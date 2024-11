Daten op latere leeftijd: zo begin je eraan (en zo doe je het veilig)

Je hebt een bepaalde leeftijd bereikt en je bent single, net als honderdduizenden anderen. Maar waar o waar vind je die nieuwe partner? En wat met de bagage die je meezeult? Relatietherapeute Rika Ponnet geeft tips!

Hoe ouder, hoe kieskeuriger?

De liefde vinden, het is sowieso een uitdaging. Maar voor vrouwen die na hun veertigste op zoek gaan naar een nieuwe partner, is het misschien nog net iets moeilijker. We worden namelijk kieskeuriger naarmate we ouder worden, waardoor het parcours naar een nieuwe liefde soms hobbelig kan verlopen.

Dat merkt ook relatietherapeute Rika Ponnet op: “Mensen koesteren de illusie dat als iemand zoveel mogelijk beantwoordt aan de eisen op het lijstje, de kans op een klik groter en een harmonieuzere relatie groter is. Tegen dat idee probeer ik héél hard in te gaan. Het is niet omdat iemand dezelfde resem hobby’s heeft, dat je daarom je soulmate gevonden hebt.”

En nee, niet alleen mannen houden er een heel eisenlijstje op na. Rika Ponnet: “Heel wat vrouwen denken dat mannen moeilijker zijn, maar ze zijn zelf ook veeleisend. Heel vaak komen dezelfde ‘wensen’ terug: een man die even oud is, minstens 1m85, niet kalend.” Terwijl de gemiddelde Belgische man 1,81 m groot is en ongeveer 45% procent van de mannen kalend is op zijn veertigste.

Waaróm worden we ‘moeilijker’ als we ouder worden?

Vooral uit angst, zo zegt relatietherapeute Rika Ponnet: “We zijn zo angstig om iemand nieuw te leren kennen, onszelf open te stellen en het risico op een blauwtje te lopen. Alles wat maar kan wijzen op een verschil of op wat afwijkt van ons geconstrueerde ideaal, dat wijzen we af. Het compromis willen we te allen tijde vermijden, we verlangen het ideale scenario dat we in ons hoofd gecreëerd hebben. Dan blokkeer je zoveel kansen op potentiële mooie ontmoetingen.”

Maar er is nog een reden waarom heel wat veertigplussers de nodige remmingen hebben om te daten. Heel wat oudere singles stellen vast dat ze hun eigen leven, vrienden, hobby’s en routines hebben en daar ‘niets aan willen veranderen’. Begrijpelijk, na je veertigste draag je immers bagage mee. Dat kan een scheiding zijn, het verlies van een partner, een opeenstapeling van mislukte relaties. Je bent daarna rechtgekrabbeld, hebt je eigen leven opgebouwd en daarin rust en geborgenheid gevonden.

Wat kun je doen als het niet van een leien dakje verloopt?

Sluit compromissen

Relatietherapeute Rika Ponnet: “Ik gebruik weleens de metafoor van de taart. Heel wat singles zeggen: ik heb het goed zo, een relatie wil ik enkel als het een ‘plus’ is, als een soort kers op de taart.’ Zo werkt het niet, een relatie is niet de kers, maar wel die taart, een nieuwe taart die door jou en je nieuwe partner gebakken wordt.”

Moet je dan maar je eigen leven opgeven en holderdebolder in een nieuwe relatie stappen? Uiteraard niet, maar op termijn zul je een evenwicht moeten zoeken tussen jouw en zijn leven, jouw en zijn vriendenkring, jouw en zijn hobby’s. De praktijk leert ook dat dit een proces is dat haast vanzelf verloopt wanneer twee partners elkaar echt gevonden hebben. Zonde om je daar op voorhand veel zorgen over te maken dus.”

Stel jezelf open

Relatietherapeute Rika Ponnet: “70% van de singles – ook op ’oudere’ leeftijd – leert zijn partner kennen via het eigen netwerk. Maak dus kenbaar aan je vrienden en kennissen dat je openstaat voor een nieuwe relatie. Vaak hebben mensen heel wat schroom om deze stap te zetten, maar het is wel één van de meest effectieve. Zeg je vrienden bijvoorbeeld dat ze jou gerust eens mogen uitnodigen wanneer die interessante persoon bij hen thuis over de vloer komt. Ook een open houding doet veel. Je zou ervan opkijken hoeveel mensen, van zodra ze die klik gemaakt hebben, plots tot gesprekken komen in de trein, aan de schoolpoort, bij een toneelvoorstelling.”

