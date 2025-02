20x heerlijk Aziatisch koken met noedels

Dun, dik, hoekig of rond: noedels heb je in alle soorten en maten, mét verschillende smaken. Hoe weet je nu welke noedels perfect bij jouw gerecht passen? Wij zetten ze even allemaal op een rijtje en zochten er een paar perfecte recepten bij.

Soorten noedels

Er bestaan meer dan 350 (!) verschillende soorten noedels. Zowel de smaak als structuur kan enorm verschillen. Er is maar één manier om de verschillen te ontdekken: test ze allemaal eens uit!

1. Eiernoedels

Eiernoedels of Chinese mie worden gemaakt van tarwemeel en eieren. Ze hebben een gele kleur en een veerkrachtige structuur. In de winkel zijn ze verkrijgbaar in tal van diktes, rond of plat en je vindt ze vaak opgerold in nestjes.

Ze zijn populair omdat ze veelzijdig zijn: je kunt ze gebruiken in tal van soepen en wokgerechten. Er bestaan ook eiernoedels met een smaakje. Die worden net zoals de gewone noedels gemaakt van tarwemeel en eieren, maar er wordt een smaak zoals die van wortelen of paddenstoelen aan toegevoegd.

Verwerk je ze in soep, dan kun je ze meteen toevoegen. Anders kook je ze voor, giet je ze af, spoel je ze na en laat je ze uitlekken.

2. Soba

Soba zijn Japanse dunne noedels die gemaakt zijn van boekweitmeel, en daardoor zijn ze glutenvrij. Kijk wel altijd goed op de verpakkingn want soms wordt er toch tarwemeel aan toegevoegd. Ze lijken wat op volkorenspaghetti, met een stevige beet en een nootachtige smaak.

Ze zijn lekker in soepen, maar ook koud, bijvoorbeeld met een frisse dressing op basis van sojasaus. Cha Soba is de groene variant. Die is gekleurd en op smaak gebracht met Japans groenetheepoeder.

Kook ze vijf à zes minuutjes, giet ze af in een zeef en spoel ze daarna onder koud water om het zetmeel te verwijderen, zodat de sliertjes niet gaan plakken.

3. Brede rijstnoedels

Rijstnoedels hebben een delicatere smaak en textuur omdat ze gemaakt zijn van rijstmeel en water. Dit maakt dat ze lichter verteerbaar zijn. In de winkels zijn ze verkrijgbaar als repen, draden of vermicelli. Verse rijstnoedels zijn zacht en glibberig, maar bij ons kennen we vooral de gedroogde versie.

Door hun robuuste structuur kun je rijstnoedels makkelijk roerbakken. Week ze vooraf wel even in warm water. Als je ze kookt, dan zullen ze doorschijnend blijven.

4. Rijstvermicelli

Vermicelli zijn dunne, kronkelige, gedroogde rijstnoedels in broze strengen. Ook zij zijn gemaakt op basis van rijstmeel en water. Ze geven volume en structuur aan gerechten, maar houden het toch licht. Ze passen uitstekend bij bijvoorbeeld salades en loempia’s. De bruine variant heeft een donkerdere kleur en een meer uitgesproken smaak.

Laat de rijstvermicelli enkele minuten weken in kokend water. Giet ze af en voeg toe aan gerechten. Wok of kook ze niet te lang, want dan worden ze te zacht.

5. Glasnoedels

Van glasnoedels bestaan er twee varianten. Je hebt de klassieke glasnoedels en de Koreaanse glasnoedels. De klassieke zijn dunne, wat doorzichtige noedels gemaakt van het zetmeel van mungbonen. Op zich hebben ze weinig smaak, maar ze nemen wel makkelijk andere smaken op. Na het koken zijn ze glazig en doorzichtig. Ze zijn lekker in salades en wokgerechten of als loempiavulling. Je kunt ze ongeweekt frituren; dan zwellen ze op en worden ze krokant.

De Koreaanse versie wordt gemaakt van zoete aardappel. Ze zijn erg elastisch en breken niet snel. Ze hebben een lichtjes grijsgrauwe kleur en na het koken blijven ze transparant en glazig met een stevige beet.

De klassieke noedels week je net zoals rijstnoedels enkele minuten in heet water. Spoel ze onder koud water om het kookproces te stoppen en laat ze daarna uitlekken. De Koreaanse glasnoedels kook of week je volgens de gebruiksaanwijzing in heet water. Daarna moet je ze koud afspoelen en kun je ze gebruiken in soepen, wokgerechten of salades.

