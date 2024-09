Bloembollen planten in een kistje: 3 leuke combinaties

Het is september en dat betekent… iedereen aan de bloembollen! Wij geven je alvast drie ideetjes met een simpel houten (fruit)kistje zodat je volgend jaar de start van de lente zeker niet hoeft te missen.

Een weelde aan bloembollen

Een houten kistje of krat ligt vaak ergens verloren in een hoekje. Je wilt het niet weggooien, maar weet ook niet echt wat je ermee moet aanvangen. Waarom vul je het niet eens met bloembollen? Wij geven je hieronder graag wat inspiratie over hoe je bloembollen kunt planten in zo’n kistje.

Heb je geen houten kistje? Vraag eens na bij je groenteboer of in de supermarkt, zij hebben er vast wat op overschot!

Waarom een houten kistje?

Van de tuintafel naar de voordeur: een houten kistje verplaats je makkelijk, ook al is het gevuld met planten. Zo’n kistje kan dus overal volop voor kleur zorgen, en het past bij alles!

© Getty Images

Dit heb je nodig als basis

1 houten kistje

hydrokorrels

¾ potgrond met ¼ zand

mulch

Bereid je houten kistje voor tussen september en november. Controleer of er gaten zitten in de bodem van het kistje, voor de drainage. Zo niet, boor je nog enkele gaatjes.

Leg in het kistje een laagje kleikorrels en vul verder op met het mengsel van potgrond en zand.

Eenmaal de bloembollen zijn geplant, strooi je bovenop een mulchlaagje. Dat kan bijvoorbeeld verdroogd gras of los mos zijn.

Zet het kistje nadien buiten op een afgeschermde plek.

Zodra in maart de eerste blaadjes opkomen, kun je het verplaatsen naar een plek waar je het kleurenspektakel goed kunt zien.

Aan de slag!

Bloembollen planten in een houten kistje

1. Romantisch

Kies voor…

15 roze, vroeg bloeiende tulpen

6 blauwe hyacinten

20 bolletjes blauwe druifjes

Leg de tulpenbollen in het midden en de hyacinten errond. Schik de blauwe druifjes langs de randen van het kistje. Plant de tulpenbollen en de hyacinten zo diep mogelijk en de blauwe druifjes 2 tot 3 cm diep.

2. Zacht en speels

Kies voor…

6x witte hyacinten

10 gele narcissen

15 witte en gele tulpen

Plaats de witte hyacinten vooraan in het kistje. Daarachter zet je de gele narcissen en helemaal achteraan plant je een rijtje witte en gele tulpen.

3. Bonte mix

Kies voor…

6x blauwe hyacinten

10 rode tulpen

10 gele narcissen

Zet de blauwe hyacint vooraan en combineer achterin de rode tulpen met gele narcissen.

Meer hoef je niet te doen voor die eerste lentekriebels!

Nog meer over bloembollen

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!