Droomhuis in kerstsfeer: binnenkijken bij redactrice Sanne

Sanne: “In plaats van te genieten van onze geplande huwelijksreis naar de VS zaten mijn kersverse man en ik in het voorjaar van 2020 aan huis gekluisterd. En dat zette ons aan het denken: dat het stilaan tijd werd om onze rijwoning in de voorstad in te ruilen voor meer rust en groen. We cijferden, wikten en wogen, bekeken huizen. En dan kregen we op een dag een berichtje van een goede vriendin: ‘Is dit niets voor jullie?’ We klikten op de link van de immo-website, zagen een prachtige hoeve die haar wortels heeft in de achttiende eeuw en waren instant verkocht. Eén telefoontje later stond ons eerste bezoek gepland.”

© Ann De Wulf

“Met z’n rode voordeur, groene raamkozijnen en rieten dak is dit het perfécte decor voor een nostalgisch kerstfeest”

Sanne: “We stonden nog niet goed en wel binnen of we waren al verkocht. En grappig genoeg deed het huis me – met z’n rode voordeur, groene raamkozijnen en rieten dak – toen al denken: dit is echt wel het perfécte decor voor een nostalgisch kerstfeest. (lacht) ‘Ons Bokrijk-huis’, noemen we het tot op vandaag. Dat er véél, héél veel werk was, wilden we er op slag bij nemen. Na nog een paar bezoeken, een bloedstollende onderhandelingsperiode en een warme ontmoeting met de verkopers was het beklonken: de hoeve was van ons!”

© Ann De Wulf

Een vol jaar slopen

Sanne: “Ons huis is nu knus en sfeervol, maar ooit was dat wel anders. Hoewel de vorige eigenaars het huis altijd met veel liefde en authenticiteit onderhouden hebben, dateerde de vorige renovatie van de jaren zeventig. De badkamer en keuken waren verouderd, de ramen aan vervanging toe, er was amper isolatie en de indeling was onpraktisch. Met nul renovatie-ervaring sprongen mijn man en ik in het avontuur van ons leven. Met een duidelijk doel voor ogen: zo veel mogelijk oorspronkelijke elementen van de hoeve behouden. Met ons beperkte budget wilden we zo veel mogelijk zelf doen. De afbraak alleen al nam een jaar in beslag. Muren slopen, houten latjes verwijderen, vloeren losmaken, tegeltjes afkappen, funderingen graven… Zeker elf containers met puin voerden we af. Tot er geen vloeren meer waren en je van beneden tot helemaal in de nok van het dak kon kijken, bijna tien meter hoog.”

Lemen muren & vintage vondsten

Sanne: “Met die enorme afbraak eindelijk achter de rug, was het bijna magisch om ons huis in de daaropvolgende maanden opnieuw tot leven te zien komen. Daarbij kozen we bewust voor authentieke en recuperatiematerialen. Zoals de terracottategels in de keuken. Die tikten we op de kop bij een handelaar die zou verhuizen en ze nog achter zijn magazijn had liggen. Ze zijn handgemaakt en kregen, dankzij hun lange verblijf in de buitenlucht, een verweerde look. De muren werden dan weer bezet met leem, zoals dat vroeger de gewoonte was in boerderijen. Leembezetting werkt niet enkel vochtregulerend, maar heeft ook een natuurlijke uitstraling. Als afwerking kozen we voor ronde hoeken en zachte glooiingen: een mooie match met de doorleefde houten balken. Andere ideeën moesten we helaas laten varen. Zo bleek een keuken van gerecupereerd hout te duur.”

Ann De Wulf

Met die enorme afbraak eindelijk achter de rug, was het bijna magisch om ons huis in de daaropvolgende maanden opnieuw tot leven te zien komen

Sanne: “Welke knoop we ook moesten doorhakken: oude en tweedehandse materialen hadden altijd onze voorkeur. Ook voor het interieur. Het gros van onze meubels en decoratie is tweedehands. In dit huis passen doorleefde materialen nu eenmaal heel goed. Al letten we er op dat het geheel in balans blijft. Het mag niet aanvoelen als een brocantewinkel.”

Volleerde klussers

Sanne: “We verhuisden in de zomer van 2022, maar het huis was toen nog lang niet klaar. Eerst richtten we de bovenverdieping in als een tijdelijk appartement. We hadden niet eens warm water, maar dat kon de euforie niet dempen. Ik genoot intens van die eerste periode. Al bleef het werk doorgaan, want op het gelijkvloers moest nog gevloerd worden en waren we zelf de muren aan het bezetten. Had ik al gezegd dat we volleerde klussers werden? Mét dikke buik intussen, want in februari kwam ons dochtertje Willow er al aan. En dus hadden we een deadline om de benedenverdieping tegen dan bewoonbaar te krijgen.”

