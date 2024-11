Gert (47): “Mijn dokter wilde mij onlangs niet meer ontvangen toen ik een kwartier te laat kwam voor de ingeplande consultatie. Maar meestal moet ik zelf een halfuur wachten in de wachtzaal. Dat kan toch niet?”

Waarom moet je soms (langer) wachten bij de dokter?

Anouk Buelens-Terryn: “Het kan inderdaad goed zijn dat je soms langer dan ingecalculeerd moet wachten vooraleer je in het dokterskabinet wordt binnengeroepen. Dat moet frustrerend zijn. In tegenstelling tot vrije raadplegingen, ben je dus vaak niet voorbereid op (langer) wachten. Als dokter loop ik zelf ook niet graag uit en haal ik jou het liefst zo stipt mogelijk uit de wachtzaal.

Toch komt er soms iets onverwachts wat de agenda overhoop haalt. Dat kan een urgent huisbezoek zijn, of een bloedende wonde die gehecht moet worden. Maar ook een patiënt die plots begint te huilen op consultatie en eindelijk durft op te biechten dat het leven zwaar aanvoelt, zet je niet zomaar na een kwartier weer buiten. Sommige situaties vragen dus meer tijd dan we ingepland hadden.

Wachttijden vermijden? Wees zelf op tijd!

Ik hoop steeds dat de patiënten in mijn wachtzaal daar begrip voor kunnen opbrengen en dat mensen beseffen dat ook zij op hun beurt de tijd zullen krijgen die ze nodig hebben. Dus jawel, het kan goed zijn dat je soms eens een halfuur moet wachten.

Probeer desalniettemin toch zelf op tijd te komen, al is het uit beleefdheid. Want het is omgekeerd voor mij ook vervelend om te moeten wachten op mijn volgende patiënt, net wanneer ik mooi op schema zit. Dan zorgt degene die te laat komt aanwaaien, er zelf voor dat de volgende patiënt langer zal moeten wachten.”

