De najaarsbucketlist van Pascale: 9 manieren van Pascale Naessens om september ten volle te beleven

Wil jij ook wat vaker uit de ratrace stappen en de veranderingen in de natuur ervaren? Pascale verklapt deze maand haar favoriete manieren om september ten volle te beleven.

1. Bak appeltaart

Pascale: “In september heb ik altijd lokale appeltjes in huis. Ik maak er vaak een salade met geitenkaas mee of ik eet ze bij het ontbijt met ricotta in de oven. Maar er is weinig dat opkan tegen de huiselijke sfeer van appeltaart. De geur als je ze uit de oven haalt, het mooie bakpapier errond… en daarna het moment dat je de taart in stukken snijdt om te delen. Het heeft alles waar ik van hou.”

2. Geniet van alle overvloed

Pascale: “Er is overvloed deze maand. Heel veel vruchten zijn nu rijp. Het rood van appelen en tomaten, het paars van aubergines en vijgen, het oranje van de eerste pompoenen… kleuren zijn heel belangrijk. Het is niet alleen mooi, maar ook voedzaam om veel verschillende kleuren op het menu te zetten.”

3. Neem afscheid van de zomer

Pascale: “Ik ben een absolute zomerfiguur, ik leef graag buiten in het licht. In september begin ik traditioneel een beetje melancholisch te worden. Het gevoel van: er is iets moois geweest dat we moeten afgeven. Natuurlijk zijn er nog prachtige dagen, maar de geur is al anders. Je kunt jezelf niets wijsmaken. Ik geniet van die melancholie. Ik leg fadomuziek op, laat verwelkte bloemen staan… het is triestig op een mooie manier. In Portugal hebben ze er een woord voor: ‘saudade’.”

4. Pluk paddenstoelen

Pascale: “Deze maanden trek ik graag naar de Ardennen om met een gids paddenstoelen te plukken. Paddenstoelen bestaan in zoveel vormen en soorten. Ze zijn de oudste nog levende organismen hier op aarde. Als je ze zelf gaat plukken, heb je er nog meer respect voor. Wanneer we ’s avonds experimenteren met verschillende manieren om ze klaar te maken en ze daarna opeten, is dat echt genieten.”

5. Maak seizoenstafereeltjes

Pascale: “Ik gebruik mijn boodschappen graag als decoratie. Deze maand leg ik vijgen op een schaal, samen met mooie coeur de boeuf-tomaten en aubergines in allerlei kleuren. Natuurlijk koop ik die producten om te eten, maar tot het moment dat ik ze klaarmaak, kijk ik er graag naar en maken ze ons huis gezellig. Ik maak er echte seizoenstafereeltjes van. Het brengt buiten een beetje naar binnen.”

6. Koester de laatste lange avonden

Pascale: “Ik hou van de avonden. Deze maand moet je al een trui aantrekken, maar als het kan, zit ik nog lang buiten. Ik hou van een filosofisch gesprek onder ons twee, met fadomuziek op de achtergrond en een goed glas wijn erbij. Ook lezen we vaak samen. Al is er altijd een probleem: ik wil geen fel licht, maar zonder is het moeilijk om te lezen. Gelukkig kun je dan wel naar de sterren kijken. Met de app ‘SkyView Lite’ kun je zien naar welke sterren je kijkt.”

7. Kraak walnoten

Pascale: “Wat nu ook steevast op mijn seizoenstafel staat: walnoten, met de harde schil er nog aan. Ik vind het een mooi ritueel om ze zelf te kraken. Ik heb een oude kraker die ik ooit op een marktje kocht. Het is zo’n mooi object dat ik het naast de noten leg. Soms gebeurt het dat mensen er voorbijlopen en een paar noten kraken. De pel ligt er dan nog naast. Dat is zo heerlijk aan natuurlijke producten: het ‘afval’ dat overblijft, is mooi. Mijn grootvader deed altijd een nootje in een glas champagne. Waarom hij dat deed, weet ik niet, maar ik doe het ook als er iets te vieren is. Het geeft me een fijn gevoel.”

8. Droog je eigen kruiden

Pascale: “Basilicum kan niet tegen de kou en verdwijnt dus straks uit de tuin, daarom gebruik ik ’m nu graag volledig. Ik leg het samen met wat rozemarijn, tijm en citroen- of sinaasappelschillen op 50°C in de oven. Na een goed halfuur heb je een heerlijke kruidenmengeling, die fantastische smaakt bij tal van gerechten. Je hebt er relatief weinig werk aan en het is superleuk om de geuren en kleuren van de zomer vast te houden.”

9. Steek de oven aan

Pascale: “Ik ben een grote fan van ovenschotels. Het is een heel makkelijke manier van koken: je legt alle ingrediënten in een schaal, doet een halfuur iets anders en hebt nadien heerlijk eten. Daarnaast is het ook een fijne manier van eten: die kleurrijke schaal vol groenten op tafel zetten, de warmte die het met zich meebrengt, iedereen die zich errond verzamelt en neemt hoeveel hij wil. Daar kan ik diep gelukkig van worden.”