Forceer jezelf niet

Relatietherapeute Rika Ponnet: “Een belangrijke graadmeter is de checklist: blijft de jouwe oneindig lang met verlangens, waar haast geen enkele man aan kan voldoen? Misschien ben je dan nog niet écht klaar voor een relatie. Waar trouwens niets mis mee is. Soms kun je wel een partner in je leven missen, maar voel je je nog niet klaar om je open te stellen naar anderen, om een nieuwe relatie van nul af aan terug op te bouwen, om zoveel tijd te investeren in een ander en met ontgoochelingen geconfronteerd te worden.” Forceer jezelf dus niet. En geniet ondertussen vooral van het single leven dat je hebt opgebouwd.

Ga je je toch helemaal in die (online) zoektocht naar jouw soulmate gooien? Hier kun je terecht:

Sommige online datingsites profileren zich exclusief voor bepaalde leeftijdsgroepen. Vooral vanaf 50 jaar kun je op gespecialiseerde sites terecht. Eén van de bekendste is 50plusmatch

Een manier om offline te daten, is het relatiebureau, zoals Duet van onze relatietherapeute Rika Ponnet. Het grote verschil met de voorgaande methodes? Je hoeft het niet allemaal in je eentje te klaren. De relatietherapeute peilt naar jouw persoonlijkheid en verlangens en gaat voor jou op zoek naar een potentiële match.

Je hebt ook heel wat commerciële spelers die je een handje kunnen helpen. Organisaties als Ready2Date organiseren meerdere keren per week speeddates waarbij mannen en vrouwen elkaar ontmoeten voor een kort gesprekje. Maar ze bieden ook feestjes en blind dates op maat aan. En met SmartGlobe kun je intekenen voor singlereizen.

Heel wat niet-commerciële organisaties voor singles groeperen zich onder de koepel Allegro VZW. Daar kun je terecht voor een ruime waaier aan activiteiten, van badminton, over de betere film, petanque en wandelen tot theater.

Zo kies je de juiste datingsite

Heeft de site een kwaliteitskeurmerk ? Check dit en ga ook op zoek naar recensies van gebruikers.

Laat je nooit verleiden tot het instant betalen van een grote som lidgeld. Een betrouwbare site laat je eerst een gratis proefperiode uittesten of heeft een formule waarmee je gratis (beperkte) toegang hebt tot de site.

Kijk niet de kat uit de boom, maar maak van de gratis proefperiode gebruik om fijne mensen aan te spreken.

Krijg je geen saaie standaardberichtjes terug en bevalt de tone of voice van de site je? Dan is deze site misschien iets voor jou.

Online daten: 8 tips voor beginners

Vóór je je virtueel kunt mengen onder de singles, moet je natuurlijk een profiel aanmaken. Wees vooral eerlijk over alles wat je vertelt en deelt. Dat is toch ook wat je verwacht van je toekomstige partner, niet? Want vertrouwen is dé basis van een goede relatie.

wat je vertelt en deelt. Dat is toch ook wat je verwacht van je toekomstige partner, niet? Want vertrouwen is dé basis van een goede relatie. Wil je een foto delen? Gebruik dan eentje die nog niet zo oud is en die laat zien wie je echt bent.

is en die laat zien wie je echt bent. Klaar om aan het echte werk te beginnen? Op datingplatformen kun je bijna niet anders dan afgaan op het uiterlijk. Daarom kiezen daters hun foto’s vaak zorgvuldig uit. Het is niet slecht om eerst álle foto’s grondig te bekijken vooraleer je een gesprek aangaat. Maar kijk zeker ook verder dan enkel de foto. Misschien kom je iemand tegen die niet meteen je type is, maar waar je wel heel wat raakvlakken hebt.

vooraleer je een gesprek aangaat. Maar kijk zeker ook verder dan enkel de foto. Misschien kom je iemand tegen die niet meteen je type is, maar waar je wel heel wat raakvlakken hebt. Wees vooral niet bang om zélf een berichtje te sturen . Een ja heb je, een nee kun je krijgen.

. Een ja heb je, een nee kun je krijgen. Heb je meerdere matches? Beperk dan het aantal gesprekspartners . Het is niet alleen vermoeiend om met twintig mensen tegelijk te praten, het kan je ook tegenhouden om meer diepgang in de gesprekken te krijgen. Als het met de een niets wordt, kun je altijd een gesprek met een ander aangaan.

