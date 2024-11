Eenvoudig koken met Jamie: een voorsmaakje uit z’n nieuwe kookboek ‘Simply Jamie’

Met zijn nieuwe boek ‘Simply Jamie’ wil Jamie Oliver iedereen plezier laten beleven aan het koken. Deze simpele, maar vooral heerlijke gerechten maken wij alvast met een heel brede glimlach!

Recept: geroosterde groenten met camembertfondue

Voor 6 personen

Bereidingstijd: 7 min. + 55 min. in de oven

Ingrediënten

3 zoete aardappelen (800 g totaal)

3 verschillend gekleurde paprika’s

3 tenen knoflook

olijfolie

rodewijnazijn

3 verschillend gekleurde uien

250 g camembert

1 stokbrood

½ bosje basilicum (15 g)

Uit de voorraadkast: zeezout en zwarte peper

Zo maak je het

Verhit de oven tot 200°C. Boen de zoete aardappelen schoon en snij ze in 1 ½ cm dikke schijfjes. Verwijder de zaadjes en snij de paprika’s in grove stukken. Pel de knoflook en snij hem in plakjes. Hussel alles door elkaar in een grote braadslede met 1 eetlepel (van elk) olijfolie en rodewijnazijn en een snuifje zeezout en zwarte peper. Snij de uien doormidden, leg ze op de snijkant op een rooster boven de slede in de oven en rooster ze 45 minuten. Haal de slede uit de oven en leg de uien met een keukentang op een plank. Pel ze, trek de laagjes uit elkaar en hussel ze door de groenten. Snij de bovenkant van de korst op zo’n manier van de camembert dat rondom een randje van 1 cm intact blijft, leg in het midden van de slede, sprenkel er een beetje olie over, breng op smaak met zwarte peper en zet de slede nog 10 minuten terug in de oven. Bak het stokbrood mee. Strooi de basilicumblaadjes erover en ga aan tafel!

ENERGIE: 475 kcal • VET: 11,7 g • VERZ. VET.: 6 g • EIWIT: 18,3 g • KOOLHYD.: 74,2 g • SUIKER: 16 g • ZOUT: 1,7 g • VEZELS: 9,8 g

Jamie Oliver: “Alles is lekkerder met gesmolten kaas. In dit geval gaan we voor zalige geroosterde groenten. Varieer zeker ook met seizoensgroenten!”

Ontdek het boek

In zijn intussen al 28ste boek gaat Jamie Oliver resoluut voor snelle en simpele gerechten. Lekker doordeweeks, wat specialere weekendgerechten, toppers uit de voorraadkast, makkelijke traybakes en zalige desserts als toemaatje: ‘Simply Jamie’ is een boek waar iedereen uit kan én vooral ook wil koken. Dat is ook echt Jamies bedoeling, want met zijn Ministry of Food-programma wil hij in 2030 1 miljoen mensen leren koken. Zijn aanstekelijke enthousiasme en handige tips zetten je alvast heerlijk op weg.

‘Simply Jamie’, Jamie Oliver, € 29,99, Kosmos Uitgevers

