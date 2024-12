Bak zelf kerstbûche met het recept van Jeroen Meus – een voorsmaakje uit zijn nieuwe boek ‘Feest’

Recepten om het leven te vieren, dat is wat je kan verwachten in Jeroens nieuwe boek ‘Feest!’. Nu met kerst vind je hem rond de tafel met zijn familie voor een uitgebreid diner, en als het kan ook met traditionele kerstbûche erbij.

Jeroen: “Natuurlijk weet ik dat maar weinig mensen zelf een bûche maken, maar ik wil een lans breken om het toch te proberen. Het is koud buiten, maak het binnen gezellig en bak je eigen kerstgebak. Je hele huis ruikt lekker, en het is zo fijn om zelf iets te maken. Alles gaat al zo snel. Geniet van het maakproces. Zéker bij kerst.” Jeroen: “Ik hou van traditie, en een buche hoort bij kerst. Vaak wordt ook onderschat hoe leuk het is om je gasten in de watten te leggen.”

Recept: witte-chocoladebuche met mango, slagroom en citroen

Voor 4 personen

Ingrediënten

Voor de fruitvulling

2 rijpe mango’s

2 el suiker

½ citroen

7 g gelatine

Voor de rolcake

3 eieren

75 g suiker

75 g zelf-rijzend bakmeel

boter

zout

Voor de slagroom

200 ml room

1 vanillestok

1 el poedersuiker

Voor de afwerking

100 g witte chocolade

poedersuiker

Zo maak je het

1 Maak eerst de fruitvulling. Snij het vruchtvlees van de mango’s in blokjes. Doe ze in een pot, voeg de suiker toe, het sap van de halve citroen en een scheut water. Kook het fruit op een zacht vuur gedurende 20 tot 30 minuten. Week de gelatine in een beker met koud water. Mix de compote fijn. Knijp de gelatinevellen uit en roer ze door het warme fruit tot ze opgelost zijn. Laat de mangopuree afkoelen en opstijven in de koelkast.

2 Maak de rolcake. Splits de eieren en doe de eierdooiers in de mengkom van de keukenmachine. Voeg de suiker toe en klop het mengsel bleek en luchtig. Zeef het meel en spatel het door het eierdooiermengsel. Doe het eiwit in een andere mengkom, voeg een snuif zout toe en klop het tot een stevig schuim.

3 Verwarm de oven voor tot 200°C. Plak met een beetje boter een vel bakpapier op een vlakke bakplaat met een lage opstaande rand. Maak insnijdingen in de 4 hoeken, zodat je de volledige bodem en de opstaande rand met een laag papier bedekt.

4 Spatel het eiwitschuim door het cakebeslag, schep het beslag op het bakpapier en strijk het egaal uit. Bak het 7 minuten in de oven. Bedek met een schone keukenhanddoek en draai om, laat afkoelen.

5 Maak de slagroom. Doe de room in de mengschaal van de keukenmachine. Voeg de zaden van de vanillestok en de poedersuiker toe. Klop tot een luchtige, stevige slagroom.

6 Werk af. Roer de gekoelde en opgesteven mangocompote los. Verwijder het bakpapier voorzichtig van de dunne lap cake. Strijk de cake in met een royale laag mangocompote. Blijf een paar centimeter weg van de randen. Rol voorzichtig maar voldoende strak op. Snij de randen bij met een gekarteld mes en leg de rol op een rooster of rechtstreeks op de presenteerschaal, met de naad onderaan.

7 Spatel een egale laag vanilleslagroom over de volledige rol. Rasp er een laag witte chocolade-schilfers over en bepoeder de stronk met poeder-suiker. Bewaar ze koel en droog.

Jeroen: “Ik heb voor dit boek zes buches gemaakt, zodat iedereen er een vindt die aansluit bij zijn smaak en voorkeur. Bij mijn grootouders was het een luchtige biscuit met exotisch fruit erin. Een buche hoort bij kerst. Het is een traditie, die mogen we eren.”

Jeroen: “Samenkomsten zijn onlosmakelijk verbonden met eten. Het eten is de lijm, het bindmiddel dat alles samenhoudt. Daarom liep ik als chef ook al een tijdje rond met het idee om een feestboek te maken. Toch heeft het lang geduurd voor het boek klaar was. Ik kreeg de sfeer niet gerijmd in mijn hoofd. Zo is kerst voor mij tafelen met de familie, met lekkere wijn en een rijkelijke menu waarbij je op het einde het knoopje van je broek moet openzetten. Bij oudjaar denk ik dan weer aan vieren met kameraden met hapjes en een pintje, en bij verjaardagen aan gourmet, bitterballen en katerfood. Uiteindelijk heb ik besloten om die verschillende sferen in het boek naast elkaar te laten bestaan, zoals dat in het echte leven ook is.”

