Rabarber planten of stekken: zo doe je het

Het rabarberseizoen is al een tijdje achter de rug, maar wie volgend jaar opnieuw van een uitgebreide oogst wil genieten, kan best in het najaar rabarber stekken. Heb je nog geen rabarber in de tuin? Dan plant je hem ook in deze periode. Ontdek hier hoe je dat precies doet:

Stap voor stap rabarber stekken

Eind oktober en begin november is – zolang het niet vriest – de ideale periode om rabarber te stekken. Zo pak je het stap voor stap aan:

Kies een gezonde rabarberplant en graaf hem op. Split je plant met een spade, let er op dat aan elk stuk een groeipunt zit. Laat de delen een dag drogen en plant ze terug in je moestuin. Zorg ervoor dat je plant minstens 1 m² ter beschikking heeft. Bedekt de rabarberpollen met een laagje compost voor wat voedingsstoffen tijdens het najaar. Herhaal dit na de winter. Let er wel op dat het hart van de pol vrij blijft om schimmelvorming tegen te gaan.

Rabarber zijn doorlevende groenten. Je koopt één keer plantjes (of je stekt of zaait ze), en je kunt jaren oogsten

Voor het eerst rabarber planten of zaaien

Rabarberplantjes

Kijk eerst eens (online) rond of niemand je aan een gescheurde rabarberplant kan helpen. Vaak vind je links of rechts wel een gratis plant.

Vind je er geen? Dan kun je opgekweekte rabarberplantjes in bijna elk tuincentrum kopen.

Zoek een goeie plek in de tuin. Rabarber is een van de weinige groenten, samen met andijvie, kervel, peterselie, selder, warmoes (snijbiet) en rode biet, die veel schaduw kan verdragen.

Rabarberplant onder een fruitboom – Iverde

Voorzie ruim een vierkante meter,

en graaf een plantgat van ongeveer 30 centimeter.

van ongeveer 30 centimeter. Het plantgat vul je eerst met een dikke laag compost .

. Vul dan verder aan met potgrond .

. Plant de rabarber ondiep. De knoppen op de wortelstokken moeten naar boven wijzen.

Rabarberplantje – Getty Images

Rabarber planten in oktober/november of februari/maart- Getty Images

Rabarberzaad

Ongedroogd rabarberzaad – Getty Images

In het voorjaar, maart en april, kun je rabarber zaaien op een zaaibed of in zaaibakje. In de herfst zet je de plant dan uit zoals hierboven beschreven. Het jaar nadien kun je genieten van je eerste oogst.

Rabarberzaden – Getty Images

Rabarber-regels

Rabarber houdt niet van natte voeten, maar ook niet van droogte. Hij staat dus graag in grond die zowel water goed vasthoudt als afvoert. Rabarber heeft veel energie nodig om te groeien. Omdat ze zoveel energie vragen, is extra bemesting wel nodig. Verwen je rabarberplanten daarom met biologische mest in het voorjaar en rond de zomer.

Heb je een stadstuin of een terras? Dan kun je rabarber ook in pot planten.

Rabarber in terracotta pot – Getty Images

Vroeger oogsten? Bleekpot erover!

Wil je drie tot 4-vier weken vroeger oogsten? Zet dan, zodra de eerste knoppen van je rabarber boven de grond komen, een terracotta bleekpot over je plant. Stop er veel stro onder, dan wordt het onder de pot warmer en loopt je rabarber vlugger uit. Het resultaat zijn dunne, witte tot zachtroze slappe stelen die wel nog altijd de typische rabarberzurigheid hebben, maar zoeter en zachter smaken en vooral minder vezelig zijn.

Bleekpotten – Getty Images