© Ann De Wulf

Nét klaar voor kerst

Sanne: “Intussen wonen we twee jaar in ons droomhuis. Klaar met verbouwen zijn we nog lang niet. De keuken is niet af, we wassen ons nog steeds in een tijdelijke badkamer en hebben een immense lijst aan kleine en grote to do’s. Maar het sfeervolle kerstfeest waarover ik in het begin fantaseerde, staat nu even bovenaan die lijst. Een gigantische kerstboom heb ik nu al gezet. Ik versierde hem met klassiekers zoals candy canes, pluchen diertjes en dieprode kerstballen. Elk jaar breng ik trouwens een bezoekje aan de kringwinkel om er nog de mooiste retro kerstdeco te scoren voor een prikje. Die zit altijd binnen hetzelfde kleurenpalet, om ervoor te zorgen dat alles bij elkaar blijft passen. Traditioneel rood vind ik hier heel mooi, omdat het goed afsteekt tegen de donkere balken en lemen muren. Versieringen hoeven voor mij zeker niet overdadig te zijn. Ik hou van een nostalgische, natuurlijke look.”

Klaar met verbouwen zijn we nog lang niet. De keuken is niet af, we wassen ons nog steeds in een tijdelijke badkamer en hebben een immense lijst aan kleine en grote to do’s

Moeten er nog kaarsen zijn?

Sanne: “De keuken is nog maar sinds kort bruikbaar, maar ons fornuis met retro look zal straks goed van pas komen voor een geurige stoofschotel of sappige kalkoen. De tafel dek ik met het kerstige Libelle tafellaken, dat perfect past bij de sfeer, en dat niet veel meer opsmuk nodig heeft. Wat takken kerstgroen, een gouden gordijnring die dienstdoet als servetring en een paddenstoeltje op ijzerdraad als blikvanger. Verder in huis: kaarsen, véél kaarsen, want ook dat is kerst voor mij. Onze grote open haard werkt niet meer, maar met stompkaarsen en theelichthouders zal er straks evengoed een gezellig vuurtje in branden. En aan de voordeur hangt al een grote krans: laat kerst dus maar komen, we zijn er helemaal klaar voor!”

© Ann De Wulf

Sannes tips voor een klassieke kerst

• Rood en groen zijn de basiskleuren voor deze kerststijl. Laat ze terugkomen in je kerstboom en op de feesttafel.

• Vul decoratie in de klassieke kerstkleuren aan met elementen in natuurlijke materialen. Denk aan hout, dennengroen en (corten)staal.

• Denk voor je decoratie aan nostalgische klassiekers, zoals notenkrakers, kerstsokken, peperkoeken mannetjes en Schotse ruiten.

• Een kerstkrans is onmisbaar binnen deze stijl. Kies er eentje met veel dennengroen en hang ’m op aan je voordeur of aan een haakje ergens in huis.

• Beperk je kerststyling niet tot de woonkamer, maar voorzie versiering in je hele huis. Een maretakje aan een klink, lichtjes in je slaapkamer, een kleine kerstboom op een bijzettafeltje in de hal…

• Voeg een vleugje goud toe voor een extra feestelijke toets.

Sannes favoriete shoppingadresjes

• Anneke Crauwels is een Belgische interieurarchitecte met een eigen webshop. Toegegeven: de items zijn wat prijziger, maar hun kwaliteit en design is dan ook onberispelijk. Ik kijk hier graag voor mijn eindejaarsverlanglijstje of wanneer ik wil investeren in een tijdloos item.

• Tijdens het eindejaar ga ik graag inspiratie opdoen bij Oh’Green. Hun kerstdeco is al in oktober uitgestald en brengt je helemaal in winterwonderlandsfeer. Welke kerststijl je ook verkiest, grote kans dat ze ’m in huis hebben!

• La Redoute heeft een uitgebreid assortiment aan meubilair en decoratie. Ik ben verknocht aan hun linnen beddengoed. Superzacht, in mooie tinten verkrijgbaar en goed voor dat zalige hotelgevoel bij je thuis. Ze doen regelmatig kortingsacties, dus het loont om af en toe te gaan kijken.

