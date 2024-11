Alternatieve kerstboom: 7 sfeervolle ideeën om zelf te maken

Haal je liever geen klassieke kerstboom in huis, maar wil je toch niet inboeten op die gezellige kerstsfeer? Kies dan eens voor een alternatieve kerstboom! Hier vind je alvast enkele sfeervolle doe-het-zelf ideeën.

Alternatieve kerstboom: doe-het-zelf-inspiratie

1. Boompje van papier

Upcyclen op z’n best: met enkele (oude) prenten of bladzijden uit je Libelle maak je deze originele kerstboom van papier. Versier ‘m eventueel met ornamenten die je kriskras over de muur verspreidt. Deze boom oogt ingetogen in zwart-wit, maar ook héél véél kleur staat fantastisch leuk!

Joost Govers

2. Slinger aan de muur

Ook deze kerstboom maak je aan de muur. Hang een slinger uit (kunst)dennentakken in de vorm van een kerstboom en versier ‘m met je favoriete ornamenten. Twinkelende lichtjes zorgen voor extra sfeer – die wikkel je best rond de slinger vooraleer je ‘m ophangt.

Joost Govers

3. Kerstboeket

Kijk eens wat je met sparren- en dennentakken en een paar mooie vazen kunt doen! Moeilijk is het niet, en het staat minstens even sfeervol als een rijkelijk versierde boom. Schik verschillende takken in grote vazen en plaats ze – eventueel op verschillende hoogtes – op een mooi plekje in huis. Versier ze naar eigen smaak.

Wout Hendrickx

4. Creatief met klei

Deze decoratieve muurhanger maak je zelf met witte, zelfhardende boetseerklei. Ben je benieuwd hoe? Klik dan even door naar dit artikel, waar je nog heel wat andere ideetjes met klei vindt!

© Wout Hendrickx

5. Lichtje, lichtje aan de wand

Een lichtsnoer – al dan niet op batterijen – en wat duimspijkers of nageltjes: daarmee maak je een kerstboom om aan je muur te bevestigen. Als je een exemplaar met knijpers gebruikt, kun je er zelfs nog kerstballen in hangen, maar ook kaartjes, prenten of foto’s.

Wout Hendrickx

6. Kersttafereeltje

Een feestelijke schaal, wat miniatuurboompjes in verschillende texturen, kerstballen en sfeervolle kaarsen – meer heb je niet nodig om dit mooie kersttafereeltje te maken. Laat je creativiteit de vrije loop!

© Wout Hendrickx

7. Houten boom

Práchtig en supersfeervol, een houten boom, versierd met lichtjes en ornamenten. Je koopt zo’n boom kant-en-klaar in een tuincentrum of doe-het-zelfzaak, maar je kunt ‘m ook zelf maken. Hoe je dat doet, zie je in de video onderaan dit artikel.

Wout Hendrickx

Nog meer inspiratie?

We tonen je graag nog drie makkelijke ideeën voor een alternatieve kerstboom om zelf mee aan de slag te gaan.

