Wil je ook graag meer groenten op je bord?  – Een voorsmaakje uit ‘30 planten per week’ van Hugh Fearnley-Whittingstall

Is jouw goede voornemen dit jaar om meer groenten op het menu te zetten? Met de heerlijke recepten uit het kookboek ‘30 planten per week eten’ van bestseller auteur Hugh Fearnley-Whittingstall zetten we je graag op weg voor een groene start van het jaar!

Recept: Gerst-kedgerotto

Voor 4 pers.

Bereidingstijd: 15 min. + 1 à 2 uur weken + 35 min. pruttelen

Ingrediënten

200 g parelgerst (of spelt)

500 g gerookte schelvisfilet zonder toegevoegde kleurstoffen of 400 g kipperfilets

2 laurierblaadjes

300 ml melk (koemelk of noten-/havermelk)

1 grote ui, in dunne ringen

1 prei, schoongemaakt en in dunne ringen

2 stengels bleekselder, in dunne boogjes

3 tenen knoflook, in dunne plakjes

4 middelgrote eieren

150 g diepvriesdoperwten of -edamame, ontdooid

100 g spinazie, harde stelen verwijderd, fijngesneden

klontje boter

blaadjes van 1 bosje blad­peterselie, grof gesneden

bosje bieslook, fijngesneden (optioneel)

olie of vet, om in te bakken

zeezout en zwarte peper

partjes citroen, voor erbij

Zo maak je het

Doe de parelgerst (of spelt) in een kom, schenk er zoveel koud water op dat de parelgerst (of spelt) onderstaat en laat 1 à 2 uur weken.

Snij de schelvis- of kipperfilets in twee of drie stukken en leg ze in een middelgrote pan. Voeg de laurierblaadjes toe en schenk de melk en 400 milliliter water erbij, zodat de vis net bedekt is. Zet op middelhoog vuur en breng net aan de kook. Haal meteen van het vuur, leg het deksel op de pan en laat de vis 5 minuten garen in de restwarmte.

Haal met behulp van een schuimspaan of spatel de visfilets uit de pan en leg ze op een bord. Zet opzij om af te koelen. Zeef het kookvocht in een maatbeker en vul aan met water tot 650 milliliter. Verhit een beetje olie of vet in een redelijk grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de ui, prei, bleekselder en een mespunt zout toe. Laat pruttelen en zet het vuur dan lager. Laat de groenten ongeveer 5 minuten stoven, tot ze zacht zijn en iets beginnen te verkleuren. Voeg de knoflook toe en bak nog 2 à 3 minuten.

Spoel de geweekte parelgerst (of spelt) nog een keer goed af en voeg hem toe aan de groenten in de pan. Roer om ervoor te zorgen dat het graan goed bedekt is met olie. Schenk er ongeveer 300 milliliter van het achtergehouden kookvocht van de vis bij en breng zachtjes aan de kook. Kook zoals je een risotto zou koken, laat de parelgerst of spelt zachtjes borrelen, roer vaak en voeg meer vocht toe als alle vocht is op-genomen om te zorgen dat de parelgerst of spelt zacht en romig blijft. Proef na 30 à 35 minuten; de parelgerst of spelt zou bijna gaar moeten zijn. Als hij nog stevig is in het midden, doe er dan nog een scheut water bij en kook hem nog 5 minuten.

Kook de eieren. Breng in een kleine pan water aan de kook, laat de eieren in het water zakken en kook ze 7 à 8 minuten zachtjes. Haal de eieren uit het water, dompel ze onder in koud water en tik op de schalen om ze te breken. Voeg, wanneer de parelgerst of spelt net gaar is, de diepvriesdoperwten of -edamame en spinazie toe. Verwarm 3 minuten. Trek de vis uit elkaar en verwijder eventuele stukjes huid en graten terwijl je dit doet. Voeg de vis samen met de boter, bijna alle bladpeterselie en eventueel de bieslook toe aan de pan. Laat een paar minuten rusten terwijl je de warme eieren pelt en halveert.

Leg de halve eieren boven op de kedgerotto en bestrooi met de achtergehouden bladpeterselie en eventueel bieslook. Serveer meteen, met partjes citroen ernaast.

Hugh: “Dit zalige romige gerecht met gerookte vis, granen en groenten houdt het midden tussen een kedgeree en een risotto – vandaar de naam. Het is een luxueuze manier om te genieten van de smaken van gerookte vis en de voedzaamheid van volle granen samen met zijdezachte bladgroente en knappende doperwten of bonen.”

Wie is Hugh Fearnley Whittingstall?

Hugh woont met zijn gezin in de glooiende Engelse heuvels. Bij het Britse publiek werd hij bekend door het tv-programma ‘River Cottage’, waarin hij duurzaam en seizoensgebonden koken op de kaart zette. Internationaal brak hij door met het kookboek ‘Veg!’ (2012), dat veel mensen toonde hoe heerlijk creatief je kunt zijn met groenten.

Ook benieuwd naar honderd recepten om jezelf een boost te geven?

In ‘30 planten per week eten’ daagt Hugh zijn lezers uit om meer variatie op het bord te toveren, met een simpel uitgangspunt: eet elke week dertig verschillende planten. Waarom? Omdat een gevarieerd voedingspatroon boordevol groenten, fruit, granen en noten volgens wetenschappers essentieel is voor een gezonde darmflora en en zo ook voor een gezonder leven. Hugh maakt het je makkelijk. Van ontbijt tot ovenschotel: in handige hoofdstukken toont hij hoe je creatief kunt koken met een breed scala aan plantaardige ingrediënten. Alles natuurlijk op zijn manier, lekker, eenvoudig én gezond. Het moeilijkste blijft nog zijn achternaam uitspreken als je er je vrienden over wilt vertellen.

30 planten per week eten, Hugh Fearnley-Whittingstall, € 25,99, Uitgeverij Kosmos

