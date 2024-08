Terrarium met vetplantjes: zo maak je het

Terrariums zijn in tegenwoordig, en je kunt ze ook makkelijk zelf maken! Redactrice Carine liet haar fantasie de vrije loop en legde een terrarium met vetplanten aan.

Een terrarium maken in 10 stappen

Een terrarium maken, is helemaal niet moeilijk. Zo ga je te werk:

1. Maak de fles of de vaas goed schoon met heet water en een druppeltje afwasproduct. Spoel goed na om zeepresten te verwijderen.

2. Strooi een laag hydrokorrels in de fles of vaas. Deze zorgen voor een goede drainage, waardoor de planten niet met hun voeten in water staan.

3. Strooi een handjevol actieve koolpellets uit; die neutraliseren schadelijke stoffen die ontstaan tijdens het natuurlijke rottingsproces van afgevallen blad.

4. Schep er een laag potgrond op, niet zo dik dat je planten straks te hoog in de fles komen te zitten, maar dik genoeg om de wortels in te huisvesten.

5. Haal de plantjes uit hun potjes en verwijder zoveel mogelijk grond uit het wortelstelsel. Breek dit indien nodig op om een kleiner plantendeel te gebruiken.

6. Plant de plantjes in de aarde. Bij een fles kiest met brede hals gaat dit makkelijk; voor een fles met smalle hals moet je een lang pincet gebruiken.

7. Werk de bodem af met een mos naar keuze; dit fungeert als natuurlijk waterreservoir dat water vasthoudt en afgeeft wanneer de planten erom vragen.

8. Geef je tuintje water; met een knijpfles kun je bladeren waar aarde op gemorst is, in één beweging schoonspoelen.

9. Laat de fles nog een paar dagen open zodat de planten kunnen wennen aan hun omgeving en sluit je tuintje dan pas af met een kurk.

10. Check! Slaat de waterdamp vrijwel meteen neer in druppels op de binnenkant van het glas, laat de fles dan nog 1 à 2 dagen langer open staan.

Terrarium met vetplantjes

Fan van vetplanten? Een gesloten terrarium is niet zo’n goed idee voor deze planten die vooral van een droge omgeving houden, want door de hoge luchtvochtigheid maken ze niet alleen een groeispurt door – waardoor rozetten niet meer hun mooie compacte vorm behouden maar in het hart uitlopen – maar bovendien ligt er ook rot op de loer. Geef succulenten dus liever een plek in een open terrarium.

Redactrice Carine maakte een terrarium met vetplantjes. Hieronder vind je de werkbeschrijving:

Kies een aantal vetplantjes die mooi bij elkaar passen. Start bijvoorbeeld met 2 Echeveria’s – de rozetten zijn er in de meest uiteenlopende tinten. Leuk is ook een mini-sanseveria, en een peperomia, die wel wat meer water nodig heeft dan een doorsnee vetplant, maar die mooie bladvormen heeft. Haal alle vetplantjes uit hun potjes en zet ze rechtstreeks op de kleikorrels in een compositie naar keuze: de grootste vetplant – Peperomia ‘Red Margin’ redelijk achteraan en de mini-sanseveria ernaast. Bedek de wortels met hun eigen potgrond die uiterst luchtig is. Strooi nu pas wat extra potgrond – best luchtige zaai en stekgrond – op de open plekken en plant er vooraan de Echeveria-rozetten in rozetten, en daarnaast eventueel nog een wat hoger vetplantje. Een grijzige Kalanchoe die bedekt is met een aaibaar vachtje is een aparte aanvulling. Werk de bodem af met kiezelsteentjes of een extra portie actieve koolpellets; het zwart contrasteert mooi met de groene vetplanten.

Productie, uitwerking ideeën, styling en tekst: Carine De Mey • Foto: Annelies De Weerdt • Met dank aan Casa voor de mooie deco en Arte International (arte-international.com) voor het behangpapier.

