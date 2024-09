Lepelplant: tips voor een stralende bloei

De lepelplant is een kamerplant die je meteen zegt waarop het staat. En dat is niet eens zo slecht. Want bij het minste ongemak laat ze de bladeren hangen, maar met een klein beetje aandacht veert ze even snel terug recht.

Lepelplant: 3 redenen om ze in huis te halen

Een lepelplant in huis halen is altijd een goed idee. Het is niet alleen een makkelijke kamerplant, ze staat ze ook gekend om haar luchtzuiverende werking.

Zelfs NASA deed onderzoek naar lepelplanten en ontdekte dat ze maar liefst vijf giftige stoffen uit de lucht halen.

Ze stelden dat 1 exemplaar per vierkante meter de lucht in je huiskamer, kantoor of slaapkamer zo goed als volledig zuivert. Mooi meegenomen, toch?

Maar dé grootste reden waarom mensen lepelplanten in huis halen, zijn de witte bloemen die eruit zien als sierlijke kelken. Leuk weetje: de bloemen geven een subtiele zoete geur af.

Verzorging: 3 veel gemaakte fouten

De lepelplant is geen zonneklopper, het liefst staat hij ergens ver weg van het raam in indirect zonlicht. Liever te donker dan te licht!

Bruine, verwelkte bloemen zijn geen teken dat je meer water moet geven. Net als alle bloemen, zijn ook zij op een bepaald moment uitgebloeid. Dat wil helemaal niet zeggen dat er iets mis is met de plant zelf. Knip de bloemen gewoon weg en je zult zien dat er snel nieuwe verschijnen.

Niet elke ruimte is geschikt voor deze luchtzuiverende plant. De bladeren van de plant hebben het namelijk moeilijk met vetaanslag. De plant in de keuken dichtbij het fornuis zetten is dus geen goed idee.

Ongecompliceerd

Voor de rest vraagt de plant gewone kamerplantenpotgrond, een normale kamertemperatuur en wekelijks (regen)water. Je merkt ook snel wanneer de plant moet worden verpot. Er vormen zich dan duidelijk meerdere lepelplantjes die je heel makkelijk kunt delen. Wil je geen bruine tipjes op de bladeren? Zorg dan dat de luchtvochtigheid hoog genoeg is door de plant af en toe met water te benevelen.

Wat is er aan de hand met deze lepelplant?

Veel plezier met jouw lepelplant!

Meer tips:

