‘Ik wil duurzamer tuinieren’: 10 tips van groenexpert Laurence Machiels

Wil je nog dichter bij de natuur tuinieren? Nog meer dieren aantrekken? Met kleine ingrepen maak je je tuin een pak duurzamer. Ontdek hier tien tips om duurzamer te tuinieren:

Duurzamer tuinieren doe je zo

Duurzamer tuinieren betekent heus geen al te grote veranderingen!

1. Ga voor minder plastic

Zaai in krantenpapierrolletjes, WC-rolletjes, eierdoosjes of maak zelf zaaiblokjes van potgrond, met een persje.

Verpot in oude broodzakken of papieren groentezakken, of in terracotta bloempotten.

Geen knutselvingers? Koop potjes van kokosvezels, houtpulp of bamboe. Vermijd turfpotjes, turf ontginnen is niet ecologisch.

Koop houten, metalen of gerecycleerde plantenlabels.

Bescherm je planten tegen kou met glazen koepels en stolpen.

Nieuwe tuin? Bedek de kale bodem zeker niet met kunststof anti-onkruiddoek, maar gebruik karton (voor een klein stukje tuin) of afbreekbaar anti-onkruiddoek van jute bijvoorbeeld.

2. Laat het gras maar groeien

Laat een stukje gazon lang groeien, de combinatie van kort en lang gras is een paradijs voor sprinkhanen, kevertjes en vlinders,en biedt extra nestgelegenheden voor bijen.

Met krokussen, kievitsbloemen en blauwe druifjes in het lange gras, zorg je vanaf februari voor voedsel. Hou daarnaast in je tuin ook bewust een paar ‘wilde’ hoekjes, waar de natuur ongestoord haar gang mag gaan: ook dat zijn gedroomde schuilplekken voor insecten.

Als je dagpauwogen in de tuin wilt, laat dan zeker wat brandnetels staan, en tal van vlinders zijn verzot op bloeiende distels.

Paardenbloemen en klavers bieden al vroeg op het jaar nectar aan bijen en hommels.

3. Kies voor bio

Koop meer biologische planten en bloembollen. Ja, ze zijn iets duurder. Maar weet je hoeveel kunstmest en sproeistoffen er in een klassieke kwekerij gebruikt worden? Biologische planten worden niet geforceerd en niet bespoten met pesticiden. Je vindt ze onder andere bij ecoflora.be.

4. Wees blij met bijen

De beste manier om bijen en hommels te helpen, is door hen van extra eten te voorzien. Zaai een vierkante meter bloemen in, of vul potten met een special bloemenmengsel voor bijen. Biologische en inheemse mengsels vind je onder meer bij silene.be, ecoflora.be, cruydthoeck.nl of in het tuincentrum.

5. Voorzie voldoende water

Zorg niet alleen voor eten maar ook voor drinken! Met een vijver, een poel, een minivijvertje op je terras of een vogelbadje help je de dieren in je tuin al een pak vooruit.

Leg een kei in het water, zodat de bijen een zitje hebben om te drinken.

Water trekt ook typische insecten aan zoals libellen, waterjuffers en waterkevers, die je anders niet in de tuin te zien krijgt. Vleermuizen vinden er een geweldig maaltje.

Voorzie een stapel taken of houtblokken bij het water, daar kunnen kikkers, padden en salamanders schuilen.

6. Laat het klimmen

Klimplanten tegen je terrasmuur doen de hitte met makkelijk 5°C dalen. Maar klimmers zijn ook gedroomde nest- en schuilplekken voor insecten en spinnen. En ook tal van vogels, zoals roodborstjes, winterkoninkjes en merels wonen er graag in. Kies voor rozen, kamperfoelie, (winter)clematis of een besdragende klimmer als Pyracantha. Klimop biedt nog heel laat op het jaar nectar voor bijen.

7. Wees lekker rommelig

Hoe meer tuinresten je laat liggen, hoe meer dieren je in je tuin aantrekt. Bovendien maak je er ook geweldige compost en bladaarde van. En met de grofste snoeiresten bouw je een takkenwal, waarin vogels, insecten, padden en egels schuilen. Een composthoop is een paradijs voor insecten. Stop met naar het containerpark te rijden.

8. Stop met turf

In zowat elke potgrond zit turf. Helaas is het afgraven van turfvelden niet duurzaam, omdat de velden langzaam herstellen en er bij het droogleggen veel CO2 vrijkomt.

Koop alleen potgrond met het duurzame RPP label (Responsibly Produced Peat)

Koop liefst biologische potgrond, die bevat enkel biologische ingrediënten. Helaas zit er wel vaak nog turf in…

Potgrond met kokosvezel is een alternatief, maar de duurzaamheid is beperkt: de vezels dienen gespoeld te worden, en komen per boot van Azië naar Europa.

De meest ecologische optie? Potgrond met lokale grondstoffenzoals groencompost, schorscompost,houtvezel, … De Organic & Recycled Universele Potgrond van COMPO is er zo een.

9. Mix inheems met uitheems

Hoe meer verschillende bloemen, hoe meer insecten en hoe meer biodiversiteit. Het meest gevarieerde buffet, met de langste bloei, krijg je door inheemse met uitheemse planten te mengen. Een aantal insecten hangt specifiek van inheemse planten af, maar het merendeel is gewoon blij met alle nectar en stuifmeel die voorradig is. Hoe diverser het aanbod, hoe meer verschillende gasten.

10. Wees zuinig met water

Laat geen drup water verloren gaan! Vang dat kostbare regenwater maximaal op, en zorg dat er niets naar de riool vloeit.

Kies dus maximaal voor doorlatende verharding:

een oprit met grasdallen of waterdoorlatende klinkers

een terras van grind

paden van houtsnippers

Meer tips vind je op vantegelnaaregel.be.

Zorg ook dat het opgevangen water niet verdampt. Bedek elk kaal plekje grond in je tuin, met compost, bladaarde, bladeren, plantenresten, houtsnippers, schors…Hoe dikker de laag, hoe beter; mik op 10 centimeter.

Met deze kleine ingrepen ga jij alvast ook duurzamer tuinieren!

