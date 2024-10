€ 24,99

De Queen of Crime is terug! De nieuwste van Karin Slaughter is een zinderende en ingenieuze topthriller met Will Trent en Sara Linton in de hoofdrol – fijn voor de trouwe fans maar prima los te lezen voor nieuwkomers.

Diep verscholen in de Appalachen ligt de McAlpine Family Lodge, waar special agent Will Trent en patholoog-anatoom Sara Linton hun huwelijks reis doorbrengen. Het resort is een afgelegen paradijs op aarde, ware het niet dat iedereen in de familie McAlpine liegt. Ze liegen over het verleden. Ze liegen over het heden. Ze liegen tegen zichzelf.

Op een middag dreigt de anders zo meegaande dochter Mercy ieders geheimen te onthullen, en aan het eind van de dag is ze dood. Karin Slaughter meets Agatha Christie in deze heerlijke thriller!