. Het is niet alleen vermoeiend om met twintig mensen tegelijk te praten, het kan je ook tegenhouden om meer diepgang in de gesprekken te krijgen. Als het met de een niets wordt, kun je altijd een gesprek met een ander aangaan. Niet alle online daters hebben goede bedoelingen. Wees op je hoede als iemand je vraagt om een zinnenprikkelende foto te sturen of geld te storten. Je zou niet de eerste zijn die opgelicht wordt op een datingplatform.

als iemand je vraagt om een zinnenprikkelende foto te sturen of geld te storten. Je zou niet de eerste zijn die opgelicht wordt op een datingplatform. Geef niet te snel op . Online is het nog moeilijker om in te schatten of het klikt of niet. Probeer dus zeker een langere conversatie aan te gaan om te kijken of het wat kan worden.

. Online is het nog moeilijker om in te schatten of het klikt of niet. Probeer dus zeker een langere conversatie aan te gaan om te kijken of het wat kan worden. Als je het gevoel hebt dat het goed zit, durf dan over te gaan tot een videochat. Zo zie je meteen of je gesprekspartner eerlijk is geweest over zijn uiterlijk en kun je vlotter met elkaar praten. Zo ben je meteen ook een stapje dichter om elkaar in levende lijve te ontmoeten!

Klaar om op een échte date te gaan?

Spreek af op een openbare plek, zoals in een park.

Straal openheid uit: recht je schouders, maakt kort oogcontact.

Start het gesprek met iets positiefs : hoe heerlijk de vogels zingen, of hoe prachtig de zon schijnt.

Zorg voor een goed evenwicht tussen ‘met belangstelling luisteren’ en ‘zelf iets vertellen’.

Boom niet oeverloos door over problemen of moeilijkheden waar je mee worstelt.

Vertel over wie je bent en wat je boeit, zo toon je dat je iets te bieden hebt. Heb je onlangs een boek gelezen, een mooie film gezien, een stad bezocht, een lekkere wijn geproefd?

Humor is altijd een goed idee, het breekt het ijs en houdt het gesprek luchtig.

Maar je hoeft niet meteen alles prijs te geven. Dit is een eerste ontmoeting, doe op je gemak.

Vergeet ook dit niet: een veilig seksleven

Groeiende risicogroep

Vaak denken 50-plussers dat vrijen met condoom vooral voor jonge mensen bedoeld is. Het zijn immers zij die ongewenst zwanger kunnen geraken. Maar wat nogal snel over het hoofd wordt gezien, is dat vijftigplussers evengoed vatbaar zijn voor soa’s. Ze hoeven dan misschien geen anticonceptie meer te slikken, een condoom – vooral bij de aanvang van een nieuwe relatie – blijft belangrijk op élke leeftijd. Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, zijn er bij 50-plussers steeds meer besmettingen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vindt dan ook dat artsen die groep meer bewust moeten maken van het risico.

Sonja kreeg een soa op haar 57ste

Sonja: “Ik was net 57 geworden toen ik Paul ontmoette. We begonnen te chatten via een online datingsite en het klikte meteen. Hij was een man die voldeed aan al mijn wensen: hij was attent, had een goede job, zag er knap uit en we deelden dezelfde leeftijd. Ik voelde mij na een moeilijke scheidingsperiode opnieuw als een verliefde puber. Heerlijk was dat! Het duurde dan ook niet lang of er kwam een amoureuze relatie waar ik erg van genoot. Enkele maanden na de eerste date kreeg ik echter een branderig gevoel in en rond de schaamstreek. Na een bezoekje aan de gynaecoloog kreeg ik te horen dat ik gonorroe en herpes had opgelopen. Ziektes die ik vaag kende, maar waar ik nooit had bij stilgestaan ze nog als 57-jarige te kunnen krijgen.

Soa’s en de gevaren rond seks: het was voor mij een zodanige ver-van-mijn-bedshow dat ik er geen seconde had bij stilgestaan om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Na een intensieve behandeling lijk ik er nu vanaf te zijn. Paul heeft altijd beweerd dat hij niet degene kon zijn die mij heeft besmet. Nochtans was hij de enige partner die ik heb gehad na mijn scheiding. Onze relatie liep dan ook snel spaak. Mijn vertrouwen in hem was immers volledig weg. Ik denk dat hij een te fiere man is om het zelf onder ogen te willen zien. Voor hem zijn soa’s niet iets waar je als 57-jarige nog mee naar de dokter moet lopen. Er heerst nog een fel taboe rond, maar ik heb alvast mijn lesje geleerd.”

Bron: Libelle magazine en De Standaard – Tekst: Katrien De Groef m.m.v. relatietherapeute Rika Ponnet (duetrelatiebemiddeling.be) en Charlotte Teugels

