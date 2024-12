Co-ord: 10 sets met stijl

Mooi, dat bloesje of jasje dat precíes past bij je rok of broek. Co-ord heet dat. En het leuke daaraan is dat je de losse delen ook met andere stuks kunt mixen!

Wat betekent co-ord?

Libelle-styliste Sarah Roelstraete: “De term ‘co-ord’ is afkomstig van het woord ‘coördinerend’, wat precies is wat twee bij elkaar horende stuks doen. Een ‘co-ord’ set is dus een ensemble dat bestaat uit twee stuks. Maar waar je vroeger enkel het mantelpak (broek of rok met bijpassend jasje) of de twinset (truitje met bijpassende cardigan) had, zijn er nu veel varianten op het tweestuks-gegeven.

Basis vormt nog steeds een broek of rok, maar het bovenstuk dat erbij past, kan een blouse of trui zijn, een blazer of bomberjack, en ja, zelfs een jurk. Rode draad is wel dat materiaal, kleur of print van beide stukken hetzelfde zijn.”

Twee stuks in één kleur brengen rust in je silhouet, een printje geeft karakter! Sarah Roelstraete Styliste

10x stralen in co-ord

Zeg het met een bloemetje Zeg het met een bloemetje € 45,99 (blouse) en € 69,99 (broek) – Libelle-collectie bij e5 Shop de blouse hier en de broek hier.

Streelzacht setje Streelzacht setje € € 34,99 (trui) en € 34,99 (rok) – Only Shop het truitje hier en de rok hier.

Trendy tijgerprint Trendy tijgerprint € 40 (top) en € 55 (broek) – We Fashion Shop de top hier en de broek hier.

Subtiele glitter Subtiele glitter € 29,95 (top) en € 39,95 (broek) – Mango Shop de top hier en de broek hier.

Bloemenweelde Bloemenweelde € 25,99 (blouse) en € 29,99 (rok) – C&A Shop de blouse hier en de rok hier.

Met ribbeltjes Met ribbeltjes € 24,99 (top) en € 39,99 (broek) – Vila Shop de top hier en de broek hier.

Mooi in mesh Mooi in mesh € 29,99 (top) en € 29,99 (rok) – LolaLiza Shop de top hier en de rok hier.

Knallend kobalt Knallend kobalt € 39,99 (hemd) en € 49,99 (broek) – LolaLiza Shop het hemd hier en de broek hier.

Jeanslook Jeanslook € 39,99 (hemd) en € 39,99 (broek) – Vero Moda Shop het hemd hier en de broek hier.

Supercomfort Supercomfort € 29,99 (jasje) en € 25,99 (broek) – C&A Shop het jasje hier en de broek hier.

Meer moois:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!