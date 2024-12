Apart slapen: waarom het beter kan zijn voor jezelf en je relatie

Als je samenwoont met je partner, dan slaap je samen, toch? Nee hoor, heel wat koppels vinden apart slapen een veel beter idee. Omdat er gesnurkt wordt, je andere slaapgewoontes hebt, kinderen je uit je slaap houden…

Sleeping apart together (SAT) is de fancy term voor koppels die apart slapen. We vroegen aan Lore Eerlings, relatietherapeute bij Praktijk Co-T, of veel mensen het doen en of er valkuilen zijn.

Merk je in je praktijk dat veel mensen apart slapen?

Lore Eerlings: “Best veel eigenlijk, en van alle leeftijden. Ze maken bewust de keuze om letterlijk te kunnen slapen, vanwege snurken, medische problemen, omdat ze lichte slapers zijn… Soms ook wel omwille van een time-out in de relatie. Het grootste voordeel is dat je je eigen slaaproutine kunt hebben: als je wilt lezen, dan doe je dat gewoon, er zijn geen stoorzenders.

Mensen slapen doorgaans beter zonder al die partnerprikkels. Dat apart slapen is vaak een heel liefdevolle keuze, waar een grote steun in zit voor elkaar. Bij jonge ouders bijvoorbeeld: ik neem vannacht de zorg voor de kinderen op mij, zodat jij kunt doorslapen. Of: ik weet dat mijn medische probleem of mijn gesnurk ervoor zorgt dat jij niet kunt slapen en ik gun jou je nachtrust. Na een goede nachtrust kun je een betere partner zijn voor elkaar of een betere ouder voor je kind.”

Zijn er ook valkuilen?

“Het kán dat er minder tijd gemaakt wordt voor intimiteit, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Maak overdag tijd voor fysiek contact, knuffel in de zetel, kruip op bepaalde momenten bij elkaar in bed… Je intieme leven hoeft echt niet te lijden onder het apart slapen. Ik ken bijvoorbeeld een koppel dat elke avond samen een douche neemt om fysiek contact te hebben voor ze elk in hun eigen bed gaan liggen. Er zijn heel wat mogelijkheden als je wat creatief bent.

Bovendien denk ik dat het samen slapen vaak té romantisch wordt voorgesteld. Als je jonge kinderen hebt, bijvoorbeeld, dan hebben heel veel mensen weinig zin in intimiteit of seksualiteit ’s avonds. Je wilt vooral de dag rustig afronden en slapen. En hoeveel koppels gaan effectief samen naar boven? Dat is in heel wat huishoudens niet het geval: iemand is nog tv aan het kijken, is nog met iets bezig… Ik denk niet dat het samen inslapen of samen doorslapen onmisbaar is.”

“Het wordt verwacht in onze cultuur: je bent een koppel en dus slaap je samen. Mooi als dat lukt, maar het hóéft niet.” Relatietherapeute Lore Eerlings

Veel mensen vertellen niet dat ze apart slapen. Waarom is het taboe?

“Ik denk dat het verwacht wordt in onze cultuur: je bent een koppel en dus slaap je samen. Mooi als dat lukt, maar het hóéft niet. Als we rekening moeten houden met wat er allemaal van ons verwacht wordt, dan legt dat veel druk. Ik vind het jammer dat er niet openlijker gepraat wordt over aparte slaapkamers en denk dat velen schrik hebben van het oordeel van anderen. Maar ik stel me dan vooral de vraag: wat is je invulling van samen slapen? Voor de een is dat intiem zijn en praten over de dag, voor de ander betekent het je lichaam tot rust laten komen. Mensen hebben vaak goede redenen om niet samen te slapen.”

Stel dat je liever apart zou slapen, hoe pak je het gesprek met je partner aan?

“Vertel waar je last van hebt en wat je noden zijn. ‘Ik hoor je snurken en daardoor lig ik wakker.’ Of: ‘Het vraagt wel wat van mij om met iemand het bed te delen, ik heb ruimte voor mezelf nodig.’ Benoem de impact op jezelf en kijk samen naar wat de oplossing zou kunnen zijn? Praat ook met je partner over wat het voor elk van jullie betekent om samen te slapen. Misschien geven jullie daar een andere betekenis aan, en dan is het zoeken: hoe kun je aan die betekenis invulling geven zonder dat het samen slapen hoeft te zijn?

Ik denk ook dat de bereidheid om iets voor de ander over te hebben, in beide richtingen, van belang is: ik zie je zo graag dat ik bereid ben om apart te slapen, omdat dat voor jou de beste oplossing is. Eigenlijk gaat het gewoon over rekening houden met elkaar. Ik raad mensen ook aan om na drie maanden eens terug te kijken: hoe is het de afgelopen maanden gegaan? Dan kun je eventueel bijsturen. Niet dat ik apart slapen per se wil promoten, maar één ding is zeker: het is niet omdat je niet samen slaapt dat je geen goede relatie hebt, vaak zelfs integendeel.”

