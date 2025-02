De mooiste bloembollen voor een zomer vol kleur en geur

Naast de klassieke bloembollen in de lente heb je ook bloembollen die een prachtige toevoeging zijn aan jouw zomertuin. Ontdek hier 5 zonnige kleuren en geuren!

Bloembollen die bloeien in de zomer

Deze bloembollen plant je voor een kleurrijke zomer!

1. Gladiolen

Gladiolen hebben lange, slanke bloemstelen met opvallende bloemen en komen in een palet aan kleur. Ze zijn uitstekend geschikt als je wilt spelen met hoogte in bloembedden of bloemstukken.

2. Lelies

Lelies zijn prachtige bloemen en hebben vaak een heerlijke geur. Je hebt ze in de meest uiteenlopende kleuren. Lelies kunnen zowel in de grond als in potten worden gekweekt.

3. Canna’s

Canna’s, ook bekend als Indische lelies, produceren grote, kleurrijke bloemen en opvallende bladeren. Ze bloeien vaak van de zomer tot de herfst en gedijen goed in warme en vochtige omstandigheden.

4. Zantedeschia

Zantedeschia, ook bekend als calla lelies, zijn unieke bloemen met hun typische trechtervormige bloemblaadjes. Ze doen het goed in vochtige bodems en halfschaduw.

5. Agapanthus

Agapanthus, ook bekend als Afrikaanse lelies of Lelie van de Nijl, produceren clusters van klokvormige bloemen op lange stelen. Je ziet ze het vaakst blauw, wit en paars.

Zomerbloeiende bloembollen planten

Kies de juiste locatie: de meeste bloembollen gedijen in goed doorlatende grond met voldoende zonlicht. Graaf een plantgat: gebruik een handschopje of bollenplanter om een gat te graven dat diep genoeg is voor de specifieke bloembollen die je plant. Over het algemeen moet het plantgat ongeveer twee tot drie keer zo diep zijn als de hoogte van de bloembol. Plant de bloembol: plaats de bloembol met de puntige kant naar boven in het plantgat. Zorg ervoor dat de bloembol stevig in de grond zit en bedek hem vervolgens met aarde. Druk de grond voorzichtig aan om de bloembol op zijn plaats te houden. Ruimte tussen bloembollen: als je meerdere bloembollen plant, zorg er dan voor dat ze voldoende ruimte hebben tussen elkaar, volgens de aanbevelingen voor de specifieke soort bloembollen. Dit helpt voorkomen dat ze elkaar verdringen tijdens de groei. Water geven: geef de geplante bloembollen water na het planten om de grond vochtig te maken. Dit helpt de bloembollen te hydrateren en te stimuleren om te groeien.

Meer interessante weetjes over bloembollen

