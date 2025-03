Zevenblad: zo weer je deze woekeraar uit je tuin

Er wordt weleens gezegd: onkruid bestaat niet, enkel verkeerde planten op de verkeerde plek. Wel ja, zevenblad is zo’n ongewenste gast. Hij wordt niet voor niets ook ’tuinmansverdriet’ genoemd. Ontdek daarom hier enkele tips om zevenblad in je tuin onder controle te houden.

Zo herken je zevenblad

Zevenblad (Aegopodium podagraria) heeft lange, dunne stengels met tegenoverstaande bladeren die verdeeld zijn in zeven deelblaadjes, vandaar de naam “zevenblad”. De bladeren zijn vaak ovaalvormig met getande randen en een heldergroene kleur. In de lente en zomer krijgt de plant kleine witte schermbloemen.

Landveroveraar

De reden waarom we zevenblad liever kwijt dan rijk zijn, is omdat het zo verdomd egoïstisch is. Het is een echte landveroveraar die al snel een tapijt vormt en andere planten overwoekert. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het de niet zo sympathieke bijnaam ‘tuinmansverdriet‘ heeft.

Zevenblad maakt ondergronds snel een sterk labyrint aan wortels aan waardoor andere planten nauwelijks kans krijgen. Het verstikt vooral de bovenste tien centimeter grond volledig. Ieder stukje wortel maakt bovendien een nieuwe plant, dus het kruid volledig verwijderen is bijna onmogelijk.

Maar geen nood, hier en daar zevenblad is dan ook niet erg, zolang je als tuinier maar het gevoel hebt dat je het onder controle kunt houden.

Zevenblad ontmoedigen

In plaats van zevenblad te willen uitroeien is het dus beter om het te ontmoedigen. Dat doe je door strategisch andere planten tussen het onkruid te zetten en vooral: je kale grond zo snel mogelijk te bedekken. In ons ecosysteem is kale grond namelijk iets heel onnatuurlijks en nutteloos. Zevenblad of andere woekerkruiden zoals kweekgras zorgen ervoor dat die snel bedekt wordt om zo erosie te voorkomen.

De plant uitgraven of omspitten is onbegonnen werk want alle afgebroken stukjes wortels vormen in geen tijd nieuwe planten. Ze besproeien met gif is eveneens af te raden. Je schaadt daarmee niet alleen het milieu, de kans dat je ervan verlost bent, is ook bijzonder klein.

Deze planten kunnen de strijd aan met wortel-woekerende kruiden:

Geranium macrorrhizum

Boerenwormkruid

Smeerwortel ‘Bocking 14’

Wilde chicorei

Artisjok

Duizenknoop (Persicaria polymorpha)

Moerasspirea

Eetbaar

Een andere manier om zevenblad weg te pesten, is ermee aan de slag te gaan in de keuken. Door er vaak van te plukken, kun je de plant ook verzwakken. Je kunt van het blad lekkere pesto maken of verwerken in omeletten en soepen. Ze veel en vaak eten kan dus ook een deel van de oplossing zijn.

Niet veel zin om het kruid op je bord te hebben? Pluk of maai dan regelmatig en laat het loof gewoon liggen als mulch. Meer is er niet aan!

