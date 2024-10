Dankbare herfstklus: vaste planten splitsen of scheuren

Waarom zou je vaste planten in de border uit de grond halen en ze scheuren, splitsen of delen? Om ze gezond en vitaal te houden én meer planten voor de prijs van één te hebben, natuurlijk! We vertellen je stap voor stap hoe je het doet.

Wanneer splitsen?

Planten splitsen is een klusje dat je niet elk jaar hoeft te herhalen. Maar zo om de drie à vier jaar hebben de meeste vaste planten er toch baat bij. Wil je snel en op een budgetvriendelijke manier je border voller? Dan kun je het ook sneller doen. De herfst is daarvoor een prima periode.

Waarom in de herfst? De bodem is nog warm en de gesplitste planten vinden sneller hun weg in de aarde. Sommige planten, zoals voorjaarsbloeiers, splits je best vlak na de bloei, dus in de late lente. In het vroege voorjaar splits je beter laatbloeiende siergrassen en prairieplanten.

Welke planten?

Alle planten met een pol, zowel bodembedekkers als andere planten, kunnen gescheurd worden. Een pol is de vruchtbare kern van de plant waaruit vaste planten steeds verder groeien. Op een bepaald moment verzwakt die pol, omdat de plant te groot wordt waardoor ze in het midden bladeren verliest en er niet meer fris gaat uitzien. Dan is het tijd om pollen op te graven en aan de slag te gaan!

Planten opgraven: hoe doe je dat?

De jongste delen van de plant bevinden zich aan de randen van een pol. Die delen hou je en plant je opnieuw uit. De uitgeputte delen mag je weggooien.

Het is belangrijk om de wortels van de plant zoveel mogelijk intact te houden wanneer je ze opgraaft.

van de plant zoveel mogelijk te houden wanneer je ze opgraaft. Daarom graaf je best eerst een greppel rondom de plant. Een goede referentie voor je cirkel is de ‘druppelgrens’, daar waar de regen van het blad op de grond valt.

rondom de plant. Een goede referentie voor je cirkel is daar waar de regen van het blad op de grond valt. Daarna steek je een schop of mestvork in een hoek onder de plant en gebruik je de steel als hefboom om de plant op te tillen. Doe dit voorzichtig. Steek vanaf verschillende kanten onder de plant om zo weinig mogelijk wortels te beschadigen.

Planten splitsen: zo pak je het aan

Omdat planten verschillende soorten wortels hebben, d.w.z. een fijn stelsel van haarwortels, lange worteluitlopers, diepe penwortels en ondergrondse stengels (rizomen), bestaat er niet één methode om planten te splitsen.

Zo splits je een kluwen van fijne haarwortels (zie foto) soms beter met de hand, door met je duimen een gleuf te maken en verder te scheuren.

een gleuf te maken en verder te scheuren. Moet je er wat meer kracht zetten? Gebruik dan twee handvorkjes .

. Andere soorten wortels kun je dan weer met een tuinmes doorsnijden.

Opnieuw de grond in

Goed nieuws! Je hebt nu van één ‘zwakkere’ plant meerdere sterkere planten gemaakt.

Voor je ze opnieuw uitplant, composteer je de bodem voor wat extra voeding.

je de bodem voor wat extra voeding. Plant de gesplitste planten dan net zo diep als voorheen met de wortels goed uitgespreid.

met de wortels goed uitgespreid. Knip het loof af om verdere verdamping te voorkomen en geef water zodra je geplant hebt.

Geniet van volle borders en gezonde planten!

