Calathea: zo verzorg je deze kunstzinnige kamerplant

Met zijn levendige bladeren en unieke patronen brengt de Calathea een vleugje natuurlijke schoonheid in elke ruimte. Maar hoe verzorg je deze exotische schoonheid nu eigenlijk? Lees snel verder en ontdek alle tips om jouw Calathea gelukkig en gezond te houden.

Elke Calathea is uniek

De Calathea is afkomstig uit de tropische gebieden van Zuid-Amerika en is lid van de Maranta-familie. De mooie plant staat bekend om zijn opvallende bladeren. Elke soort heeft zijn eigen unieke tekening en kleurencombinatie, waardoor het lijkt alsof er kleine kunstwerkjes in je woonkamer staan.

Een van de meest charmante eigenschappen van de Calathea is dat hij ’s nachts zijn bladeren sluit en ze weer opent bij zonsopgang. Dat maakt hem niet alleen een prachtige plant om naar te kijken, maar ook nog eens heel actief. Het lijkt wel alsof hij een eigen persoonlijkheid heeft.

De verzorging van de Calathea

Plaats je plant op een plek met indirect licht , want direct zonlicht kan de bladeren beschadigen. Een raam op het oosten of westen is ideaal.

, want direct zonlicht kan de bladeren beschadigen. Een raam op het oosten of westen is ideaal. Daarnaast houdt hij van een warme en vochtige omgeving. Probeer de temperatuur rond de 18-23 graden Celsius te houden en zorg ervoor dat de luchtvochtigheid hoog genoeg is. Dat kun je bereiken door regelmatig je kamerplant te besproeien met regenwater, of een kommetje met water op de verwarming te laten verdampen. Kies je er toch voor om je kamerplant te besproeien, gebruik dan regenwater of onthard kraantjeswater, op kamertemperatuur.

hoog genoeg is. Dat kun je bereiken door regelmatig je kamerplant te besproeien met regenwater, of een kommetje met water op de verwarming te laten verdampen. Kies je er toch voor om je kamerplant te besproeien, gebruik dan regenwater of onthard kraantjeswater, op kamertemperatuur. Komen er toch droge bruine puntjes aan de plant? Knip die dan weg met een scherpe schaar om je Calathea er weer fris uit te laten zien.

Wat met water?

Als het op water geven aankomt, heeft elke kamerplant zijn eigen voorkeuren. Zo houdt een Calathea van vochtige grond, maar niet van verzadigde wortels. Zorg ervoor dat de bovenste laag van de grond tussen gietbeurten opdroogt voordat je weer water geeft.

Een handige truc om te controleren of je plant dorst heeft, is door met je vinger in de grond te prikken tot ongeveer 2 centimeter diepte. Als de grond droog aanvoelt, is het tijd om water te geven. Maar pas op, overwatering kan leiden tot wortelrot en dat willen we natuurlijk niet!

Neem regelmatig een vochtige doek en veeg voorzichtig over de bladeren om ze schoon te maken. Dit houdt je plant gezond!

3 bijzondere Calathea

Er bestaan tientallen Calathea’s in allerlei vormen en maten. Stuk voor stuk hebben ze een eigen charme. Ontdek hieronder drie favorieten van de redactie:

1. De ratelslang

Een bijzondere verschijning, deze Calathea lancifolia.

2. De pauw

Een compactere versie, de Calathea makoyana.

3. De Rosy

De Calathea roseopicta ‘Rosy’ met de typische groene randjes en het roze hart.

Welke Calathea kan jou bekoren?

