf bij Goolfy, waar de volledig donkere zaal versierd is met driedimensionale decors, fluorescerende kleuren en dito ballen en putters.

Of ga op stap en ontdek Genappe op speelse wijze met een geocaching-speurtocht (voorlopig enkel in het Frans beschikbaar). Voor wie het wat avontuurlijker mag: in Aventure Parc in Waver kun je gaan klimmen en klauteren in de boomparcours, er zijn ook tokkelbanen, een bungeesprong, lasergame, … En ook attractiepark Walibi ligt op slechts een halfuur rijden van Waterloo.



Meer tips in Wallonië:

